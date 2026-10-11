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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 23:28

MasterChef Somer Şef'in Flying Noodles tarifi şaşırtıyor! Uçan noodle diğer makarnalara benzemiyor

MasterChef Somer Şef Flying Noodles tarifi, Asya mutfağının dikkat çeken lezzetlerini evde denemek isteyenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Görünümüyle şaşırtan uçan noodle, ince eriştelerin özel bir teknikle hazırlanması ve sebzeli, soslu karışımla buluşmasıyla öne çıkıyor. Peki, MasterChef Flying Noodles nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte Somer Şef'in Flying Noodles tabağından ilham alan uçan noodle tarifi ve püf noktaları.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef Somer Şef'in Flying Noodles tarifi şaşırtıyor! Uçan noodle diğer makarnalara benzemiyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 23:28

MasterChef Türkiye'de Somer Şef'in Flying Noodles tarifi, farklı sunumuyla mutfakta yeni lezzetler denemeyi sevenlerin ilgisini çekiyor. İlk bakışta noodle'ların havada durduğu izlenimini veren bu yemek, aslında hazırlama ve kızartma tekniğiyle dikkat çekiyor. Peki, Flying Noodles nedir ve evde nasıl yapılır? İşte MasterChef Somer Şef Flying Noodles tarifi ve hazırlama aşamaları.

MASTERCHEF SOMER ŞEF FLYİNG NOODLES TARİFİ

Gerekli malzeme

Noodle İçin Malzemeler

  • Yumurta
  • Su
  • Fırınlanmış karbonat
  • Tuz
  • Yüksek proteinli beyaz ekmeklik un
  • Mısır nişastası
  • Kızartmak için ayçiçek yağı

Kum Midyesi ve Katsuobushi Dashi İçin;

  • Sake
  • Temizlenmiş kum midyesi
  • Su
  • Kombu
  • Katsuobushi

Yumurta;

  • Yumurta
  • Tuz

Noodle'ı Şekillendirmek ve Kızartmak İçin;

  • Hazırlanan noodle hamuru
  • Ayçiçek yağı

Sos İçin;

  • Soğan
  • Sarımsak
  • Taze zencefil
  • Tuz
  • Açık renk soya sosu
  • Kecap manis
  • Oyster sos
  • Balık sosu
  • Esmer şeker

Dövülmüş Et İçin;

  • Dana bonfile veya antrikot
  • Tuz
  • Taze çekilmiş karabiber
  • Ayçiçek yağı
  • Açık renk soya sosu

Sebze Sotesi İçin;

  • Soğan
  • Sarımsak
  • Taze zencefil
  • Lemongrass
  • Havuç
  • Kabak
  • Mantar
  • Yeşil chili biber
  • Kırmızı kapya biber
  • Bok choy
  • Susam yağı
  • Chinkiang sirkesi
  • Sake
  • Hazırlanan sos
  • Kum midyesi ve katsuobushi dashi

Bağlamak İçin;

  • Soğuk dashi
  • Mısır nişastası
MasterChef Somer Şef'in Flying Noodles tarifi şaşırtıyor! Uçan noodle diğer makarnalara benzemiyor

MASTERCHEF SOMER ŞEF FLYİNG NOODLES NASIL YAPILIR?

Noodle: Yemek karbonatını ince bir tabaka halinde tepsiye yayın. 150°C fırında 60 dakika fırınlayın ve tamamen soğutun. Yumurtaları kırıp tartın. Üzerine yumurta ve suyun toplam ağırlığı tam 160 g olacak kadar su ekleyin. Fırınlanmış karbonatı ve tuzu sıvının içerisinde tamamen eritin. Unu geniş bir kaba alın. Sıvıyı azar azar ekleyerek sert bir noodle hamuru hazırlayın. Hamur başlangıçta kuru ve kırıntılı olabilir. Bir araya getirip üzerini kapatın ve 30 dakika dinlendirin. Hamuru makarna makinesinden birkaç kez katlayarak geçirin. Pürüzsüz hale geldiğinde kademeli olarak inceltip makinenin 3 numaralı ayarına kadar açın. Uzun noodle şeritleri halinde kesin. Üzerine hafifçe mısır nişastası serpin ve 15–20 dakika dinlendirin.

Kum Midyesi ve Katsuobushi Dashi: Sakeyi yüksek ateşte hafifçe kaynama noktasına getirin. Kum midyelerini ekleyip kabukları açılana kadar pişirin. Açılmayan midyeleri ayırıp atın. Suyu ve kombuyu ekleyin. Karışımı kaynatmadan yaklaşık 80°C'ye kadar ısıtın. Ocaktan alın ve katsuobushiyi ekleyin. 30 dakika demlendirin. İnce bir süzgeçten geçirip hızla soğutun. Servis öncesinde tekrar ısıtın ancak kaynatmayın. Serviste porsiyon başına yaklaşık 120–150 g sıcak dashi kullanın.

MasterChef Somer Şef'in Flying Noodles tarifi şaşırtıyor! Uçan noodle diğer makarnalara benzemiyor

Sos: Sarımsağı tuzla birlikte havanda ezin. Zencefil ve soğanı ekleyip macun kıvamına yaklaşana kadar dövün. Açık renk soya sosu, kecap manis, oyster sos ve balık sosunu ekleyin. Esmer şekeri ilave edip tamamen çözünene kadar karıştırın. Sosu homojen hale getirip kullanıma hazır tutun.

Dövülmüş Et: Eti porsiyona ayırın. Etleri iki yağlı kağıt arasına yerleştirip ince ve eşit kalınlığa gelene kadar dövün. Tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Tavayı çok yüksek ateşte ısıtın. Ayçiçek yağını ekleyip etlerin iki tarafını hızlıca mühürleyin. Pişirmenin sonunda soya sosunu ekleyip eti kısa süre parlatın. Eti dinlendirin ve ince şeritler halinde kesin. Unu yoğurma kabına alıp tuzu ekleyin. Suyu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak ancak ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru bezelere ayırıp ince bir şekilde açın. Açtığınız hamurların iki tarafını da tavada pişirin.

Sebze Sotesi: Soğanı, sarımsağı ve zencefili ince doğrayın. Lemongrassın sert dış katmanlarını çıkarıp yumuşak iç kısmını çok ince kıyın. Havuç, kabak, mantar, yeşil chili ve kapya biberi ince ve uzun şekilde kesin. Bok choyları büyüklüklerine göre ikiye veya dörde bölün. Soğuk dashi ile mısır nişastasını karıştırıp bağlama karışımını hazırlayın. Woku yüksek ateşte iyice ısıtın. Susam yağını ekleyin. Sarımsak ve lemongrassı kısa süre soteleyin. Zencefil ve soğanı ekleyin. Havuç, mantar, kapya biber ve yeşil chiliyi ilave edip yüksek ateşte soteleyin. Kabağı ekleyip sebzeleri diri kalacak şekilde pişirin. Hazırlanan sosu ekleyip wok içerisinde kısa süre karamelize edin. Bok choy, Chinkiang sirkesi ve sakeyi ekleyin. Dashi ilave edin. Hazırlanan mısır nişastalı dashiyi kontrollü şekilde ekleyin. Sos sebzelerin üzerinde parlak ve ince bir tabaka oluşturacak kıvama geldiğinde ocaktan alın. Soteyi sulu bırakmayın.

MasterChef Somer Şef'in Flying Noodles tarifi şaşırtıyor! Uçan noodle diğer makarnalara benzemiyor

Yumurta: Yumurtanın sarısını ve akını ayırın. Sarıyı patlatmadan kenara alın. Yumurta akını tuzla hafifçe çırpın, köpürtmeyin. Yapışmaz tavayı düşük ateşte ısıtın. Yumurta akını tavaya döküp ince ve eşit şekilde yayın. Altı tutup üstü hafif nemli kaldığında yumurta sarısını ortasına yerleştirin. Akın kenarlarını sarının üzerine doğru katlayarak paket şeklinde kapatın. Ek yeri alta gelecek şekilde kısa süre daha pişirin. Yumurta akı tamamen pişmiş, sarısı akışkan kalacak şekilde ocaktan alın ve sıcak servis edin.

Noodle: Hazırlanan noodle'ı 4 eşit porsiyona ayırın. Ayçiçek yağını 170–175°C'ye ısıtın. Her porsiyon noodle'ı servis çubuğunun çevresine gevşek şekilde sarın. Çubuğun alt kısmını ısıya dayanıklı servis kasesine sabitleyin. Kaseyi geniş ve derin bir tencereye yerleştirin. 170–175°C sıcaklıktaki yağı kepçeyle noodle'ın üzerine kontrollü şekilde dökün. Noodle tamamen sabitlenip altın rengi ve gevrek bir yapı kazanana kadar kızartın. Fazla yağını tamamen süzdürün.

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