Güçlü kadınlar güne ne yiyerek başlıyor? Kahvaltıdaki o detay dikkat çekiyor

Güne zinde başlamak, yalnızca erken uyanmakla değil, vücudun ihtiyaçlarını karşılayan bir beslenme düzeni oluşturmakla da ilişkili. Uzun süre tok kalmayı ve gün boyunca enerjiyi daha dengeli hissetmeyi destekleyen kahvaltı seçenekleri ise dikkat çekiyor.

• Yumurta: Kaliteli protein kaynaklarından biri olan yumurta, kahvaltıda tokluk hissini destekleyebilir. Haşlanmış, sebzeli omlet veya az yağla hazırlanmış menemen şeklinde tüketilebilir.

• Yulaf: Lif içeriğiyle öne çıkan yulaf, yoğurt veya sütle birleştirilerek doyurucu bir kahvaltıya dönüştürülebilir. İçerisine ceviz, fındık veya taze meyve eklenmesi öğünün besin çeşitliliğini artırabilir.

• Ceviz ve badem: Sağlıklı doymamış yağlar içeren bu kuruyemişler, kahvaltıya küçük porsiyonlarla eklenebilir. Enerji açısından yoğun oldukları için miktarlarını kişinin ihtiyaçlarına göre ayarlamak önemlidir.

• Peynir ve yoğurt: Protein ve kalsiyum sağlayan süt ürünleri, kahvaltının besin değerini artırabilir. Tuz tüketimini sınırlamak isteyenlerin daha az tuzlu seçeneklere yönelmesi faydalı olabilir.

• Tam tahıllı ekmek ve sebzeler: Tam tahıllı ekmek lif alımına katkıda bulunurken domates, salatalık, biber ve yeşillikler öğüne vitamin, mineral ve hacim kazandırır.

GÜÇLÜ KADINLARIN KAHVALTISINDAKİ ASIL DETAY NE?

Dengeli bir kahvaltının sırrı, tek bir besini öne çıkarmaktan çok farklı besin gruplarını bir araya getirmektir.

Örneğin yalnızca hamur işiyle yapılan bir kahvaltı yerine yumurta, tam tahıllı ekmek, domates ve birkaç cevizden oluşan bir tabak, protein, lif ve yağları aynı öğünde buluşturabilir.

Burada önemli olan, kahvaltının herkes için aynı olması gerektiğini düşünmemektir. Sabah erken saatlerde yoğun çalışan, gün içinde fiziksel olarak aktif olan veya sabahları fazla iştahı bulunmayan kişilerin ihtiyaçları birbirinden farklı olabilir.

Bu nedenle güçlü bir başlangıç için belirli bir menüyü zorunlu tutmak yerine kişisel ihtiyaçlara uygun bir düzen oluşturmak daha anlamlıdır.

BESLENME UZMANLARI NEDEN PROTEİN VE LİF DENGESİNE DİKKAT ÇEKİYOR?

Beslenme ve diyetetik alanındaki genel bilimsel öneriler, yeterli protein ve lif alımının sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli parçaları olduğunu ortaya koyuyor.

Protein, vücudun doku yapımı ve onarımı için gereklidir. Lif içeren besinler ise sindirim sisteminin normal işleyişini destekler ve tokluk hissine katkıda bulunabilir.

Diyetisyen Dilara Mutlu, kahvaltıda protein ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Mutlu, herkesin aynı saatte kahvaltı yapmak zorunda olmadığını belirterek yumurta, peynir ve sebzeler gibi besinlerle dengeli bir öğün oluşturulabileceğini ifade ediyor.

SABAH KAHVALTI YAPMAYANLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Herkes sabah uyandığında aynı ölçüde açlık hissetmez. Bazı kişiler erken saatte kahvaltı yapmayı tercih ederken bazıları ilk öğününü daha geç tüketebilir.

Önemli olan, günün toplamında yeterli ve dengeli beslenmek, kişisel ihtiyaçları karşılamak ve uzun süreli açlığın günlük yaşamı olumsuz etkileyip etkilemediğini gözlemlemektir.

Sabah iştahı düşük olanlar, kendilerini büyük bir tabak bitirmeye zorlamak yerine daha küçük bir öğünle başlayabilir.

Yoğurt ve yulaf, yumurta ve tam tahıllı ekmek ya da peynirle hazırlanmış küçük bir sandviç pratik seçenekler arasında yer alabilir.

Gün içinde yoğun fiziksel aktivite yapanların ise öğün miktarını enerji ihtiyaçlarına göre planlaması gerekebilir.

Diyabet gibi özel sağlık durumları bulunan veya belirli bir beslenme programı uygulayan kişilerin kahvaltı düzenini hekimleri ya da diyetisyenleriyle değerlendirmesi önemlidir.

GÜNE GÜÇLÜ BAŞLAMAK İÇİN KAHVALTIDA NELERDEN KAÇINMALI?

Kahvaltıda yalnızca şekerli içecekler, tatlı hamur işleri veya düşük lifli rafine tahıllara ağırlık vermek, öğünün besin çeşitliliğini sınırlayabilir.

Bu tür yiyecekleri tamamen yasaklamak gerekmez; ancak onları tek seçenek haline getirmek yerine protein, lif ve sağlıklı yağ kaynaklarıyla dengelemek daha iyi bir yaklaşım olabilir.

Bir diğer önemli konu da kahvaltının yanında tüketilen içeceklerdir. Su içmek, gün boyunca yeterli sıvı alımının bir parçasıdır.

Çay ve kahve de kişisel toleransa göre tüketilebilir; ancak fazla şeker eklemek gereksiz enerji alımını artırabilir.

Kafeine duyarlı kişiler, özellikle çarpıntı veya uyku sorunları yaşıyorsa tüketim miktarlarına dikkat etmelidir.

