Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

Anketlerden birinde yetişkinlerin yüzde 38’i yani yaklaşık her 5 kişiden 2'si, rahatlamak için en çok kitap okumayı tercih etti. Böylelikle okuma, katılımcılar arasında en popüler stres azaltma yöntemi oldu. Başka bir ankette ise katılımcıların yüzde 35'i rahatlamak için kitaba yöneldiğini belirtti.