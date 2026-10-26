Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta konuk ediyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği dev mücadele saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Carlos del Cerro Grande oldu.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta konuk edecek ve bu dev maçın VAR hakemi Carlos del Cerro Grande olacak. Yapay zeka platformları (ChatGPT, Gemini, Claude) derbi için skor tahminleri paylaştı. ChatGPT, Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını öngörürken, Gemini ve Claude maçın 1-1 veya 2-2 beraberlikle biteceğini tahmin etti. Galatasaray 19 puanla 8. haftayı lider, Fenerbahçe ise 16 puanla 3. sırada tamamladı. Fenerbahçe son dört maçta kalesinde gol görmedi ve son 3 haftada 14 gol attı. Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 39 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Milyonlarca taraftar maç sonucunu merak ediyor. Yorumcular ve çeşitli analizler Galatasaray-Fenerbahçe maçının skor tahminini yapıyor.

YAPAY ZEKADAN DERBİ SONUCU TAHMİNİ

ChatGPT, Gemini ve Claude, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor tahminlerini paylaştı.

ChatGPT: Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını öngördü.

Gemini: Karşılaşmanın 1-1 veya 2-2'lik beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etti.

Claude: Derbinin 2-2 sona ereceğini öngördü.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Galatasaray, sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyet ile başladı ve 19 puanla 8. haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve 16 puanla haftayı 3. sırada bitirdi.

FENERBAHÇE DÖRT MAÇTIR GOL YEMİYOR

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son dört maçta kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

39 MAÇTIR RAMS PARK'TA YENİLMİYOR

Trendyol Süper Lig'de son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 39 maçta mağlubiyet görmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşadı.