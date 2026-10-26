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Editor
 | Fatimatüzzehra Maslak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 14:34

"Şalvarlı Picasso" Ayfer Bozkurt kömürle çizdiği şaheserleri sergiledi! Hayal gücünü tablolara yansıttı

Çocukluk yıllarında soba kömürleriyle kara kalem çalışmaları yapan Ayfer Bozkurt, bugün eserleriyle sanat yolculuğunu sürdürüyor. İlk sergisine şalvarıyla katılmasının ardından "Şalvarlı Picasso" lakabıyla anılan Bozkurt, insanların yaşanmışlıklarını ve duygularını tablolarına yansıttı.

Avatar
Editor
 Fatimatüzzehra Maslak
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 14:34

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan ressam Ayfer Bozkurt, çocukluk yıllarında soba kömürleriyle başladığı resim çalışmalarını sanat yolculuğuna dönüştürdü. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Bozkurt, doğayı öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, insanların yüzlerindeki yorgunlukları, mutlulukları ve yaşam izlerini eserlerine aktardığını söyledi. Köyünde şalvarıyla katıldığı ilk serginin ardından "Şalvarlı Picasso" lakabıyla tanınan Bozkurt, sanatın kendisi için bir tutku ve içe dönük yolculuk olduğunu ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

"Şalvarlı Picasso" Ayfer Bozkurt kömürle çizdiği şaheserleri sergiledi! Hayal gücünü tablolara yansıttı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan ressam Ayfer Bozkurt, soba kömürleriyle başladığı resim çalışmalarını sanat yolculuğuna dönüştürerek, doğayı öğretmeni kabul edip eserlerinde insanların yaşam izlerini yansıtıyor.
Bozkurt, ilkokuldan sonra eğitimine devam edememiş ve doğayı öğretmeni olarak görmüştür.
Resim yapmaya soba kömürleriyle başlamış, ardından kuzenlerinin artan boyalarını kullanmıştır.
Köyünde şalvarıyla katıldığı ilk serginin ardından, eserlerinin Picasso'ya benzetilmesiyle "Şalvarlı Picasso" lakabını almıştır.
Eserlerinde insanların yüzlerindeki yorgunlukları, mutlulukları ve yaşam izlerini yansıttığını belirtmiştir.
İmkansızlıklar karşısında azim ve yeteneğin tüm engelleri aşabileceğini vurgulamıştır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

"RESME ÇOK AŞIĞIM"

Gördüklerinden ve duyduklarından esinlenerek resimler yaptığını ifade eden Ayfer Bozkurt, "Kahramankazan, Tekke köyünde doğdum. Resme çocukluğumdan beri hep hayranım. Televizyonda gördüğüm ressamlar, dinlediğim şarkılardan esinlendiğim şeyleri hep böyle küçük küçük kağıtlara çizmeyi çok severdim. Çocukluğumdan beri resme hep bir hayranlığım var. Resme çok aşığım diyebilirim. İlkokuldan sonra eğitime devam edemedim ama doğa benim öğretmenim oldu. İlk başlarda resim yaparken soba tutuşturduğumuz, ocak yaktığımız kömürlerden kara kalem çalışmaları yaptım. Sonra da kuzenlerimin, kardeşlerimin artan boyalarıyla devam ettim" diye konuştu.

"Şalvarlı Picasso" Ayfer Bozkurt kömürle çizdiği şaheserleri sergiledi! Hayal gücünü tablolara yansıttı

"SERGİ SIRASINDA ŞALVARIMLA GİTTİĞİM İÇİN BANA ŞALVARLI PİCASSO LAKABINI TAKTILAR"

Bozkurt, okul müdürünün kendisini keşfetmesinin ardından katıldığı ilk sergide köyüne özgü şalvarıyla yer alması ve eserlerinin Picasso’nun çalışmalarına benzetilmesi nedeniyle kendisine "Şalvarlı Picasso" denildiğini belirterek, "2006 yılında Haydi Kızlar Okula kampanyası diye bir projemiz varmış. Okul müdürümüz Erdem Peker ve öğretmen arkadaşlar o gün bize gelmişler. Gelince de duvardaki resmi görünce 'Bunu kim yaptı?' demişler, babam da 'Benim kızım yaptı' demiş. Benimle o gün tanıştılar ve bana önayak oldular. O gün benim resimlerimi götürerek, sergi açmamı sağladılar. Sergi sırasında ben şalvarımla, köylü halimle gittiğim için bana 'Şalvarlı Picasso' lakabını taktılar. O günden beri Şalvarlı Picasso’yum" dedi.

"Şalvarlı Picasso" Ayfer Bozkurt kömürle çizdiği şaheserleri sergiledi! Hayal gücünü tablolara yansıttı

"ESERLERİMDE İLK ÖNCE YAŞANMIŞLIKLARI YANSITTIM"

Resmi en sevdiği arkadaşı olarak gördüğünü ve insanların yorgunluklarını, yaşanmışlıklarını okuyup resme aktardığını belirten Bozkurt, "Eserlerimde ilk önce yaşanmışlıkları yansıttım. İnsanların yüzlerindeki ifadeleri, yorgunlukları, çileleri ya da mutlulukları gözlerinden ve bakışlarından okuyabiliyordum. O yorgunlukları, tarlaya gidişlerimizi ve dönüşlerimizi eserlerime yansıttım. Resim yani inanılmaz bir yolculuk. Resim benim en sevdiğim arkadaşım ve bu benim en sevdiğim yolum. Hayalin sonu neresi bilmiyorum ama daha güzel yerlere ulaşabilmek, daha güzel insanların ruhlarına dokunabilen eserler yapmak" ifadelerini kullandı.

"İNSANIN İÇİNDEKİ AZİM VE YETENEK TÜM ENGELLERİ AŞABİLİR"

İmkanlar kısıtlı olduğunda bile gayret ve azimle engelleri aşıp başarının geleceğini söyleyen Bozkurt, "İlk sergimde çok heyecanlıydım. Çünkü hayatımda ilk defa bir sergi gördüm ve gittiğim sergide kendi sergimi gördüm. Mutlaka herkesin bir yeteneği var. Bunu bir gayretle ortaya çıkarmaları lazım. Şanslar bize yardım etse de mutlaka tabanında bir gayret lazım. İmkanlar kısıtlı olabilir ama insanın içindeki azim ve yetenek tüm engelleri aşabilir. Ben bu sefer bütün duygularımı kubiklere gizledim ve bununla çok güzel bir içe dönük yolculuk yaptım. Kubikler ve kervanlar benim bu seferki eserim oldu. Çok içime sinen bir eserim oldu. Umarım çok güzel yolculuklar yapmak nasip olur bu sanat yolculuğunda" dedi.

ETİKETLER
#Kahramankazan
#Güçlü Kadın
#Ayfer Bozkurt
#Tekke Köyü
#Şalvarlı Picasso
#Erdem Peker
#Mavi Kadin
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