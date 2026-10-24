Fon soruşturmasında eski vekil Ertan Aydın için tutuklama talebi

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İstanbul
Fon soruşturmasında gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘fon’ soruşturması sürüyor.
21 Ekim 2026’da yapılan operasyonda Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş dahil 26 kişi gözaltına alınmış çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.