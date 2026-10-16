Yılların esnafından aldığım dereotlu poğaça tarifi bambaşka! Fırından çıkardığın an kokusu evi sarıyor

Fırından çıktığı an kokusu eve saran dereotlu poğaça mayasız tarifini her gün yapmak isteyeceksiniz. Sizler için kıyır kıyır dereotlu poğaça nasıl yapılır derledik.

ENFES DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ KIYIR KIYIR

Fırına attıktan sonra sabırsızlıkla beklediğimiz dereotlu poğaça tarifi için gereken malzemeler:

- 125 g tereyağı veya margarin

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı yoğurt

- 1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

- Yarım demet dereotu

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 3-3,5 su bardağı un

- İsteğe bağlı 100 g beyaz peynir

DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR MAYASIZ?

Tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurta akını geniş bir kaba alınız.

Dereotunu ince ince doğrayınız ve tuz, kabartma tozu ekleyiniz. Unu azar azar ekledikten sonra ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz.

Hamurları ceviz büyüklüğünde parçalara ayırdıktan sonra şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

Poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye diziniz.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam ekleyin.

Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika pişiriniz.

PEYNİRLİ DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Peynirli versiyonu için ise işte tarif!

Oda sıcaklığındaki tereyağını, yoğurdu ve sıvı yağı ekleyiniz. Yumurta akını da ekledikten sonra ezilmiş beyaz peyniri ve doğranmış dereotunu karışıma ekleyebilirsiniz.

Tuz ve kabartma tozunu ekledikten sonra unu azar azar ekleyiniz. Ele yapışmayacak şekilde hazırlanan hamuru şekillendirin ve önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırına veriniz.