Güçlü kadınlar iş yerinde ne yapıyor? Kariyerlerinde onları öne çıkaran davranışlar

Güçlü kadınların ortak davranışları arasında gerektiğinde “hayır” diyebilmek, başarılarını küçümsememek, eleştirileri kişisel algılamamak ve zor durumlarda sakin kalabilmek bulunuyor. İş yerinde saygı görmek isteyen kadınlar, yalnızca yaptıkları işle değil, iletişim biçimleriyle de profesyonel bir duruş sergiliyor. Peki güçlü kadınlar iş yerinde ne yapıyor? İşte kariyerlerinde onları öne çıkaran davranışlar.

GÜÇLÜ KADINLAR İŞ YERİNDE NE YAPIYOR?

Güçlü kadınların iş hayatındaki en belirgin özelliklerinden biri, kendi sınırlarını bilmesi oluyor. Her görevi üstlenmek zorunda olmadıklarını biliyor ve iş yükleri kapasitesini aştığında bunu açık şekilde dile getirebiliyorlar. Mesai saatleri dışında sürekli ulaşılabilir olmak yerine iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi korumaya çalışıyorlar. Bir çalışma arkadaşının görevini sürekli olarak üstlenmek veya kendi sorumluluğu olmayan işleri yapmak zorunda hissetmiyorlar.

FİKİRLERİNİ SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMİYORLAR

Toplantılarda sessiz kalmak yerine düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade ediyorlar. Bir konu hakkında farklı düşündüklerinde bunu kişisel tartışmaya dönüştürmeden dile getirebiliyorlar. Fikrinin kabul edilmemesi de güçlü kadınların geri çekilmesine neden olmuyor. Kendi görüşünü ortaya koyduktan sonra farklı önerileri dinlemeye ve gerektiğinde fikrini değiştirmeye açık davranıyorlar.

BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMİYORLAR

Kadınların iş hayatında zaman zaman yaptıkları işi küçümseyerek anlatmaları dikkat çekebiliyor. Güçlü bir profesyonel duruş ise kişinin ortaya koyduğu emeğin farkında olmasıyla başlıyor. Bir projeyi başarıyla tamamladığında bunu saklamıyor, katkısını uygun bir dille ifade ediyor. Bu durum övünmekten çok yapılan çalışmanın sorumluluğunu üstlenmek anlamına geliyor.

ELEŞTİRİYİ KİŞİSEL ALMIYORLAR

İş hayatında herkes zaman zaman eleştiriyle karşılaşabiliyor. Güçlü kadınlar ise yapıcı eleştirileri gelişim için değerlendirmeye çalışıyor.

Eleştirinin içeriği ile eleştiriyi yapan kişinin üslubunu birbirinden ayırmak önemli oluyor. İşle ilgili somut bir eksiklik varsa bunu düzeltmek için adım atıyorlar. Kişisel saldırı niteliğindeki söylemlerde ise sınırlarını koruyorlar.

ZOR DURUMLARDA SAKİNLİKLERİNİ KORUYORLAR

Yoğun iş temposu, teslim tarihleri, anlaşmazlıklar veya beklenmedik sorunlar çalışma hayatının bir parçası olabiliyor. Güçlü kadınlar bu tür durumlarda ani tepkiler vermek yerine önce problemi anlamaya çalışıyor.

HER ŞEYİ TEK BAŞINA YAPMAYA ÇALIŞMIYORLAR

Güçlü olmak, bütün sorumlulukları tek başına üstlenmek anlamına gelmiyor. Aksine gerektiğinde yardım istemek de profesyonel yaşamın önemli parçalarından biri.

Bir konuda yeterli zamanı veya bilgisi olmadığında destek talep ediyorlar. Ekip arkadaşlarının uzmanlığından yararlanıyor ve görev paylaşımına önem veriyorlar. Böylece hem kendi iş yüklerini yönetiyor hem de ekip çalışmasına katkı sağlıyorlar.

İŞ YERİNDE DEDİKODUDAN UZAK DURUYORLAR

Profesyonel çalışma ortamında güvenilir bir imaj oluşturmak için iletişim biçimi büyük önem taşıyor. Güçlü kadınlar, çalışma arkadaşları hakkında yapılan dedikodulara dahil olmak yerine işlerine odaklanmayı tercih ediyor.

Özel bilgileri başkalarıyla paylaşmamak ve kendisine anlatılan kişisel konuları korumak da iş ilişkilerinde güven duygusunu destekliyor.

GELİŞİM İÇİN FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORLAR

Kariyer hedefi olan kadınlar mevcut konumlarıyla yetinmek yerine yeni bilgiler öğrenmeye çalışıyor. Eğitimlere katılmak, farklı görevler üstlenmek veya yeni bir beceri kazanmak uzun vadede mesleki gelişime katkı sağlayabiliyor.

“HAYIR” DEMEKTEN ÇEKİNMİYORLAR

İş hayatında her talebi kabul etmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Güçlü kadınlar, kendilerine verilen bir görevin mevcut sorumluluklarını aksatacağını düşündüklerinde bunu açıkça ifade edebiliyor.

KENDİ DEĞERLERİNDEN VAZGEÇMİYORLAR

Kariyer hedefleri kadar kişinin çalışma ortamında kendini nasıl hissettiği de önem taşıyor. Güçlü kadınlar sırf başarılı görünmek adına kendilerini rahatsız eden davranışları normalleştirmemeye çalışıyor.

