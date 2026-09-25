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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:36

Gaziantep beyran çorbası nasıl yapılır? Kuşaktan kuşağa aktarılan tarif

Gaziantep mutfağının en bilinen yöresel lezzetlerinden biri olan beyran çorbası, özellikle sabah saatlerinde tüketilen güçlü aromalı yemeklerden biri olarak öne çıkıyor. Kuzu eti, pirinç, sarımsak ve bol baharatla hazırlanan bu çorba, Gaziantep'te yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda uzun yıllardır sürdürülen bir mutfak geleneği olarak kabul ediliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Gaziantep beyran çorbası nasıl yapılır? Kuşaktan kuşağa aktarılan tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:36

Kendine özgü hazırlanış yöntemiyle diğer çorbalardan ayrılan beyran, özellikle kış aylarında sofralarda daha sık yer buluyor. Geleneksel tarifte kuzu gerdan veya boyun eti uzun süre haşlanarak yumuşatılıyor. Daha sonra et, ve baharatlarla bir araya getirilerek yüksek ateşte kısa süre pişiriliyor. Son aşamada ve eklenmesi ise çorbaya karakteristik aromasını veriyor.

BEYRANIN SIRRI UZUN SÜREN HAZIRLIKTA

Beyran çorbasının lezzetinin temelinde etin doğru şekilde hazırlanması bulunuyor. Geleneksel yöntemde kuzu eti önce kemikleriyle birlikte uzun süre haşlanıyor. Amaç, etin iyice yumuşaması ve kemiklerden çıkan aromanın suya geçmesi.

Gaziantep beyran çorbası nasıl yapılır? Kuşaktan kuşağa aktarılan tarif

Et piştikten sonra kemiklerinden ayrılıyor ve küçük parçalar halinde didikleniyor. Elde edilen et suyu ise çorbanın ana malzemesi olarak kullanılıyor. Bu aşamada acele edilmemesi, etin hem yumuşak hem de lezzetli olması açısından önem taşıyor.

Evde hazırlanırken kuzu gerdan tercih edilebileceği gibi kemikli kuzu boyun eti de kullanılabiliyor. Etin haşlanması sırasında oluşan köpüklerin alınması da daha berrak bir et suyu elde edilmesine yardımcı oluyor.

Gaziantep beyran çorbası nasıl yapılır? Kuşaktan kuşağa aktarılan tarif

GAZİANTEP USULÜ BEYRAN İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Geleneksel tarife yakın bir beyran hazırlamak için öncelikle kuzu eti, pirinç, sarımsak, tereyağı, pul biber, karabiber ve tuz gerekiyor. İsteğe göre acı biber miktarı artırılabiliyor.

Yaklaşık 4 kişilik bir tarif için şu malzemeler kullanılabilir:

•    500-600 gram kemikli kuzu gerdan veya boyun eti
•    1 çay bardağı pirinç
•    5-6 diş sarımsak
•    2 yemek kaşığı tereyağı
•    1-2 yemek kaşığı pul biber
•    1 çay kaşığı karabiber
•    Tuz
•    6-7 su bardağı su

Gaziantep beyran çorbası nasıl yapılır? Kuşaktan kuşağa aktarılan tarif

Pirinç miktarı damak zevkine göre değiştirilebilir. Beyranın klasik sunumunda pirincin çorbanın içinde fazla baskın olması beklenmez. Bu nedenle ölçülü kullanılması tercih ediliyor.

ÖNCE ETİ İYİCE HAŞLAYIN

Beyran yapımına kuzu etini haşlayarak başlanıyor. Et, derin bir tencereye alınarak üzerine su ekleniyor ve orta ateşte pişiriliyor. Kaynama sırasında yüzeye çıkan köpükler bir kaşık yardımıyla alınabilir.

Et tamamen yumuşayana kadar pişiriliyor. Bu işlem kullanılan etin miktarına ve yapısına göre yaklaşık 1,5-2 saat sürebiliyor. Düdüklü tencere kullanılması halinde süre kısalabilir.

Et piştiğinde tencereden çıkarılıyor ve bir süre dinlendiriliyor. Ardından kemiklerinden ayrılarak küçük parçalara bölünüyor. Haşlama suyu ise süzülerek kenarda tutuluyor.

Gaziantep beyran çorbası nasıl yapılır? Kuşaktan kuşağa aktarılan tarif

PİRİNÇ VE ET BAHARATLARLA BULUŞUYOR

Ayrı bir tencerede pirinç, bir miktar suyla hafifçe pişiriliyor. Pirincin tamamen lapa haline gelmemesine dikkat ediliyor. Ardından didiklenen kuzu eti ve süzülmüş et suyu bir araya getiriliyor.

Bu aşamada dövülmüş veya ince kıyılmış sarımsak, pul biber, karabiber ve tuz ekleniyor. Beyranın en belirgin özelliklerinden biri acı ve sarımsak aromasının belirgin olmasıdır. Ancak evde hazırlanırken baharat miktarı kişisel damak tadına göre ayarlanabilir.

Gaziantep beyran çorbası nasıl yapılır? Kuşaktan kuşağa aktarılan tarif

Karışım kısa süre yüksek ateşte kaynatılıyor. Geleneksel beyran hazırlanışında bu son aşama oldukça hızlı gerçekleştirilir. Amaç malzemelerin uzun süre yeniden pişmesinden çok, etin ve baharatların sıcak et suyuyla bütünleşmesini sağlamaktır.

TEREYAĞI SON DOKUNUŞU YAPIYOR

Beyranın kendine özgü görünümünde tereyağının önemli bir yeri bulunuyor. Tereyağı küçük bir tavada eritiliyor ve pul biberle buluşturuluyor. Hazırlanan yağlı karışım sıcak çorbanın üzerine ekleniyor. Sarımsak da bu aşamada eklenebileceği gibi çorbanın kaynama sırasında tencereye dahil edilebilir. Sarımsağın miktarı, yemeğin aromasını doğrudan etkilediği için özellikle geleneksel tariflerde dikkatle kullanılıyor.
 

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ETİKETLER
#sarımsak
#pirinç
#Tereyağı
#Beyran
#Yemek Tarifleri
#Kuzu Gerdan
#Mavi Kadin
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