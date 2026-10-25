25 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında büyük kayıp: Kritik seviyeye geriledi

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İstanbul
Altın fiyatlarında ibre aşağı döndü. Petrol fiyatlarındaki artış ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.
Ons altın temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine inerek 4 bin dolar psikolojik eşiğinin altına geriledi. Gram altın ise ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Yatırımcılar pazar günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 25 Ekim 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 3.995,44 dolar
Satış: 3.995,95 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.858 TL
Satış: 5.905 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 41.743 TL
Satış: 42.043 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.186,62 TL
Satış: 42.008,39 TL
YARIM ALTIN
Alış: 20.936 TL
Satış: 21.089 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.468,00 TL
Satış: 10.548 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.383,95 TL
Satış: 6.384,76 TL