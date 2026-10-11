Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:01

Yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktası! Öğrenen başkasına söylemiyor

Yumuşacık dereotlu poğaça yapmanın püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Siz de dereotlu yumuşacık pastane usulü bir poğaça hazırlamak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarife kesinlikle bir şans vermelisiniz. Özellikle kahvaltı sofralarının ve beş çaylarının vazgeçilmezi olan bu lezzete bayılacaksınız. Bu tarifi öğrendiğinizde başkasına söylemeyeceksiniz! İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktası! Öğrenen başkasına söylemiyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:01

Hem kahvaltı sofralarının hem de beş çaylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan dereotlu poğaça, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla hemen herkesin sevdiği hamur işlerinden biri oluyor. Fakat yumuşacık dereotlu bir poğaça elde edebilmek için belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Evde yapılan dereotlu poğaçaların pastane tadı vermesi için nasıl bir tarif uygulamanız gerektiğini sizlerle paylaşıyorum. Yumuşacık dereotlu poğaça yapmanın püf noktalarını sizlerle adım adım anlatıyorum. Siz de birkaç püf noktasına dikkat ederek ağızda dağılan, içi yumuşacık ve lezzetli dereotlu poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Peki, yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktaları neler? İşte öğrenenin başkasına söylemediği yumuşacık dereotlu poğaçaların püf noktaları...

ÖĞRENENİN BAŞKASINA SÖYLEMEDİĞİ DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ!

Yumuşacık dereotlu bir poğaça hazırlamak sandığınızdan daha kolay olabilir. Öğrenenin başkasına söylemediği yumuşacık dereotlu poğaça tarifini sizlerle paylaşıyorum. Evde pastane usulü dereotlu poğaça hazırlamak için belli başlı püf noktalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Dereotlu poğaçanın yumuşak olması için kullanılan malzemelerin sıcaklığı bile hamurun kıvamı ve yoğurma şekli için büyük önem taşıyor.

Yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktası! Öğrenen başkasına söylemiyor

Siz de dereotlu poğaçanızın sert olmasını istemiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarifi püf noktalarına dikkat ederek uygulamalısınız. Yumuşak bir poğaça elde edememenin ana nedenleri arasında hamura fala eklemek, malzemelerin ölçüşünü yanlış ayarlamak ve poğaçaları gereğinden uzun pişirmek bulunuyor. Aynı zamanda hamurun çok sert yoğurulması da dokuyu olumsuz etkiliyor.

Yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktası! Öğrenen başkasına söylemiyor

Bu nedenle dereotlu poğaça hazırlarken dikkat edilmesi gereken belli başlı püf noktaları yer alıyor. Unu azar azar eklemek, hamuru yumuşak bırakmak ve fırında pişirme süresini takip etmek püf noktaları açısından büyük önem taşıyor. Yumuşacık pastane usulü dereotlu poğaça hazırlamanız için yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşıyorum. İşte öğrendiğinizde başkasına söylemeyeceğiniz, dereotlu poğaça tarifi...

Yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktası! Öğrenen başkasına söylemiyor

Malzemeler;

  • 125 gr tereyağı (Oda sıcaklığında)
  • 2 yumurta (Birinin sarısı üzerine)
  • 1 çay bardağı zeytinyağ (sıvıyağ da olur)
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 3.5 su bardağı un (Kontrollü)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 paket kabartma tozu
  • Yarım demet dereotu

İç harcı için;

  • İsteğe göre lor ya da beyaz peynir

Hazırlanışı;

  • Öncelikle dereotu hariç tüm malzemeleri geniş bir yoğurma kabında yoğurun.
  • Son son yıkayıp kuruttuğunuz incecik kestiğiniz dereotunu ekleyip yoğurmaya devam edin.
  • Yumuşak bir hamur elde edin.
  • Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle incecik açıp içine peynir ilave edip kapatın.
  • Poğaçaları yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ile süsleyin.
  • Önceden ısıtılmış 190 derece fırında poğaçaların üzerleri kızarana kadar pişirin.
  • Poğaçalar servise hazır afiyet, şifa olsun.
Yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktası! Öğrenen başkasına söylemiyor

YUMUŞACIK DEREOTLU POĞAÇA YAPMANIN PÜF NOKTALARI!

Yumuşacık dereotlu poğaça yapmanın en önemli püf noktalarından biri hamurun içerisindeki yoğurt, sıvı yağ ya da tereyağı gibi malzemeler oluyor. Doğru ölçülerle hazırlanan hamura gereğinden fazla un eklememek gerekiyor. Ele hafifçe yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmek poğaçanızın daha iyi sonuç vermesi için büyük önem taşıyor.

Yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktası! Öğrenen başkasına söylemiyor

Evde hazırlanan dereotlu poğaçaların hem lezzetli hem de yumuşak bir lezzette olabilmesi için belli başlı püf noktaların uygulanması gerekiyor. Peki, yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktaları neler? İşte öğrenenin başkasına söylemediği yumuşacık dereotlu poğaçaların püf noktaları...

Püf NoktasıAçıklama
Unu kontrollü ekleyinDereotlu poğaça hazırlarken fazla un eklerseniz, hamurunuz sertleşebilir. Bu durum ise poğaçanın kuru olmasına neden olabilir.
Dereotunu ince ince doğrayınİyice yıkanmış ve güzelce kurutulmuş dereotlarınızı ince ince kıyarak hamurunuzun içerisine ekleyin.
Hamuru fazla yoğurmayınPoğaça hamurunuzun malzemeleri bir araya gelip homojen bir kıvam aldığında yoğurma işlemini sonlandırın.
Fırını önceden ısıtınPoğaçalarınızı önceden ısıtılmış fırında ve özellikle tarifte belirtilen sıcaklıkta pişirmeye dikkat edin.
Fazla pişirmeyinDereotlu poğaçanızın pastane usulü olmasını istiyorsanız, üzeri kızardığında ve içinin piştiğinden emin olduğunuzda fırından çıkarın. Gereğinden uzun poğaçaları fırında bekletirseniz, kurumasına yol açabilirsiniz.
Doğru koşullarda saklayınPoğaçanızı hazırlayıp pişirmek kadar doğru koşullarda saklamakta bir hayli önemlidir. Poğaçalarınız tamamen soğuduktan sonra hava almayan bir kapta muhafaza etmeye özen gösterin.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meksika’nın peynirli lezzeti Türkiye’deki malzemelerle sofralara geliyor! MasterChef Enchiladas de Queso tarifi!
Tereyağı ve yufkanın buluştuğu geleneksel lezzet! Kastamonulu teyze tarifini verdi
ETİKETLER
#yumurta
#dereotu
#dereotlu poğaça
#Tereyağı
#un
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.