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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:02

Altın daha da düşer mi? Sefer Şener’den yatırımcılara kritik Uyarı

Ekonomist Sefer Şener, 4.000 dolar direncinin altına inen altını ve bu yılın en yüksek seviyesinden gerileyen gümüşü değerlendirdi. Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin arkasında enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon endişeleri ve ABD'deki olası faiz artırım senaryolarının bulunduğunu belirten Şener, yatırımcılara temkinli yaklaşım ve kademeli alım uyarısında bulundu.

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Editor
 Ümit Buget
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Altın daha da düşer mi? Sefer Şener’den yatırımcılara kritik Uyarı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:02

4.000 dolar seviyesinin altına gerileyen ve zirvesinden düşüş gösteren piyasasını değerlendiren Ekonomist , küresel fiyatlamaları etkileyen temel faktörleri açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Altın daha da düşer mi? Sefer Şener’den yatırımcılara kritik Uyarı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ekonomist Sefer Şener, 4.000 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altının ve düşüş gösteren gümüş piyasasının temel nedenlerini ve yatırımcılara yönelik uyarısını paylaştı.
Ons altın, geçtiğimiz hafta 4.173 dolardan 3.995 dolara kadar gerileyerek yaklaşık %4,5'lik bir değer kaybı yaşadı.
Altın fiyatlarını baskılayan temel unsurlar arasında artan ham petrol ve brent petrol fiyatları ile küresel enflasyon endişeleri yer alıyor.
ABD'den beklenen enflasyon verilerinin yüksek gelmesi, ekim ayı içinde faiz artırma olasılığını artırdı.
Gümüş piyasasında da altınla paralel hareketler görülürken, arz eksikliği nedeniyle daha yüksek oranlarda volatilite yaşanıyor.
Şener, mevcut şartlar devam ederse altının 3.700 dolara, ardından 3.400-3.500 dolara kadar gevşeyebileceğini belirtti ve küçük yatırımcılar için kademeli alım uyarısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığının altını çizen Şener; artan petrol maliyetleri, küresel enflasyon baskısı ve ABD'nin faiz politikalarının fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu ifade ederek piyasaya ilişkin öngörülerini paylaştı.

Altın daha da düşer mi? Sefer Şener’den yatırımcılara kritik Uyarı

ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME: 4 BİN DOLARIN ALTI GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz haftalarda ons altın 4.173 dolar (gram bazında yaklaşık 6.651 TL) seviyelerinden işlem görürken, hafta sonuna doğru yaklaşık %4,5’lik bir değer kaybıyla 3.995 dolar (gram bazında yaklaşık 6.450 TL) seviyelerine kadar geriledi. Kıymetli metallerde yaşanan bu geri çekilmenin temel dinamiklerini Ekonomist Sefer Şener şu sözlerle özetledi:

"Hafta başına, yani geçtiğimiz hafta 19 Ekim itibarıyla 4.173 dolar, yani gram olarak da 6.651 Türk lirasıyla haftaya başlayan altın, hafta sonu geldiğinde yaklaşık olarak şu an itibarıyla 3.995 dolara, yani diğer itibariyle Türk lirası olarak gram olarak da 6.450 TL’ye gerilemiş durumda. Yani hafta başına göre yaklaşık %4,5’lik bir değer kaybı yaşadı altın, bir haftalık süreç içerisinde. Tabii 4.173 dolardan bugünkü itibariyle 3.995 dolara, 6.651 TL’den gramı da 6.450 TL’ye gerilemiş durumda.

Altın daha da düşer mi? Sefer Şener’den yatırımcılara kritik Uyarı

ENERJİ FİYATLARININ ARTIŞI VE PİYASA BASKISI

Altın fiyatlarını baskılayan en önemli unsurların başında enerji piyasasındaki hareketlilik geliyor. ve brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü artışların piyasalara etkisini Sefer Şener şöyle aktardı:

"En önde gelen sebeplerinden bir tanesi, hafta başı 97 dolar olan ham petrol fiyatlarının şu an itibariyle 103-104 dolara gelmiş olması, gene brent petrolün 107 dolardan 116 dolara çıkması. Yani konjonktürel olarak risk olması enerji sektöründe ve enerji fiyatlarının sürekli artıyor olması, altın fiyatlarını geriye doğru baskılıyor."

ABD'DEN GELEN FAİZ ARTIRIMI RİSKİ VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Enerji fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının politikalarına değinen Şener, ABD kaynaklı baskıyı şu şekilde vurguladı:

"Bu enerji fiyatlarının sürekli artması enflasyon endişelerini gündeme getiriyor. Enflasyon endişeleri de doğal olarak faiz artırımı beklentilerini artırıyor. Aynı zamanda bu durum, bu ay içerisinde Amerika’dan beklenen enflasyon verilerinin bekletilenden yüksek gelmesiyle beraber birleşince, bu defa Amerika’nın hiç ihtimalde olmayan ekim ayı içerisinde faiz artırma olasılığı bile daha fazla ihtimal dahiline girmeye başladı."

Altın daha da düşer mi? Sefer Şener’den yatırımcılara kritik Uyarı

TRUMP'IN SÖZLERİ VE ŞARTLAR DEĞİŞİRSE YÜKSELİŞ SENARYOSU

ABD Başkanı Trump’ın savaşın bitmesi halinde petrol fiyatlarının dramatik şekilde düşeceği yönündeki açıklamalarına değinen Şener, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda altının yön değiştirebileceğine dikkat çekti:

"Eğer bu şartlar böyle devam ederse... Bu biraz önce saydığım unsurlar ortadan kalkarsa, yani enerji fiyatları Trump’ın söylediği gibi düşüşe geçerse, bu enflasyon baskısını hafifletir, faiz beklentisini azaltır, bu da kıymetli metalleri yukarı doğru taşır. Hatırlarsanız savaş öncesi dönemde 5.400 dolardı altının onsu. E şu an, şu an 3.995 dolardan bahsediyoruz. Yani 1.000-1.500 dolarlık bir düşüş var. İşte bu risk dolayısıyla yükseldi. Bu risk tersine dönerse, yani enflasyon endişeleri azalır, enerji fiyatları düşerse, jeopolitik riskler azalırsa Trump’ın söylediği gibi, o zaman da tam tersine altının ons bazında yukarı yönlü yönünü çevirdiğini görebiliriz."

Altın daha da düşer mi? Sefer Şener’den yatırımcılara kritik Uyarı

GÜMÜŞTEKİ DALGALANMA VE ARZ UNSURU

Altınla paralel hareket eden gümüş piyasasındaki ayrışmayı ve arz eksikliğini Sefer Şener şu sözlerle değerlendirdi:

"Gümüş de aynı şekilde hareket ediyor, aynı sahnelerle. Bir de gümüşe arzdaki eksiklik de katlanınca, doğal olarak altına göre biraz daha yüksek oranlarda volatil oluyor. Yani daha yüksek oranlarda düşüyor ya da daha yüksek oranlarda artmış oluyor. Gümüşün farkı bu. Arz kısmında da sorun var gümüşün, arz kısmında sorun olunca daha yüksek oranlarda altına göre dalgalanmış oluyor."

Altın daha da düşer mi? Sefer Şener’den yatırımcılara kritik Uyarı

YATIRIMCILAR İÇİN "KADEMELİ ALIM" UYARISI

Mevcut şartlar altında kıymetli metallerde gevşeme eğiliminin sürebileceği ihtimalini de değerlendiren Sefer Şener, öngörülerini şöyle paylaştı:

"Eğer bu şartlar böyle devam ederse ilk etapta 3.700 dolarlara, ardından da 3.400-3.500 dolarlara kadar gevşeyebilir. Gram altında da gram altında da biz 6.000 liraların altını görebiliriz. Şartlar böyle devam ederse. O yüzden de küçük yatırımcı açısından alım bile yapılacaksa kademeli almak lazım. "

 

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ETİKETLER
#gümüş
#ons altın
#ham petrol
#Sefer Şener
#Abd Faiz Politikası
#Ekonomi
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