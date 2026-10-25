25 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro piyasasında son durum

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İstanbul
Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Alım satım yapan yatırımcılar pazar günü piyasalardaki son durumu merak ediyor.
Peki dolar ve Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? İşte 25 Ekim 2026 güncel döviz kurları...
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,4170 TL
Satış: 66,6848 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,5785 TL
Satış: 55,8683 TL
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 49,6090 TL
Satış: 49,7746 TL