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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 21:18

Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor

Son yıllarda sosyal medyada birçok tarifini gördüğünüz dereotlu poğaça tariflerini rafa kaldırın. Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifini bir kez deneyen her sabah kahvaltıda istiyor. Mayasız kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi...

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Editor
 Gonca Işık
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Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 21:18

Fırından çıktığı an kokusu eve saran dereotlu poğaça mayasız tarifini her gün yapmak isteyeceksiniz. Sizler için kıyır kıyır dereotlu poğaça nasıl yapılır derledik.

ENFES DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ KIYIR KIYIR

Fırına attıktan sonra sabırsızlıkla beklediğimiz dereotlu poğaça tarifi için gereken malzemeler:

  • - 125 g tereyağı veya margarin
  • - Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • - 1 çay bardağı yoğurt
Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor
  • - 1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)
  • - Yarım demet dereotu
  • - 1 paket kabartma tozu
  • - 1 tatlı kaşığı tuz
  • - 3-3,5 su bardağı un
  • - İsteğe bağlı 100 g beyaz peynir
Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor

DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR MAYASIZ?

  • Tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurta akını geniş bir kaba alınız.
  • Dereotunu ince ince doğrayınız ve tuz, kabartma tozu ekleyiniz. Unu azar azar ekledikten sonra ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz.
Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor
  • Hamurları ceviz büyüklüğünde parçalara ayırdıktan sonra şekillendirmeye başlayabilirsiniz.
  • Poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye diziniz.
  • Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam ekleyin.
  • Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika pişiriniz.
Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor

PEYNİRLİ DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Peynirli versiyonu için ise işte tarif!

Oda sıcaklığındaki tereyağını, yoğurdu ve sıvı yağı ekleyiniz. akını da ekledikten sonra ezilmiş beyaz peyniri ve doğranmış dereotunu karışıma ekleyebilirsiniz. 

Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor

Tuz ve kabartma tozunu ekledikten sonra unu azar azar ekleyiniz. Ele yapışmayacak şekilde hazırlanan hamuru şekillendirin ve önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırına veriniz.

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ETİKETLER
#yumurta
#dereotlu poğaça
#Tereyağı
#Beyaz Peynir
#Yemek Tarifleri
#Mayasız Tarif
#Mavi Kadin
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