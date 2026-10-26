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Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:02

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki oynanacak derbi maçının sonucu merakla bekleniyor. ChatGPT, Gemini ve Claude yapay zeka programların derbinin tahminin sorduk. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:02

'in 9. haftasında , ezeli rakibi 'yi 'ta konuk ediyor. 'ın yöneteceği dev mücadele saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Carlos del Cerro Grande oldu.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta konuk edecek ve bu dev maçın VAR hakemi Carlos del Cerro Grande olacak.
Yapay zeka platformları (ChatGPT, Gemini, Claude) derbi için skor tahminleri paylaştı.
ChatGPT, Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını öngörürken, Gemini ve Claude maçın 1-1 veya 2-2 beraberlikle biteceğini tahmin etti.
Galatasaray 19 puanla 8. haftayı lider, Fenerbahçe ise 16 puanla 3. sırada tamamladı.
Fenerbahçe son dört maçta kalesinde gol görmedi ve son 3 haftada 14 gol attı.
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 39 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini

Milyonlarca taraftar maç sonucunu merak ediyor. Yorumcular ve çeşitli analizler Galatasaray-Fenerbahçe maçının skor tahminini yapıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini

YAPAY ZEKADAN DERBİ SONUCU TAHMİNİ

ChatGPT, Gemini ve Claude, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor tahminlerini paylaştı.

ChatGPT: Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını öngördü.
Gemini: Karşılaşmanın 1-1 veya 2-2'lik beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etti. 
Claude: Derbinin 2-2 sona ereceğini öngördü.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Galatasaray, sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyet ile başladı ve 19 puanla 8. haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve 16 puanla haftayı 3. sırada bitirdi.

FENERBAHÇE DÖRT MAÇTIR GOL YEMİYOR

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son dört maçta kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini

39 MAÇTIR RAMS PARK'TA YENİLMİYOR

Trendyol Süper Lig'de son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 39 maçta mağlubiyet görmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Süper Lig
#Futbol
#Atilla Karaoğlan
#rams park
#Spor
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