25 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında büyük kayıp: Kritik seviyeye geriledi

Altın fiyatlarında ibre aşağı döndü. Petrol fiyatlarındaki artış ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine inerek 4 bin dolar psikolojik eşiğinin altına geriledi. Gram altın ise ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yatırımcılar pazar günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 25 Ekim 2026 altın fiyatları...