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Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 13:18
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1
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

Bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu %0 faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap kampanyalarında 25 Ekim 2026 güncel limitleri belli oldu.

Faizsiz kredi ve ek hesap fırsatlarında toplam tutarlar 175.000 TL'ye kadar tırmanırken, 100.000 TL seviyesindeki sıfır faizli paketler öne çıktı.

İşte bankaların sıfır faizli ve düşük maliyetli tüm kredi kampanyalarının detaylı listesi...

2
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

BANKA BANKA GÜNCEL KREDİ VE NAKİT AVANS KAMPANYALARI

ENPARA

  • Kampanya Detayı: %2,84 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL kredi
  • Sıfır Faizli Fırsat: %0 faizli 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli ek hesap ve 3 ay vadeli 25.000 TL Taksitli Nakit Avans
  • Toplam Limit: 175.000 TL

 

3
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

GARANTİ BBVA

  • Kampanya Detayı: Yeni müşteri fırsatı
  • Sıfır Faizli Fırsat: 3 ay vadeli 100.000 TL taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans (%0 Faiz)
  • Toplam Limit: 150.000 TL

 

4
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

AKBANK

  • Kampanya Detayı: Yeni müşterilere özel faizsiz fırsat
  • Sıfır Faizli Fırsat: 3 ay vadeli 100.000 TL'ye varan taksitli artı para ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans (%0 Faiz)
  • Toplam Limit: 125.000 TL

 

5
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

İŞ BANKASI

  • Kampanya Detayı: Yeni müşterilere özel kampanya
  • Sıfır Faizli Fırsat: 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap (%0 Faiz)
  • Toplam Limit: 100.000 TL

 

6
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

QNB

  • Kampanya Detayı: Yeni müşterilere özel dijital avantaj
  • Sıfır Faizli Fırsat: 3 ay vadeli 100.000 TL taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans (%0 Faiz)
  • Toplam Limit: 100.000 TL

 

7
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

DENİZBANK

  • Kampanya Detayı: Yeni müşterilere özel dijital kredi fırsatı
  • Sıfır Faizli Fırsat: 4 ay vadeli 65.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL TNA ve 3 ay vadeli 10.000 TL taksitli kurtaran hesap (%0 Faiz)
  • Toplam Limit: 100.000 TL

 

8
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

TEB

  • Kampanya Detayı: Yeni müşterilere özel kredi ve avans
  • Sıfır Faizli Fırsat: 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans (%0 Faiz)
  • Toplam Limit: 75.000 TL

 

9
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

YAPI KREDİ

  • Kampanya Detayı: Yeni müşterilere özel dijital kampanya
  • Sıfır Faizli Fırsat: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan Ek Hesap (%0 Faiz)
  • Toplam Limit: 55.000 TL

 

10
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! İşte banka banka yeni kredi rakamları

BONUS & AXESS KAMPANYALARI

  • İlk Bonuslulara Özel: 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans fırsatı (%0 Faiz)
  • İlk Axesslilere Özel: 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan chip-para fırsatı

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