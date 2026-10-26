Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Carlos del Cerro Grande oldu.
Süper Lig'de sonucu merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam oynanacak.
Rams Park'ta oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.