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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 23:26

Üzeri kızarıyor, içi nefis oluyor! MasterChef’te Şili'nin meşhur yemeği Pastel de Choclo (Mısır Turtası)

Evde farklı bir tarif denemek isteyenler için bu yemek hem görüntüsü hem de iç harcıyla dikkat çekiyor. Pastel de Choclo tarifi, farklı ülke mutfaklarını keşfetmek isteyenlerin ilgisini çeken lezzetler arasında yer verebilirsiniz. Şili mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan Pastel de Choclo, mısır püresiyle hazırlanan üzeri kızarmış, içi ise lezzetli bir harçla doldurulan özel bir yemek. Peki, Pastel de Choclo nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Üzeri kızarıyor, içi nefis oluyor! MasterChef’te Şili'nin meşhur yemeği Pastel de Choclo (Mısır Turtası)
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 23:26

Her gün aynı yemekleri hazırlamaktan sıkıldıysanız, Şili mutfağının sevilen lezzetlerinden Pastel de Choclo tarifine şans verebilirsiniz. İlk bakışta üzeri nar gibi kızarmış bir fırın yemeğini andıran bu tarif, püresinin kıymalı iç harçla buluşmasıyla hazırlanıyor. Pastel de Choclo tarifinde , soğan, mısır, yumurta ve zeytin gibi malzemeler kullanılıyor. Fırında pişirildiğinde üzerindeki mısır katmanı hafifçe kızarıyor ve yemeğe kendine özgü bir görünüm kazandırıyor. Peki, Pastel de Choclo evde nasıl yapılır? İşte Şili mutfağından bu farklı lezzeti denemek isteyenler için tarifin malzemeleri ve adım adım hazırlanışı.

MASTERCHEF’TE ŞİLİ'NİN MEŞHUR YEMEĞİ PASTEL DE CHOCLO TARİFİ

Gerekli malzeme:

Kıymalı ve soğanlı iç harcı için:

  • 450 gram kıyma
  • 2 büyük soğan (doğranmış),
  • 2 çay kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak (ince doğranmış),
  • 1 yemek kaşığı et suyu tozu
  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tuzu ,
  • 1,5 çay kaşığı kırmızı biber ,
  • 1/2 çay kaşığı kimyon,
  • 1/2 çay kaşığı kuru kekik
Üzeri kızarıyor, içi nefis oluyor! MasterChef’te Şili'nin meşhur yemeği Pastel de Choclo (Mısır Turtası)

Mısır üstü için:

  • 1150 gram mısır tanesi (dondurulmuşsa çözülmüş),
  • 1 kutu (410 gramlık) kremalı mısır,
  • 3/4 çay kaşığı kuru fesleğen,
  • 3 yemek kaşığı bitkisel yağ,
  • 1,5 çay kaşığı et suyu tozu,
  • 1/2 çay kaşığı ince taneli deniz tuzu
  • 2 yemek kaşığı ılık suda bekletilmiş kuru üzüm,
  • 2 büyük haşlanmış yumurta (ince dilimlenmiş),
  • 85 gram siyah zeytin (dilimlenmiş).
  • Üzerine hafifçe serpmek için toz şeker.
Üzeri kızarıyor, içi nefis oluyor! MasterChef’te Şili'nin meşhur yemeği Pastel de Choclo (Mısır Turtası)

ŞİLİ'NİN MEŞHUR YEMEĞİ PASTEL DE CHOCLO NASIL YAPILIR?

1. Fırını 175 dereceye (350 Fahrenheit) önceden ısıtın. 33x23 cm (13x9 inç) boyutlarında bir fırın kabını hafifçe yağlayın.

2. Geniş bir sote tavasında, 2 çay kaşığı zeytinyağında kıymayı ve doğranmış soğanları orta yüksek ateşte soteleyin. Kıymanın tamamı kahverengi olunca sarımsak, 1 yemek kaşığı et bulyon tozu, sarımsak tuzu, kırmızı biber, öğütülmüş kimyon ve kekik ekleyin. Et tamamen pişene kadar pişirmeye devam edin, ardından tadına bakıp gerekirse tuz ekleyin. Daha sonra ateşi orta kısığa indirin ve soğanlar çok yumuşayana ve çıtır çıtırlığı kalmayana kadar pişirin, ardından tavayı ocaktan alın.

Üzeri kızarıyor, içi nefis oluyor! MasterChef’te Şili'nin meşhur yemeği Pastel de Choclo (Mısır Turtası)

3. Mısır tanelerini, kremalı mısırı ve kuru fesleğeni azar azar blendere koyun ve mısır tamamen pürüzsüz hale gelmeden püre olana kadar karıştırın. Mısır püresini büyük bir tencereye dökün ve margarin, 1,5 çay kaşığı et suyu tozu ve ince taneli deniz tuzu ekleyin. Mısır karışımını orta-yüksek ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra, yanmasını önlemek için sürekli karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Beş dakika sonra tencereyi ocaktan alın.

4. Yağlanmış fırın kabının tabanını ince bir mısır unu tabakasıyla kaplayın. Tüm kıymalı harcı mısır unu tabakasının üzerine yayın. Ilık suda bekletilmiş kuru üzümleri süzün. Dilimlenmiş haşlanmış yumurtaları, zeytinleri ve süzülmüş kuru üzümleri kıymalı harcın üzerine serpiştirin. Son olarak, her şeyi kalan mısır unuyla örtün. Çatalın uçlarıyla mısır ununun üst kısmında oluklar açın, ardından üzerine ince bir tabaka toz şeker serpin.

Üzeri kızarıyor, içi nefis oluyor! MasterChef’te Şili'nin meşhur yemeği Pastel de Choclo (Mısır Turtası)

5. Önceden ısıtılmış fırında çikolatalı pastayı 30 dakika boyunca ısıtın (fırın kabının kenarlarında kabarcıklar oluşmalıdır). Ardından fırını ızgara moduna (yüksek ızgara) alın ve çikolatalı pastanın üstü altın kahverengi olana kadar pişirin. Fırın kabını fırından çıkarın ve servis etmeden önce 10 dakika dinlendirin.

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ETİKETLER
#kıyma
#masterchef
#Mısır
#Yemek Tarifleri
#Pastel De Choclo
#Şili Mutfağı
#Mavi Kadin
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