Yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktası! Öğrenen başkasına söylemiyor

Hem kahvaltı sofralarının hem de beş çaylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan dereotlu poğaça, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla hemen herkesin sevdiği hamur işlerinden biri oluyor. Fakat yumuşacık dereotlu bir poğaça elde edebilmek için belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Evde yapılan dereotlu poğaçaların pastane tadı vermesi için nasıl bir tarif uygulamanız gerektiğini sizlerle paylaşıyorum. Yumuşacık dereotlu poğaça yapmanın püf noktalarını sizlerle adım adım anlatıyorum. Siz de birkaç püf noktasına dikkat ederek ağızda dağılan, içi yumuşacık ve lezzetli dereotlu poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Peki, yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktaları neler? İşte öğrenenin başkasına söylemediği yumuşacık dereotlu poğaçaların püf noktaları...

ÖĞRENENİN BAŞKASINA SÖYLEMEDİĞİ DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ!

Yumuşacık dereotlu bir poğaça hazırlamak sandığınızdan daha kolay olabilir. Öğrenenin başkasına söylemediği yumuşacık dereotlu poğaça tarifini sizlerle paylaşıyorum. Evde pastane usulü dereotlu poğaça hazırlamak için belli başlı püf noktalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Dereotlu poğaçanın yumuşak olması için kullanılan malzemelerin sıcaklığı bile hamurun kıvamı ve yoğurma şekli için büyük önem taşıyor.

Siz de dereotlu poğaçanızın sert olmasını istemiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarifi püf noktalarına dikkat ederek uygulamalısınız. Yumuşak bir poğaça elde edememenin ana nedenleri arasında hamura fala un eklemek, malzemelerin ölçüşünü yanlış ayarlamak ve poğaçaları gereğinden uzun pişirmek bulunuyor. Aynı zamanda hamurun çok sert yoğurulması da dokuyu olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle dereotlu poğaça hazırlarken dikkat edilmesi gereken belli başlı püf noktaları yer alıyor. Unu azar azar eklemek, hamuru yumuşak bırakmak ve fırında pişirme süresini takip etmek püf noktaları açısından büyük önem taşıyor. Yumuşacık pastane usulü dereotlu poğaça hazırlamanız için yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşıyorum. İşte öğrendiğinizde başkasına söylemeyeceğiniz, dereotlu poğaça tarifi...

Malzemeler;

125 gr tereyağı (Oda sıcaklığında)

2 yumurta (Birinin sarısı üzerine)

1 çay bardağı zeytinyağ (sıvıyağ da olur)

1 çay bardağı yoğurt

3.5 su bardağı un (Kontrollü)

1 tatlı kaşığı tuz

2 paket kabartma tozu

Yarım demet dereotu

İç harcı için;

İsteğe göre lor ya da beyaz peynir

Hazırlanışı;

Öncelikle dereotu hariç tüm malzemeleri geniş bir yoğurma kabında yoğurun.

Son son yıkayıp kuruttuğunuz incecik kestiğiniz dereotunu ekleyip yoğurmaya devam edin.

Yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle incecik açıp içine peynir ilave edip kapatın.

Poğaçaları yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ile süsleyin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında poğaçaların üzerleri kızarana kadar pişirin.

Poğaçalar servise hazır afiyet, şifa olsun.

YUMUŞACIK DEREOTLU POĞAÇA YAPMANIN PÜF NOKTALARI!

Yumuşacık dereotlu poğaça yapmanın en önemli püf noktalarından biri hamurun içerisindeki yoğurt, sıvı yağ ya da tereyağı gibi malzemeler oluyor. Doğru ölçülerle hazırlanan hamura gereğinden fazla un eklememek gerekiyor. Ele hafifçe yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmek poğaçanızın daha iyi sonuç vermesi için büyük önem taşıyor.

Evde hazırlanan dereotlu poğaçaların hem lezzetli hem de yumuşak bir lezzette olabilmesi için belli başlı püf noktaların uygulanması gerekiyor. Peki, yumuşacık dereotlu poğaçanın püf noktaları neler? İşte öğrenenin başkasına söylemediği yumuşacık dereotlu poğaçaların püf noktaları...