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Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 12:04
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1
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrası gözler bankaların mevduat cephesine çevrildi. 

Politika faizindeki geri çekilmenin kredi ve mevduat oranlarına yansıması beklenirken, ellerindeki yüksek oranlı stokları kapatmak isteyen bankalarda son "yüksek getiri" fırsatları listelendi. 

İşte faiz kararı sonrası 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazanç haritası...

2
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Banka Banka 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Getiri Listesi (Faiz İndirimi Sonrası)

Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)

  • Oran: %44,50
  • Net Kazanç: 29.423,86 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.423,86 ₺
  • Not: 90 gün geçerli tanışma faizi.

 

3
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Katılım)

  • Oran: %40,57 (Kâr Payı)
  • Net Kazanç: 29.343,78 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.343,78 ₺
  • Not: 99/1 kâr paylaşım oranı.

 

4
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

getirfinans (Günlük Vadeli Hesap)

  • Oran: %41,00
  • Net Kazanç: 27.677,95 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.677,95 ₺
  • Not: Özel kod kampanyalı oran.

 

5
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

TOM Bank (Günlük Kazandıran Hesap)

  • Oran: %44,00
  • Net Kazanç: 27.472,13 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.472,13 ₺
  • Not: Günlük esnek vadeli.

 

6
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Anadolubank (Renkli Hesap)

  • Oran: %44,00
  • Net Kazanç: 27.472,13 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.472,13 ₺
  • Not: Hoş geldin faiz oranı.

 

7
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Akbank (Vadeli Hesap TL)

  • Oran: %38,00
  • Net Kazanç: 27.484,93 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 ₺
  • Not: Standart vadeli mevduat.

 

8
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Alternatif Bank (VOV Hesap)

  • Oran: %43,00
  • Net Kazanç: 26.913,44 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.913,44 ₺
  • Not: Günlük avantajlı oran.

 

9
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

ING (Turuncu Hesap)

  • Oran: %43,00
  • Net Kazanç: 26.838,32 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.838,32 ₺
  • Not: Yeni müşterilere özel 90 gün.

 

10
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

TEB - Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap)

  • Oran: %42,00
  • Net Kazanç: 26.204,95 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.204,95 ₺
  • Not: Günlük vadeli.

 

11
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

QNB (Kazandıran Günlük Hesap)

  • Oran: %42,00
  • Net Kazanç: 26.204,95 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.204,95 ₺
  • Not: Günlük vadeli kampanya oranı.

 

12
Mevduatta son yüksek rakamlar! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

  • Oran: %36,50
  • Net Kazanç: 26.400,00 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.400,00 ₺
  • Not: Dijital kanallara özel temdit.

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