Kış aylarında kahvaltı sofralarında yazdan hazırlanan lezzetlere yer açılıyor. Özellikle taze sebzelerle hazırlanan ve kavanozlarda saklanan bu tarif, hem pratik olması hem de uzun süre tüketilebilmesiyle öne çıkıyor. Kış gelmeden kavanozları doldurmak isteyenler için bu tarif tam bir kurtarıcı olabilir. Peki kışlık kahvaltılık nasıl hazırlanır, hangi malzemeler gerekiyor? İşte adım adım tarifi...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kış gelmeden kavanozları doldurun! Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oluyor Kış aylarında tüketilmek üzere kavanozlarda saklanan pratik kışlık kahvaltılığın malzemeleri, hazırlanışı, saklama ve servis yöntemleri paylaşıldı. Tarif için 2 kg domates, 1 kg kırmızı kapya biber, 5-6 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı sirke ve isteğe göre acı biber gerekiyor. Domates, biber ve folyoya sarılı sarımsaklar fırında közlendikten sonra tavaya alınarak zeytinyağı, tuz ve sirke ile birkaç dakika daha pişiriliyor. Sıcak karışım temiz kavanozlara doldurulup kapakları sıkıca kapatılarak ters çevrilip soğumaya bırakılıyor. Soğuyan kavanozların serin, kuru ve güneş almayan yerde saklanması, kapağında şişme veya sızıntı olanların tüketilmemesi, açılanların ise buzdolabında tutulması gerekiyor. Hazırlanan ürün doğrudan ekmeğe sürülerek ya da beyaz peynir, zeytin ve yumurta gibi kahvaltılıkların yanında servis edilebiliyor.

KIŞLIK KAHVALTILIK TARİF İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Bu pratik kışlık tarif için birkaç temel malzeme yeterli oluyor. Taze sebzelerle hazırlanan karışım, kavanozlara doldurularak kış aylarında kahvaltı sofralarında tüketilebiliyor. İşte tarif için gereken malzemeler:

2 kg domates

1 kg kırmızı kapya biber

5-6 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı sirke

İsteğe göre pul biber veya acı biber

KIŞLIK KAHVALTILIK TARİF NASIL HAZIRLANIR?

Öncelikle domates, kapya biber ve sarımsakları güzelce yıkayıp kurulayın. Domates ve biberleri fırın tepsisine, sarımsakları da folyoya sararak yerleştirin. Tüm malzemeleri közlenene kadar fırında pişirin.

Hazırladığınız karışımı geniş bir tavaya alın. Zeytinyağı, kaya tuzu ve sirkeyi ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Acı seviyorsanız bu aşamada pul biber veya ince doğranmış acı biber de ilave edebilirsiniz.

Karışım sıcakken temiz ve kuru kavanozlara doldurun. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumaya bırakın. Böylece kış boyunca kahvaltı sofralarında tüketebileceğiniz nefis bir hazırlığınız olur.

KIŞLIK KAHVALTILIK NASIL SAKLANMALI?

Hazırladığınız kahvaltılığı kavanozlara doldurduktan sonra kapaklarını sıkıca kapatıp tamamen soğuyana kadar ters şekilde bekletebilirsiniz. Soğuyan kavanozları serin, kuru ve güneş almayan bir yerde muhafaza etmek önemli. Kavanoz kapağında şişme, sızıntı veya açılma fark ederseniz ürünü tüketmeyin. Açılan kavanozları ise buzdolabında saklayarak kısa sürede tüketmeye dikkat edin.

KIŞLIK KAHVALTILIK NASIL SERVİS EDİLİR?

Kavanozdan çıkardığınız kahvaltılığı doğrudan ekmeğin üzerine sürerek tüketebilirsiniz. Beyaz peynir, zeytin ve yumurta gibi kahvaltılıkların yanında da servis edebilirsiniz. İsterseniz sıcak ekmek üzerine biraz zeytinyağı gezdirip bu karışımdan ekleyerek daha doyurucu bir sunum hazırlayabilirsiniz. Közlenmiş sebzelerin aroması, özellikle sıcak ekmekle birleştiğinde kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katıyor.