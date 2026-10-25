2027'de tatil yapmanın maliyeti ne kadar? Erken rezervasyonda yarış başladı

Turizm sektörü 2027 yaz sezonuna yönelik erken rezervasyon kampanyalarını duyurdu. Yüzde 50'ye varan indirim fırsatlarıyla başlayan kampanyalarda otel fiyatları ve konaklama maliyetleri de netleşti.

2027 dönemi için iki kişilik 5 gecelik konaklama paketleri tesis segmentine göre 20 bin TL ile 800 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kurban Bayramı ile başlayıp Eylül ayına kadar uzanan tatil takviminde, sezon yaklaştıkça indirim oranlarının kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

DÖNEMLERE VE SEGMENTLERE GÖRE 5 GECELİK TATİL MALİYETLERİ (İKİ KİŞİ)

2027 sezonu boyunca 2 kişi 5 gece konaklama baz alınarak hesaplanan tesis segmentlerine göre fiyat aralıkları şu şekilde listelendi:

KURBAN BAYRAMI DÖNEMİ (16-19 MAYIS 2027)

Ekonomik Yarım Pansiyon: 20.000 TL – 30.000 TL

20.000 TL – 30.000 TL Ekonomik Her Şey Dahil: 25.000 TL – 45.000 TL

25.000 TL – 45.000 TL Orta Segment Her Şey Dahil: 40.000 TL – 80.000 TL

40.000 TL – 80.000 TL Üst Segment Tesisler: 80.000 TL – 180.000 TL

80.000 TL – 180.000 TL Ultra Lüks Tesisler: 400.000 TL – 500.000 TL

YÜKSEK SEZON (TEMMUZ & AĞUSTOS 2027)

Temmuz (15-20 Temmuz): Yarım Pansiyon: 25.000 TL – 35.000 TL Ekonomik Her Şey Dahil: 35.000 TL – 60.000 TL Orta Segment: 50.000 TL – 100.000 TL Üst Segment: 100.000 TL – 200.000 TL+ Ultra Lüks: 500.000 TL – 600.000 TL

Ağustos Piki (15-20 Ağustos): Yarım Pansiyon: 28.000 TL – 45.000 TL Ekonomik Her Şey Dahil: 40.000 TL – 70.000 TL Orta Segment: 70.000 TL – 110.000 TL Üst Segment: 250.000 TL seviyesinde Ultra Lüks: 700.000 TL – 800.000 TL



DÜŞÜK SEZON (HAZİRAN & EYLÜL 2027)