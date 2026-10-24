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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:51

Gram altın için 6800 lira sürprizi! Necmettin Batırel çakılan fiyatlar için uyardı ve yükseliş tarihi verdi

Çakılan altın fiyatları ne zaman toparlama eğilimine girecek? Ekonomist Necmettin Batırel, altındaki gerilemenin küresel nakit ihtiyacından kaynaklandığını belirterek mevcut seviyelerin alım fırsatı sunduğunu ve fiyatların yeniden yükseleceğini ifade etti.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Gram altın için 6800 lira sürprizi! Necmettin Batırel çakılan fiyatlar için uyardı ve yükseliş tarihi verdi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:51

fiyatı düşüş eğilimini koruyor. Piyasadaki endişe çakılma habercisi mi? Ekonomist , Özel Haber Şefi ’a  yaptığı değerlendirmede altındaki düşüşün küresel piyasalardaki nakit ihtiyacı ve Fed’in faiz politikası beklentilerinden kaynaklandığını belirterek, 4.000 doların altındaki ons fiyatlarını alım fırsatı olarak değerlendirdi. Batırel, altının yeniden 5.000 dolara, külçe altının gram fiyatının ise 6.800 TL’ye yükselebileceğini öngördü.

Gram altın için 6800 lira sürprizi! Necmettin Batırel çakılan fiyatlar için uyardı ve yükseliş tarihi verdi

Batırel, "Ortadoğu’daki savaş riski, Hürmüz ve Basra körfezlerindeki gemi saldırıları, ’deki stokların azalması ile Libya’daki Hamada ve Tahara petrol sahalarını limana bağlayan boru hattındaki bir valfin kapatılmasıyla ülkede üretimin aniden düşmesi, Brent petrolü 116 doların üzerine çıkardı. Altın, 4.000 dolardaki psikolojik desteği kırdı.

10 yıllık ABD tahvil getirilerinin yoğun alımlarla %4,98 seviyesine gerilemesi, normal şartlarda faiz getirisi olmayan altını desteklemesi gerekirken, piyasadaki likidite sıkışması ve “faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı” fiyatlaması nedeniyle bu kez altını yukarı itmeye yetmedi. Moody’s’in Fransa’nın notunu düşürme ihtimali, Avrupalı ve küresel yatırımcıların panik hâlinde nakdi ABD tahvillerine kaydırmasına neden oldu" dedi.

Gram altın için 6800 lira sürprizi! Necmettin Batırel çakılan fiyatlar için uyardı ve yükseliş tarihi verdi

Normalde jeopolitik risklerin altını yükselttiğini belirten Batırel, "Ancak petrolün bu denli fırlaması, enerji kaynaklı yeni bir enflasyon dalgası korkusunu alevlendirdi. Enflasyonun yüksek kalması, Fed’in önümüzdeki hafta faizleri pas geçse bile aralık ayında yeniden faiz artırarak faizleri çok uzun süre zirvede tutacağı beklentisini doğurdu. Getirisi olmayan altın, bu yüksek faiz patikasında ezildi.

Hisse senedi piyasalarında, özellikle Meta ve yapay zekâ (AI) yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair endişelerle teknoloji devlerinde çok sert satışlar yaşandı. Büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılar, borsadaki devasa zararlarını kapatmak (teminat tamamlama çağrıları/margin call) ve nakit sağlamak amacıyla ellerindeki kârlı altın pozisyonlarını likide ettiler" şeklinde konuştu.

Gram altın için 6800 lira sürprizi! Necmettin Batırel çakılan fiyatlar için uyardı ve yükseliş tarihi verdi

ALTIN YENİDEN 5000 DOLAR OLACAK

Batırel şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, küresel piyasalarda nakde sıkışıldığında altın genelde ilk satılan likit varlık olur. Ons altının 4.000 doların altına sarkmasıyla birlikte algoritma ve fonların otomatik satış emirleri devreye girdi. Düşüş, 3.976 dolara kadar geriledikten sonra 4.000 dolar seviyesinde durdu.

Tahvil faizlerindeki düşüş, Fed’in gevşemesinden değil, Avrupa’daki panikten kaynaklandı. Altın için en önemli gösterge VIX (korku) endeksidir. 20,38 düzeyinde olan VIX endeksi 20-30 seviyesinin üzerine çıktığında piyasada stres, 40’ı aştığında ise ekstrem korku hâkim olur. VIX yükselirken dolar güçlü kalıyorsa —ki şu anda böyle— altındaki düşüş devam eder.

Gram altın için 6800 lira sürprizi! Necmettin Batırel çakılan fiyatlar için uyardı ve yükseliş tarihi verdi

EKİM SONUNDA KRİTİK AÇIKLAMA

Altının kısa vadeli kaderini, 27-28 Ekim tarihlerindeki Fed toplantısı ile 29 Ekim’de açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi belirleyecek. ABD enflasyon verilerinin (PCE) zayıf gelmesi veya Fed’in faiz konusunda daha güvercin (ılımlı) sinyaller vermesi durumunda altın fiyatlarında hızlı bir toparlanma ve tepki alımı dalgası başlayabilir. Zira yüksek faiz, ABD ekonomisini kilitliyor.

Büyük kurumsal yatırımcılar ve fonlar için 4.000 dolar ve altındaki seviyeler psikolojik bir alım bölgesidir. Küresel dev bankalar (UBS, Citi, TD Securities gibi) bu seviyelere doğru geri çekilmeleri uzun vadeli alım fırsatı olarak nitelendiriyor. Nakde acil ihtiyacınız yoksa zararına satış yapmayın.

ABD’de ara seçimlerden sonra İran probleminin ortadan kalkmasıyla petrol düşüşe geçecek, enerji krizi zayıflayacak. Altının yeniden 5.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyorum. Alım yapmayı düşünenler için mevcut 6.447 liralık külçe altın fiyatı çok uygun. Fiyatın kısa sürede kademeli olarak yeniden 6.800 liraya çıkacağını tahmin ediyorum. Alan kazançlı çıkacak."

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#altın
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#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
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