En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için

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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytin, peynir, yumurta ve sıcacık ekmek… Hepsi çok güzel ama bazen insan yeni bir şeyler denemek istiyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında biraz farklılık arayanlar için mutfakta harikalar yaratmaya gerek yok. Birkaç malzemeyle hazırlanan pratik tarifler, sıradan bir kahvaltıyı bile günün en keyifli öğününe dönüştürebiliyor. Üstelik hem göze hem damağa hitap eden bu lezzetleri hazırlamak düşündüğünüzden çok daha kolay. Peki, klasiklerden sıkılanlar kahvaltıda neler deneyebilir? İşte sofranıza renk katacak, farklı ve değişik kahvaltı tarifleri!
Her sabah aynı kahvaltıyı hazırlamaktan sıkıldıysanız mutfakta biraz değişiklik yapmanın tam zamanı! Üstelik farklı lezzetler denemek için saatlerce uğraşmanıza ya da uzun bir malzeme listesine ihtiyacınız yok. Buzdolabındaki birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yaratıcı tarifler, klasik kahvaltı sofralarına yepyeni bir hava katabilir.
Kahvaltıda her zamanki yumurta tariflerinden sıkılanlar için sebzeli yumurta muffinleri harika bir seçenek! Rengârenk sebzelerle hazırlanan bu minik lezzetler, hem sofraya farklı bir görünüm kazandırıyor hem de kısa sürede hazırlanabiliyor. Üstelik sevdiğiniz sebzeleri kullanarak tarifi kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
Malzemeler
Muffinlerin fazla sulanmaması için domates gibi su oranı yüksek sebzeleri kullanacaksanız çekirdekli kısımlarını ayırın. Ispanak, mantar veya rendelenmiş havuç da tarife çok yakışır. Kahvaltı sofranızda zeytin, peynir ve taze ekmekle birlikte servis edebilirsiniz.
Klasik kahvaltılıklara küçük bir mola vermek ve sofranıza farklı bir lezzet katmak istiyorsanız sebzeli yumurta muffinlerini mutlaka deneyin. Üstelik tarifteki sebzeleri damak zevkinize göre değiştirebilir, her seferinde farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz. Yanına demli bir çay, birkaç dilim peynir ve taze ekmek de eklediniz mi, keyifli bir kahvaltı sizi bekliyor! Bazen güne güzel başlamanın sırrı, mutfakta denediğiniz küçücük bir yenilikte saklıdır. Afiyet olsun!