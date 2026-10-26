2026- 2027 Sonbahar Kış koleksiyonunda kadınların en çok tercih ettiği renkler

Sonbahar ve Kış sezonun gelmesiyle birlikte 2026-2027 yılında tercih edilecek renkler yavaştan merak konusu olmaya başlandı. Özellikle de yaz kıyafetlerinin yerini ala sonbahar modası bu yıl da yeni renklerle dikkatleri üzerine çekti. Hatta günlük giyimden özel gün giyilecek olan kombinler renkleriyle bu sezon yakından takip ediliyor.

2026- 2027 SONBAHAR KIŞ KOLEKSİYONUNDA KADINLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ RENKLER!

2026-2027 sonbahar ve kış sezonunda kadın modasında çoğunlukla doğadan gelen renkler ön plana çıkıyor. Zamansız olan bu renkler, dikkat çekici takılarla bir araya geldiğinde kadınların favorisi haline geliyor. Klasik renklerinde yer aldığı giyimde dış giyimden normal giyime, özel davetlerde kullanılacak renkler bu sezona damga vurmaya geliyor.

Çikolata Kahvesi

Sonbaharın adeta vazgeçilmezleri arasında yerini alan çikolata kahvesi, son yıllarda da tekrardan gündeme geliyor. Siyah kadar kolay kombinlenebilen ancak daha sıcak ve yumuşak bir görünüm veren bu ton, özellikle de kaban, deri ceket, pantolon ve triko gibi kıyafetlerde ön plana çıkıyor.

Genellikle de açık renklerle bir araya gelerek dengeli bir görünüm elde eden çikolata kahvesi, günlük şıklık için etkili bir seçenek haline geliyor. Daha iddialı bir stil isteyenler ise kahverenginin farklı tonlarını aynı kombinde de kullanım sunuyor.

Borda

Tam bir kış rengi olan bordo, sonbahar ve kış aylarının klasik renklerinden biri haline geliyor. Kadın giyimde zarif ve dikkat çekici bir renk olan bordo, elbiselerde, ayakkabılar da örgü kazaklarda ve çantalarda da kullanım sağlayabiliyor. Bordonun en büyük avantajı gerek günlük kullanımda gerekse de özel günlerde rahatlıkla kombin sağlanabiliyor. İstenilen nötr renkleri de bir araya getirerek hareketli bir parçalar bir araya getirebilirsiniz.

Zeytin Yeşili

En çok sevilen ve doğadan alınan renklerden biri olan zeytin yeşili bu kış da adeta sevilerek giyilen kıyafetler arasında yerini alıyor. Sonbahar ve kış sezonunda toprak tonlarıyla uyum sağlayan ve farklı stillerle kolayca adapte olunan bu renk, trençkotlar, şişme montlar, kumaş pantolonlar ve kalın trikolar için kullanılan renkler arasında yerini alacak. Günlük giyimin bile en çok sevdiği ürünlerden biri olacak olan zeytin yeşili, kendine zıt bir renkle de kombinlediği zaman güzel renklerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

Lacivert

Siyahtan sonra en çok kullanılan lacivert rengi de zamansız giyinmeyi seven kadınların sıklıkla kullandığı ürünler arasında yerini alıyor. Üstelik de siyah kadar klasik bir görünüm de sunan lacivert rengi, ofis kombilerinin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Hatta kahverengi ya da gri gibi renklerle bir araya geldiğinde de daha dikkat çekici bir rengi de ortaya çıkarıyor.

Krem ve Ekru

Kış aylarında koyu renklerin ağırlığını hafifletmek isteyen kadınlar için krem ve ekru tonlar daha çok ön plana çıkıyor. Bu renkler ayrıca yumuşak dokulu kazaklarda ve atkılarda ayrı bir hava oluşturuyor. Kış ayında daha kontrast bir oluşumun olmasına yardımcı olan krem ve ekru, açık renklerle kombin yapmak isteyenler için tam bir kurtarıcı bir renk oluyor.