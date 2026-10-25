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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:33

2027'de tatil yapmanın maliyeti ne kadar? Erken rezervasyonda yarış başladı

Turizm sektöründe 2027 yaz sezonuna yönelik erken rezervasyon dönemi resmen başladı. Yüzde 50'ye varan indirim seçenekleriyle duyurulan kampanyalarda, Kurban Bayramı'ndan Eylül ayına kadar uzanan dönemde 2 kişilik 5 gecelik tatil maliyetleri ve tesis segmentlerine göre fiyat tablosu netleşti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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2027'de tatil yapmanın maliyeti ne kadar? Erken rezervasyonda yarış başladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:33

Turizm sektörü 2027 yaz sezonuna yönelik erken rezervasyon kampanyalarını duyurdu. Yüzde 50'ye varan indirim fırsatlarıyla başlayan kampanyalarda otel fiyatları ve konaklama maliyetleri de netleşti.

2027 dönemi için iki kişilik 5 gecelik konaklama paketleri tesis segmentine göre 20 bin TL ile 800 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

ile başlayıp Eylül ayına kadar uzanan tatil takviminde, sezon yaklaştıkça indirim oranlarının kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

2027'de tatil yapmanın maliyeti ne kadar? Erken rezervasyonda yarış başladı

DÖNEMLERE VE SEGMENTLERE GÖRE 5 GECELİK TATİL MALİYETLERİ (İKİ KİŞİ)

2027 sezonu boyunca 2 kişi 5 gece konaklama baz alınarak hesaplanan tesis segmentlerine göre fiyat aralıkları şu şekilde listelendi:

KURBAN BAYRAMI DÖNEMİ (16-19 MAYIS 2027)

  • Ekonomik Yarım Pansiyon: 20.000 TL – 30.000 TL
  • Ekonomik Her Şey Dahil: 25.000 TL – 45.000 TL
  • Orta Segment Her Şey Dahil: 40.000 TL – 80.000 TL
  • Üst Segment Tesisler: 80.000 TL – 180.000 TL
  • Ultra Lüks Tesisler: 400.000 TL – 500.000 TL

YÜKSEK SEZON (TEMMUZ & AĞUSTOS 2027)

  • Temmuz (15-20 Temmuz):
    • Yarım Pansiyon: 25.000 TL – 35.000 TL
    • Ekonomik Her Şey Dahil: 35.000 TL – 60.000 TL
    • Orta Segment: 50.000 TL – 100.000 TL
    • Üst Segment: 100.000 TL – 200.000 TL+
    • Ultra Lüks: 500.000 TL – 600.000 TL
  • Ağustos Piki (15-20 Ağustos):
    • Yarım Pansiyon: 28.000 TL – 45.000 TL
    • Ekonomik Her Şey Dahil: 40.000 TL – 70.000 TL
    • Orta Segment: 70.000 TL – 110.000 TL
    • Üst Segment: 250.000 TL seviyesinde
    • Ultra Lüks: 700.000 TL – 800.000 TL
2027'de tatil yapmanın maliyeti ne kadar? Erken rezervasyonda yarış başladı

DÜŞÜK SEZON (HAZİRAN & EYLÜL 2027)

  • Haziran (15-20 Haziran):
    • Yarım Pansiyon: 15.000 TL – 25.000 TL
    • Ekonomik Her Şey Dahil: 25.000 TL – 50.000 TL
    • Orta Segment: 50.000 TL – 75.000 TL
    • Üst Segment: 80.000 TL – 180.000 TL+
  • Eylül (15-20 Eylül):
    • Yarım Pansiyon: 15.000 TL – 28.000 TL
    • Ekonomik Her Şey Dahil: 25.000 TL – 45.000 TL
    • Orta Segment: 40.000 TL – 75.000 TL
    • Üst Segment: 70.000 TL – 170.000 TL+

 

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ETİKETLER
#kurban bayramı
#Erken Rezervasyon
#turizm sektörü
#Otel Fiyatlari
#2027 Yaz Sezonu
#Ekonomi
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