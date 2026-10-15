26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin gelişmeler, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkındaki tartışmalarla yeniden gündeme geldi. Esra Ezmeci'nin programında gerçekleşen yüzleşmede Kader Tut'un taziye günlerine ilişkin anlattıkları merak uyandırırken, iki isim arasındaki konuşmalar da dikkatleri üzerine çekti.

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HABERİN ÖZETİ Güllü'nün kardeşi Kader Tut'tan Sultan Nur Ulu hakkında olay sözler! Taziye evinde yaşananları anlattı Arabesk sanatçısı Güllü'nün 26 Eylül 2025'teki ölümüne ilişkin, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkındaki tartışmalar ve Esra Ezmeci'nin programındaki yüzleşme yeniden gündeme geldi. Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Olay gecesi evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun açıklamaları soru işaretleri yarattı. Güllü'nün kız kardeşi Kader Tut, Sultan Nur Ulu ile canlı yayında yüzleşerek taziye evinde yaşananlara dair dikkat çeken sözler söyledi. Sultan Nur Ulu, Güllü'nün hayatını kaybettiği sırada evde bulunan önemli isimlerden biriydi. Canlı yayındaki yüzleşme, Güllü'nün ölümüne ilişkin gelişmeleri ve aile çevresindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMEDİ

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Güçlü sesi ve yıllar boyunca seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçının ölümü, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ancak ölümün ardından ortaya atılan iddialar, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Olay gecesi evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun açıklamaları ve soruşturma sürecinde gündeme gelen ayrıntılar, kamuoyunun dikkatini çekti. Olayın bir kaza mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği yönündeki tartışmalar, uzun süre televizyon programlarında ve sosyal medyada konuşuldu.

KADER TUT'TAN TAZİYE EVİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Güllü'nün ölümünün ardından yaşananlar, aile üyelerinin açıklamalarıyla zaman zaman yeniden gündeme geldi. Bu kez sanatçının kız kardeşi Kader Tut, Sultan Nur Ulu ile canlı yayında yüzleşti. İkilinin karşılıklı konuşmaları sırasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, Tut'un taziye evinde yaşandığını anlattığı olay öne çıktı.

Kardeşinin ölümünün ardından yaşanan zor günlerde Sultan Nur Ulu'ya destek olduğunu belirten Kader Tut, o dönemde karşılaştığı bir davranışın kendisinde iz bıraktığını ifade etti. Tut'un Sultan'ın kendisine bakışına ilişkin sözleri, programın dikkat çeken anları arasında yer aldı. Yüzleşmede dile getirilenler, Güllü'nün ölümünün ardından aile ve yakın çevresinde yaşananlara ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

SULTAN NUR ULU OLAY GECESİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Güllü'nün hayatını kaybettiği sırada evde bulunan Sultan Nur Ulu, soruşturma sürecinde kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu. Ulu'nun açıklamaları ve olay gecesine ilişkin gündeme gelen iddialar, gelişmelerin farklı yönleriyle ele alınmasına neden oldu.

Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddialar da tartışmaların merkezinde yer aldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmeler ve soruşturma kapsamında gündeme gelen ayrıntılar, kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı.

CANLI YAYINDAKİ YÜZLEŞME YENİDEN GÜNDEM OLDU

Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programında bir araya gelen Kader Tut ile Sultan Nur Ulu arasındaki konuşma, Güllü'nün ölümüne ilişkin gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle taziye evinde yaşandığı belirtilen olayın anlatılması, izleyicilerin dikkatini çekti.