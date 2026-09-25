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Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:49
1
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

Kitap okuyanlar farkında olmadan beyin sağlıklarına da katkı sağlıyor olabilir. Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının incelediği çalışmalar, keyif için okumanın daha iyi zihinsel sağlık, gelişmiş düşünme becerileri ve ileri yaşlarda daha düşük demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

2
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

Araştırmacılara göre okunan kitabın türünden veya okuma yönteminden çok kişinin keyif aldığı bir eseri tercih etmesi önem taşıyor. Jane Austen klasiklerinden Heartstopper gibi grafik romanlara kadar farklı türlerin benzer bir alışkanlığın parçası olabileceği belirtiliyor.

3
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

Sahakian ve Langley, 2025 yılında yayımlanan Brain Boost: Healthy Habits for a Happier Life adlı kitaplarını hazırlarken okumanın faydalarının genişliğine dikkat çekti.

4
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

BEŞ DAKİKALIK KURGU OKUMAK BİLE STRESİ AZALTABİLİR

Yetişkinler üzerinde yapılan anketlerde kitap okumak daha düşük stres, daha iyi rahatlama, daha fazla empati ve diğer insanların bakış açılarını anlamada gelişimle ilişkilendiriliyor.

5
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

Anketlerden birinde yetişkinlerin yüzde 38’i yani yaklaşık her 5 kişiden 2'si, rahatlamak için en çok kitap okumayı tercih etti. Böylelikle okuma, katılımcılar arasında en popüler stres azaltma yöntemi oldu. Başka bir ankette ise katılımcıların yüzde 35'i rahatlamak için kitaba yöneldiğini belirtti.

6
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

The Queen's Reading Room tarafından 2024 yılında yaptırılan bir nörobilim araştırması da kısa süreli okumanın etkili olabileceğine işaret etti. Araştırmaya göre yalnızca 5 dakika kurgu okumak stresi yüzde 20'ye kadar azaltabilir, konsantrasyon ve problem çözme becerilerini geliştirebilir ve kişilerin kendilerini daha az yalnız hissetmesine yardımcı olabilir.

7
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

KİTAP OKUMAK DAHA DÜŞÜK DEMANS RİSKİYLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

İleri yaştaki yetişkinlere yönelik çalışmalar da zihni çalıştıran boş zaman aktivitelerini, özellikle de kitap okumayı, düşünme ve hafıza becerilerindeki daha yavaş gerileme ve daha düşük demans riskiyle ilişkilendiriyor.

8
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

Çalışmalardan birinde 55 yaş ve üzerindeki yaklaşık 5 bin 500 yetişkin 5 yıl boyunca takip edildi. Kitap okumanın da aralarında bulunduğu zihinsel aktiviteleri sık yapan kişilerin hafıza ve düşünme gibi becerileri etkileyen bilişsel bozukluk geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğu görüldü.

9
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

Başka bir çalışma ise gazete, dergi ve kitap okumayı Alzheimer hastalığı riskinin yüzde 33 daha düşük olmasıyla ilişkilendirdi.

10
Beyni koruyan basit alışkanlık ortaya çıktı: Sadece 5 dakika yetiyor

Kitap kulüpleri ve ortak okuma etkinlikleri ise sosyal etkileşim yoluyla ek fayda sağlayabilir. Sosyal temasın özellikle ileri yaşlarda hem zihinsel hem de fiziksel sağlık açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

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