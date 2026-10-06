Kış gelmeden kavanozları doldurun! Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oluyor

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Kış aylarında kahvaltı sofralarında yazdan hazırlanan lezzetlere yer açılıyor. Özellikle taze sebzelerle hazırlanan ve kavanozlarda saklanan bu tarif, hem pratik olması hem de uzun süre tüketilebilmesiyle öne çıkıyor. Kış gelmeden kavanozları doldurmak isteyenler için bu tarif tam bir kurtarıcı olabilir. Peki kışlık kahvaltılık nasıl hazırlanır, hangi malzemeler gerekiyor? İşte adım adım tarifi...
Bu pratik kışlık tarif için birkaç temel malzeme yeterli oluyor. Taze sebzelerle hazırlanan karışım, kavanozlara doldurularak kış aylarında kahvaltı sofralarında tüketilebiliyor. İşte tarif için gereken malzemeler:
İsteğe göre pul biber veya acı biber
Öncelikle domates, kapya biber ve sarımsakları güzelce yıkayıp kurulayın. Domates ve biberleri fırın tepsisine, sarımsakları da folyoya sararak yerleştirin. Tüm malzemeleri közlenene kadar fırında pişirin.
Hazırladığınız karışımı geniş bir tavaya alın. Zeytinyağı, kaya tuzu ve sirkeyi ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Acı seviyorsanız bu aşamada pul biber veya ince doğranmış acı biber de ilave edebilirsiniz.
Karışım sıcakken temiz ve kuru kavanozlara doldurun. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumaya bırakın. Böylece kış boyunca kahvaltı sofralarında tüketebileceğiniz nefis bir hazırlığınız olur.
Hazırladığınız kahvaltılığı kavanozlara doldurduktan sonra kapaklarını sıkıca kapatıp tamamen soğuyana kadar ters şekilde bekletebilirsiniz. Soğuyan kavanozları serin, kuru ve güneş almayan bir yerde muhafaza etmek önemli. Kavanoz kapağında şişme, sızıntı veya açılma fark ederseniz ürünü tüketmeyin. Açılan kavanozları ise buzdolabında saklayarak kısa sürede tüketmeye dikkat edin.
Kavanozdan çıkardığınız kahvaltılığı doğrudan ekmeğin üzerine sürerek tüketebilirsiniz. Beyaz peynir, zeytin ve yumurta gibi kahvaltılıkların yanında da servis edebilirsiniz. İsterseniz sıcak ekmek üzerine biraz zeytinyağı gezdirip bu karışımdan ekleyerek daha doyurucu bir sunum hazırlayabilirsiniz. Közlenmiş sebzelerin aroması, özellikle sıcak ekmekle birleştiğinde kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katıyor.