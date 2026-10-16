Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor

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İstanbul
Fırından çıktığı an kokusu eve saran dereotlu poğaça mayasız tarifini her gün yapmak isteyeceksiniz. Sizler için kıyır kıyır dereotlu poğaça nasıl yapılır derledik.
Fırına attıktan sonra sabırsızlıkla beklediğimiz dereotlu poğaça tarifi için gereken malzemeler:
Peynirli versiyonu için ise işte tarif!
Oda sıcaklığındaki tereyağını, yoğurdu ve sıvı yağı ekleyiniz. Yumurta akını da ekledikten sonra ezilmiş beyaz peyniri ve doğranmış dereotunu karışıma ekleyebilirsiniz.
Tuz ve kabartma tozunu ekledikten sonra unu azar azar ekleyiniz. Ele yapışmayacak şekilde hazırlanan hamuru şekillendirin ve önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırına veriniz.