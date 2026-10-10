Kastamonulu bir teyzeden öğrendiğim bu geleneksel tarifi sizinle de paylaşmak istedim. Tereyağının mis gibi kokusu ve yufkanın nefis uyumuyla hazırlanan bu lezzet, yöresel yemekleri sevenlerin mutlaka ilgisini çekecek. Üstelik gösterişli malzemelere ihtiyaç duymadan, geleneksel mutfağın sade ama doyurucu tatlarından birini sofranıza taşıyabilirsiniz. Peki, bu lezzetin sırrı ne ve evde nasıl hazırlanıyor? Gelin, tarifin ayrıntılarına birlikte bakalım.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tereyağı ve yufkanın buluştuğu geleneksel lezzet! Kastamonulu teyze tarifini verdi Metinde, Kastamonu mutfağına ait geleneksel banduma yemeğinin malzemeleri, yapılış aşamaları ve püf noktaları anlatılmaktadır. Banduma için kuru yufka, haşlanmış hindi veya tavuk eti, et suyu, tereyağı, iri çekilmiş ceviz içi ve isteğe bağlı tuz gerekmektedir. Yufkaların dağılmaması için sıcak et suyuna uzun süre bırakılmayıp kısa süre batırılıp çıkarılması gerekir. Yumuşayan yufkalar kat kat dizilir; aralarına ceviz ve eritilmiş tereyağı serpiştirilip üzerine didiklenmiş et eklenir. Kıvamının ve dokusunun bozulmaması için yemeğin bekletilmeden, sıcakken servis edilmesi önerilir.

BANDURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4-5 adet kuru yufka

500 gram haşlanmış hindi veya tavuk eti

2 su bardağı hindi ya da tavuk suyu

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

İsteğe bağlı tuz

KASTAMONU’NUN GELENEKSEL LEZZETİ BANDUMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle hindi veya tavuk etini bir tencerede iyice yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan eti suyundan çıkarıp didikleyin ve et suyunu ayrı bir kapta sıcak tutun. Kuru yufkaları elinizle iri parçalar hâlinde bölün. Ardından yufkaları sıcak et suyuna kısa süre batırarak yumuşamalarını sağlayın. Yufkaların fazla su çekip dağılmamasına dikkat edin.

Yumuşayan yufkaları servis tabağına kat kat yerleştirin. Her katın arasına iri çekilmiş ceviz serpiştirin ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Son olarak didiklenmiş hindi veya tavuk etini yufkaların üzerine yerleştirin. Kalan tereyağını ve cevizi de ekleyerek yemeği tamamlayın.

Bandumayı bekletmeden, sıcakken servis edin. Böylece yufkalar et suyunu çekerek lezzetlenir, tereyağı ve cevizin aroması da yemeğe daha iyi geçer.

BANDUMA YAPARKEN BU PÜF NOKTALARINA DİKKAT!

Bandumanın lezzetini belirleyen en önemli ayrıntılardan biri, yufkaların kıvamını korumak. Yufkaları sıcak et suyuna uzun süre batırmak yerine kısa süre daldırıp çıkarmak gerekiyor. Böylece yufkalar yumuşarken dağılmıyor ve katmanlar hâlinde kalabiliyor.

Bir diğer önemli nokta ise tereyağı ve ceviz miktarını dengeli kullanmak. Tereyağını yakmadan eritmek ve her katmana eşit şekilde dağıtmak, yemeğin lezzetini artırıyor. Cevizleri çok ince çekmek yerine iri parçalar hâlinde bırakmak da bandumaya daha belirgin bir doku kazandırıyor.

Bandumayı hazırladıktan sonra fazla bekletmeden servis etmek de önemli. Yufkalar zamanla et suyunu çektiği için yemek bekledikçe kıvamı değişebiliyor. Bu nedenle bandumayı sıcakken sofraya getirmek, hem dokusunu hem de lezzetini korumaya yardımcı oluyor.

Kastamonu mutfağının geleneksel tatlarından banduma, yufka, tereyağı ve cevizin uyumuyla sofralara farklı bir lezzet taşıyor. Özellikle yöresel yemekleri keşfetmeyi sevenler için güzel bir alternatif sunuyor. Siz de evinizde farklı bir tarif denemek istiyorsanız bandumaya bir şans verebilirsiniz. Geleneksel mutfağın bu doyurucu lezzetini sıcak servis ederek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.