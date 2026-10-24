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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:41

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15’i tutuklandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 kişi tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:41

SPK’nın 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı sonrası başlatılan fon soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 11 kişi tutuklanmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 kişi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sonucunda adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15'i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturması yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında 22 kişi adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilenlerden 15'i tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu yeni bir operasyon daha yapılmış, 31 kişi gözaltına alınmıştı.

15 TUTUKLAMA DAHA

tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden, 15’i tutuklandı.

Ayrıca 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği aktarıldı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 kişi tutuklandı

DAHA ÖNCE 11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

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ETİKETLER
#adliye
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Fon Soruşturması
#Gündem
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