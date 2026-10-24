Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 kişi tutuklandı

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İstanbul
SPK’nın 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı sonrası başlatılan fon soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 11 kişi tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu yeni bir operasyon daha yapılmış, 31 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden, 15’i tutuklandı.
Ayrıca 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği aktarıldı.
Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.