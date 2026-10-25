Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

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İstanbul
Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrası gözler bankaların mevduat cephesine çevrildi.
Politika faizindeki geri çekilmenin kredi ve mevduat oranlarına yansıması beklenirken, ellerindeki yüksek oranlı stokları kapatmak isteyen bankalarda son "yüksek getiri" fırsatları listelendi.
İşte faiz kararı sonrası 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazanç haritası...
Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Katılım)
getirfinans (Günlük Vadeli Hesap)
TOM Bank (Günlük Kazandıran Hesap)
Anadolubank (Renkli Hesap)
Akbank (Vadeli Hesap TL)
Alternatif Bank (VOV Hesap)
ING (Turuncu Hesap)
TEB - Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap)
QNB (Kazandıran Günlük Hesap)
İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)