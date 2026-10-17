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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:14

En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için

Her sabah aynı kahvaltıyı hazırlamaktan sıkılanlar için mutfakta küçük bir değişiklik yapmanın tam zamanı! Alışılmış lezzetlerin dışına çıkan, hem görüntüsüyle hem de tadıyla iştah kabartan kahvaltı tarifleriyle sofralarınıza farklı bir dokunuş katabilirsiniz. İşte klasiklerden sıkılanlara ilham verecek, birbirinden farklı kahvaltı tarifleri…

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:14

sofralarının vazgeçilmezi zeytin, , ve sıcacık … Hepsi çok güzel ama bazen insan yeni bir şeyler denemek istiyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında biraz farklılık arayanlar için mutfakta harikalar yaratmaya gerek yok. Birkaç malzemeyle hazırlanan pratik tarifler, sıradan bir kahvaltıyı bile günün en keyifli öğününe dönüştürebiliyor. Üstelik hem göze hem damağa hitap eden bu lezzetleri hazırlamak düşündüğünüzden çok daha kolay. Peki, klasiklerden sıkılanlar kahvaltıda neler deneyebilir? İşte sofranıza renk katacak, farklı ve değişik kahvaltı tarifleri!

HABERİN ÖZETİ

En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Klasik kahvaltılardan sıkılanlar için pratik ve farklı bir seçenek olarak sebzeli yumurta muffin tarifi sunulmaktadır.
Tarif için 4 adet yumurta, kapya ve yeşil biber, maydanoz, kaşar peyniri, süt, tuz, karabiber ve zeytinyağı gerekmektedir.
Hazırlanan sebzeli ve peynirli yumurta karışımı, yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırılarak önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirilir.
Muffinlerin sulanmaması için domates gibi su oranı yüksek sebzeler kullanılacaksa çekirdekli kısımlarının ayrılması önerilmektedir.
İsteğe bağlı olarak tarife ıspanak, mantar veya rendelenmiş havuç gibi farklı sebzeler de eklenebilir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KLASİK KAHVALTILARDAN SIKILANLARA FARKLI VE PRATİK TARİFLER

Her sabah aynı kahvaltıyı hazırlamaktan sıkıldıysanız mutfakta biraz değişiklik yapmanın tam zamanı! Üstelik farklı lezzetler denemek için saatlerce uğraşmanıza ya da uzun bir malzeme listesine ihtiyacınız yok. Buzdolabındaki birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yaratıcı tarifler, klasik kahvaltı sofralarına yepyeni bir hava katabilir.

En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için

SEBZELİ YUMURTA MUFFİN TARİFİ

Kahvaltıda her zamanki yumurta tariflerinden sıkılanlar için sebzeli yumurta muffinleri harika bir seçenek! Rengârenk sebzelerle hazırlanan bu minik lezzetler, hem sofraya farklı bir görünüm kazandırıyor hem de kısa sürede hazırlanabiliyor. Üstelik sevdiğiniz sebzeleri kullanarak tarifi kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için

Malzemeler

  • 4 adet yumurta
  • 1 küçük kapya biber
  • 1 küçük yeşil biber
  • 4-5 dal maydanoz
  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı süt
  • Tuz ve karabiber
  • Muffin kalıplarını yağlamak için az miktarda zeytinyağı
En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için

SEBZELİ YUMURTA MUFFİN NASIL YAPILIR?

  • Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
  • Kapya biberi ve yeşil biberi küçük küpler hâlinde doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın.
  • Yumurtaları bir kasede süt, tuz ve karabiberle güzelce çırpın.
  • Doğradığınız sebzeleri ve rendelenmiş kaşar peynirini yumurtalı karışıma ekleyip karıştırın.
  • Muffin kalıplarını hafifçe yağlayın ve karışımı kalıplara paylaştırın. Kabarmaları için kalıpları tamamen doldurmayın.
  • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika, yumurtalar tamamen pişene ve üzerleri hafifçe kızarana kadar bekletin.
  • Fırından çıkardığınız muffinleri birkaç dakika dinlendirdikten sonra kalıplardan çıkarıp sıcak servis edin.
En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için

SEBZELİ YUMURTA MUFFİN PÜF NOKTASI

Muffinlerin fazla sulanmaması için domates gibi su oranı yüksek sebzeleri kullanacaksanız çekirdekli kısımlarını ayırın. Ispanak, mantar veya rendelenmiş havuç da tarife çok yakışır. Kahvaltı sofranızda zeytin, peynir ve taze ekmekle birlikte servis edebilirsiniz. 

En farklı ve değişik kahvaltı tarifleri! Klasiklerden sıkılanlar için

Klasik kahvaltılıklara küçük bir mola vermek ve sofranıza farklı bir lezzet katmak istiyorsanız sebzeli yumurta muffinlerini mutlaka deneyin. Üstelik tarifteki sebzeleri damak zevkinize göre değiştirebilir, her seferinde farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz. Yanına demli bir çay, birkaç dilim peynir ve taze ekmek de eklediniz mi, keyifli bir kahvaltı sizi bekliyor! Bazen güne güzel başlamanın sırrı, mutfakta denediğiniz küçücük bir yenilikte saklıdır. Afiyet olsun!

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ETİKETLER
#kahvaltı
#ekmek
#peynir
#yumurta
#Yemek Tarifleri
#Sebzeli Yumurta Muffin
#Mavi Kadin
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