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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:33

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken erken seçim sözleri

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim, Mekke Anlaşması ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Teklif gelirse varız. Erken seçim olursa itiraz etmeyiz” dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:33

(CHP) eski Genel Başkanı , ’teki temaslarını tamamladıktan sonra Milletvekili Mahir Polat’ın Karkamış’ta, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan evinde kanaat önderleriyle görüştü. Görüşmenin ardından bir kız çocuğu Kılıçdaroğlu’na barışın simgesi olan zeytin fidanı hediye etti.

HABERİN ÖZETİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken erken seçim sözleri

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep temasları sonrası erken seçim ve Mekke Anlaşması gibi konularda açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması'na evet oyu kullanacaklarını belirtti.
Erken seçim teklifi gelirse karşı çıkmayacaklarını ve Erdoğan'ın yeniden aday olacağına inanmadığını söyledi.
Terör örgütünün koşulsuz silah bırakması gerektiğini vurguladı.
Yolsuzluk fezlekelerinin dokunulmazlık kapsamında değerlendirilmesini doğru bulmadıklarını ve bu konuda anayasa değişikliğini destekleyeceklerini ifade etti.
CHP'ye dönmek isteyen vekiller için ahlaki ilkelerin esas alınacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu’na, hükümet kanadından Mart-Nisan 2028 döneminde erken seçim yapılabileceğine yönelik açıklamalar soruldu. Erken seçim ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağı konusunda da açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken erken seçim sözleri

“MEKKE ANLAŞMASI’NA EVET OYU KULLANACAĞIZ”

Mekke Anlaşması’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yaptığı her şeyi yanlış bulmadıklarını belirtti. Anlaşmanın İran ile olası bir çatışmaya zemin hazırlayıp hazırlamayacağını düşündüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, İran’ın anlaşmayı uygun bulduğunu açıklamasının ardından metni ve gerekçelerini değerlendirdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, anlaşmaya yönelik eleştirileri bulunduğunu ancak buna rağmen destek vereceklerini belirterek, “Mekke Anlaşması’na evet oyu diyeceğiz, evet oyu kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken erken seçim sözleri

“ERKEN SEÇİM OLURSA İTİRAZ ETMEYİZ”

Erken seçim konusunda CHP’nin tutumunu açıklayan Kılıçdaroğlu, teklif gelmesi halinde buna karşı çıkmayacaklarını dile getirdi. Türkiye’nin bir an önce mevcut yapıdan çıkarak gerçek demokrasiyi savunan bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeniden aday olacağına inanmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Teklif gelirse varız. Erken seçim olursa itiraz etmeyiz. 2 ay da olsa 1 ay da olsa Türkiye bir an önce demokrasi oyunundan vazgeçmeli, gerçek demokrasiyi savunan yapısına kavuşmalı. Erdoğan’ın aday olacağını nereden biliyorsunuz? Belki aday olmayacak” dedi.

Erken seçim için günün koşullarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeniden aday olacağını düşünmediğini belirterek, “Erdoğan buyursun, yarın derhal erken seçim yapalım, getirsin. 2028 olsa ne olur, şimdi olsa ne olur?” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken erken seçim sözleri

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, terör örgütünün koşulsuz şekilde silahlarını tamamen bırakması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürece katkısına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Sayın Bahçeli, Türkiye’nin huzura kavuşması için, Kürt sorununun çözülmesi için en büyük fedakârlığı yapan lider. MHP Genel Başkanı’nın öncülük yapması sorunun aşılmasında büyük ölçüde kolaylık sağladı. Bunu kabul etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK FEZLEKELERİ

Kılıçdaroğlu’na, yolsuzluk iddialarıyla ilgili dokunulmazlık fezlekeleri bulunan milletvekilleri de soruldu. CHP lideri, yolsuzluk dosyalarının dokunulmazlık kapsamında değerlendirilmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, bu konuda bir anayasa değişikliği yapılması halinde destek vereceklerini ifade ederek, “Bir anayasa değişikliği gelirse evet deriz” dedi.

CHP’YE DÖNMEK İSTEYEN VEKİLLER

CHP’ye yeniden dönmek isteyen milletvekillerinin durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, değerlendirme yapılırken ahlaki ilkelerin esas alınacağını belirterek, “Ahlaki temellere bakacağız” ifadelerini kullandı.

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#izmir
#gaziantep
#kemal kılıçdaroğlu
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Mekke Anlaşması
#Gündem
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