Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

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İstanbul
Bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu %0 faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap kampanyalarında 25 Ekim 2026 güncel limitleri belli oldu.
Faizsiz kredi ve ek hesap fırsatlarında toplam tutarlar 175.000 TL'ye kadar tırmanırken, 100.000 TL seviyesindeki sıfır faizli paketler öne çıktı.
İşte bankaların sıfır faizli ve düşük maliyetli tüm kredi kampanyalarının detaylı listesi...
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İŞ BANKASI
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