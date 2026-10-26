Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini

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İstanbul
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta konuk ediyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği dev mücadele saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Carlos del Cerro Grande oldu.
Milyonlarca taraftar maç sonucunu merak ediyor. Yorumcular ve çeşitli analizler Galatasaray-Fenerbahçe maçının skor tahminini yapıyor.
ChatGPT, Gemini ve Claude, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor tahminlerini paylaştı.
ChatGPT: Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını öngördü.
Gemini: Karşılaşmanın 1-1 veya 2-2'lik beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etti.
Claude: Derbinin 2-2 sona ereceğini öngördü.
Galatasaray, sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyet ile başladı ve 19 puanla 8. haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve 16 puanla haftayı 3. sırada bitirdi.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son dört maçta kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.
Trendyol Süper Lig'de son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 39 maçta mağlubiyet görmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşadı.