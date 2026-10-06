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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:14

Gaziantep'in yüzyıllık lezzeti! Bir kaşık alan tarifini istiyor

Gaziantep mutfağının en özel yemekleri arasında gösterilen yuvalama, özellikle bayram sofraları ve özel günlerde hazırlanan geleneksel tariflerden biri. Küçük küçük hazırlanan hamurların nohut, et ve yoğurtla buluştuğu bu yemek, zahmetli hazırlanışına rağmen sofraya geldiğinde ilk kaşıkta farkını ortaya koyuyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Gaziantep'in yüzyıllık lezzeti! Bir kaşık alan tarifini istiyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:14

Antep usulü yuvalama, yalnızca doyurucu bir yemek değil, aynı zamanda 'in köklü mutfak kültürünü yansıtan tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Hamurun minik parçalar halinde hazırlanması ve yoğurtlu terbiyesinin kesilmeden pişirilmesi, tarifin en önemli aşamalarını oluşturuyor. Evde yapmak isteyenler ise özellikle hamurun kıvamına ve yoğurdun yemeğe eklenme aşamasına dikkat ediyor.

GAZİANTEP'İN YÜZYILLIK LEZZETİ! 

Yuvalama, Gaziantep mutfağında özellikle bayramlarda hazırlanan geleneksel yemeklerden biri. Temel olarak küçük parçaları, nohut ve etin bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Yemeğin kendine özgü lezzetinde ise yoğurtlu terbiyenin önemli bir payı bulunuyor.

Gaziantep'in yüzyıllık lezzeti! Bir kaşık alan tarifini istiyor

Yuvalama hamurunun mümkün olduğunca küçük hazırlanması, tarifin ayırt edici özelliklerinden biri. Hamur parçaları tek tek yuvarlanarak nohut büyüklüğüne yakın hale getiriliyor. Bu işlem zaman alsa da geleneksel Antep usulü yuvalamanın karakteristik görüntüsünü ortaya çıkarıyor.

ANTEP USULÜ YUVALAMA İÇİN GEREKENLER

Evde yuvalama hazırlamak isteyenlerin öncelikle hamur için gerekli malzemeleri hazırlaması gerekiyor. Tarifin temel malzemeleri arasında ince bulgur, un, yumurta ve su bulunuyor. İç harç ve yemek kısmında ise kuşbaşı et, nohut, yoğurt ve çeşitli baharatlar kullanılıyor.

Gaziantep'in yüzyıllık lezzeti! Bir kaşık alan tarifini istiyor

Yuvalamanın lezzetini belirleyen noktalardan biri malzemelerin oranı. Çok sert hazırlanan hamur pişerken istenen kıvama ulaşmayabilir. Fazla yumuşak hamur ise kaynayan su içerisinde dağılabilir. Bu nedenle hamurun şekil verilebilecek ancak ele fazla yapışmayacak bir kıvamda olması gerekiyor.

MİNİK HAMURLAR TEK TEK HAZIRLANIYOR

Yuvalama tarifinin en fazla zaman alan bölümü hamurların hazırlanması. Yoğrulan hamurdan küçük parçalar koparılıyor ve avuç içinde yuvarlanarak minik toplar haline getiriliyor.

Gaziantep'in yüzyıllık lezzeti! Bir kaşık alan tarifini istiyor

Geleneksel yöntemde hamurların oldukça küçük olması tercih ediliyor. Bu nedenle birkaç kişilik bir yuvalama yemeği için bile çok sayıda küçük hamur hazırlanması gerekebiliyor. Hazırlanan hamurların birbirine yapışmaması için hafifçe unlanmış bir tepsiye alınması da önemli.

Hamurlar hazırlandıktan sonra kaynar suda kontrollü şekilde pişiriliyor. Fazla uzun süre kaynatmak hamurların yapısını bozabileceği için pişme süresinin takip edilmesi gerekiyor.

Gaziantep'in yüzyıllık lezzeti! Bir kaşık alan tarifini istiyor

NOHUT VE ET YEMEĞE LEZZET KATIYOR

Yuvalamanın diğer önemli bölümünü et ve nohut oluşturuyor. Önceden haşlanan nohut ile kuşbaşı et, yemeğin ana gövdesini oluşturuyor. Etin yumuşak bir kıvama gelmesi, yemeğin genel dokusu açısından önem taşıyor. Et ve nohut piştikten sonra hazırlanan minik yuvalamalar tencereye ekleniyor. Böylece hamurlar et suyunun ve nohutun aromasını içine çekiyor.

Bu aşamada yemeğin fazla harlı ateşte kaynatılmaması öneriliyor. Özellikle hamurlar tencereye girdikten sonra kontrollü pişirme, yuvalamaların dağılmadan formunu korumasına yardımcı oluyor.

Gaziantep'in yüzyıllık lezzeti! Bir kaşık alan tarifini istiyor

YOĞURT TERBİYESİNE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Yuvalamanın en hassas aşamalarından biri yoğurtlu terbiyenin hazırlanması. Yoğurt, yumurta ve un gibi malzemeler bir kapta çırpılarak hazırlanıyor. Ancak bu karışım doğrudan kaynayan yemeğin içerisine eklenmiyor.

Terbiyenin kesilmemesi için tenceredeki sıcak sudan azar azar alınarak yoğurtlu karışıma ilave edilmesi gerekiyor. Böylece yoğurdun sıcaklığa yavaş yavaş alışması sağlanıyor. Ardından terbiye ince bir akış halinde tencereye aktarılıyor ve yemek karıştırılarak pişiriliyor. Bu yöntem, yuvalamanın pürüzsüz ve kıvamlı bir yapıya ulaşmasına yardımcı oluyor.

Gaziantep'in yüzyıllık lezzeti! Bir kaşık alan tarifini istiyor

ÜZERİNE KIZDIRILMIŞ YAĞ VE NANE EKLENİYOR

Yuvalamanın son dokunuşlarından biri de üzerine hazırlanan yağlı sos. Tereyağı veya sade yağ tavada kızdırıldıktan sonra kuru nane ekleniyor. Hazırlanan karışım sıcak yemeğin üzerine gezdiriliyor. Nanenin yağla buluşması, yemeğin kendine özgü kokusunu ve aromasını ortaya çıkarıyor. Baharat miktarı ise damak zevkine göre değiştirilebiliyor.

YUVALAMANIN PÜF NOKTALARI NELER?

Yuvalama hazırlarken birkaç ayrıntıya dikkat etmek, yemeğin kıvamını doğrudan etkiliyor. Hamurların aynı büyüklükte hazırlanması, pişme süresinin dengeli olması açısından önemli.
 

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#hamur
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#bayram
#Yemek Tarifleri
#Antep Usulü Yuvalama
#Yoğurtlu Terbiye
#Mavi Kadin
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