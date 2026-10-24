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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 20:21

Güllü davasında kararı belirleyen ifade: Ağırlaştırılmış müebbettin gerekçesi açıklandı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Gül Tut isimli sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının çıkmasının gerekçesi açıklandı. Gülter'in annesini kasten öldürdüğüne hükmettiği konusunda Sultan Nur Ulu'nun ifadesine işaret edildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 20:21

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde şarkıcı ’nün () pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, kızı ’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, olayın tek görgü tanığı ’nun duruşmadaki yeminli ifadesine, bu ifadeyi destekleyen anlatımlara ve kriminal inceleme raporuna dayanarak sanığın annesini kasten öldürdüğü sonucuna vardı.
Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Ekim 2026 tarihli gerekçeli kararında, 26 Eylül 2025’te meydana gelen olayla ilgili kamera kayıtları, tanık beyanları, adli tıp raporları ve dijital materyaller birlikte değerlendirildi.

HABERİN ÖZETİ

Güllü davasında kararı belirleyen ifade: Ağırlaştırılmış müebbettin gerekçesi açıklandı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Yalova'da şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) pencereden düşerek ölümüyle ilgili davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
Mahkeme, olayın tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun yeminli ifadesi, bu ifadeyi destekleyen anlatımlar ve kriminal inceleme raporuna dayanarak sanığın annesini kasten öldürdüğü sonucuna vardı.
Olay sırasında evde bulunan tek kişilerin Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu olduğu, dışarıdan başka bir giriş çıkışın olmadığı belirtildi.
Tanık Sultan Nur Ulu, olay anında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü beyan etti.
Tanık, ilk beyanlarındaki çelişkileri korkmasına ve sanığın zarar verme endişesine bağladı.
Kriminal rapor, pencere önündeki örneklerde kayganlık sağlayıcı madde bulunmadığını tespit etti.
Mahkeme, tasarlama unsurunun oluşmadığına ancak sanığın annesini kasten öldürdüğünün sabit olduğuna hükmetti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Güllü davasında kararı belirleyen ifade: Ağırlaştırılmış müebbettin gerekçesi açıklandı

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE GEREKÇELİ KARAR: SULTAN NUR ULU'NUN İFADESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mahkeme, olay sırasında Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun evde bulunduğunu, kamera incelemelerinde olayın gerçekleştiği saatlere kadar eve başka bir kişinin giriş çıkış yaptığının tespit edilmediğini belirtti. Olay anına ilişkin doğrudan görgüye dayalı anlatımın ise Sultan Nur Ulu tarafından yapıldığı kaydedildi.
Sultan Nur Ulu, 1 Ekim 2026 tarihli duruşmada verdiği yeminli ifadesinde, odada müzik eşliğinde eğlendikleri sırada Gül Tut’un içeri geldiğini, kendisinin aynaya döndüğü esnada yaşananları görmediğini, tekrar döndüğünde ise Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü anlattı.
Kararda, tanığın soruşturmanın ilk aşamalarında düşme anını görmediğine ilişkin beyanlarıyla sonraki anlatımları arasındaki çelişkinin de değerlendirildiği belirtildi. Sultan Nur Ulu’nun ilk ifadesinde gerçeği anlatmamasını korkmasına bağladığı, sanığın kendisine zarar verebileceğinden ve olayın sorumluluğunu üzerine atabileceğinden endişe ettiğini söylediği aktarıldı.

Güllü davasında kararı belirleyen ifade: Ağırlaştırılmış müebbettin gerekçesi açıklandı

SULTAN NUR ULU'NUN İFTİRA ATTIĞINA DAİR SOMUT DELİL ORTAYA KONULAMADI

Mahkeme, Sultan Nur Ulu’nun korktuğuna ilişkin açıklamalarını destekleyen başka bir tanık beyanına da gerekçesinde yer verdi. Kervan Eminoğlu’nun soruşturma aşamasında verdiği ifadede, olaydan birkaç gün sonra Sultan Nur Ulu’nun kendisine, Tuğyan Ülkem Gülter’in olayın sorumluluğu üzerine kalırsa suçu kendisine yükleyebileceği yönünde konuştuğunu anlattığı belirtildi.
Mahkeme, Sultan Nur Ulu’nun sanığa iftira atmasını gerektirecek somut bir husumet nedeninin ortaya konulmadığını, tanığın çelişkili ifadelerine ilişkin açıklamalarının birbiriyle uyumlu olduğunu değerlendirdi. Bu gerekçelerle tanığın duruşmada verdiği yeminli beyanlarına üstünlük tanındığı ifade edildi.

PENCERE ÖNÜ ÖRNEKLERİ İNCELENDİ: KAYGANLIK SAĞLAYICI MADDE YOK

Gerekçeli kararda, olayın yaşandığı pencerenin hemen önünden alınan örneklerin incelendiği Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 10 Ekim 2025 tarihli raporuna da yer verildi. Raporda, incelenen örneklerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.
Mahkeme, söz konusu tespiti de tanığın Gül Tut’un pencereden atıldığı yönündeki beyanlarını destekleyen unsurlar arasında değerlendirdi.
Dosyada yer alan adli tıp raporlarında ise Gül Tut’un ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, çok sayıda kırık, kafa içi ve beyin kanaması ile iç organ ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

ÖLDÜRME KARARININ NE ZAMAN ALINDIĞI KESİN BELİRLENEMEDİ


Mahkeme, sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılmış olmasına rağmen, öldürme kararının ne zaman alındığının mevcut delillerle kesin olarak belirlenemediğini değerlendirdi. Suçun önceden planlandığının yalnızca varsayım ve yorumlarla kabul edilemeyeceğine işaret edilen kararda, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince tasarlama unsurunun oluşmadığı sonucuna varıldı.
Buna karşılık mahkeme, Sultan Nur Ulu’nun görgüye dayalı beyanları ve dosyadaki diğer deliller doğrultusunda Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Gül Tut’u kasten öldürdüğünün sabit olduğuna hükmetti.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğyan Ülkem Gülter’i üstsoya karşı kasten öldürme suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-d-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, dosya kapsamında takdiri indirim nedeni bulunmadığı gerekçesiyle sanık hakkında indirim hükümlerini uygulamadı.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, hükme karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.

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#Yalova 1 Ağır Ceza Mahkemesi
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