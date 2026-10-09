Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter kaç yıl hapis cezası aldı? Tuğyan Ülkem Gülter'in çocuğu var mı, evli mi?

Güllü'nün ölümüne ilişkin görülen dava bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada Güllü'nün kızı Tuğyan'ın aldığı ceza da belli oldu. İşte Güllü davasında son karar ve durum!

TUĞYAN ÜLKEM KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

Güllü'nün ölümüne ilişkin görülen davada karar çıktı. “Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu.

Tuğyan Ülkem Gülter," Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” sucundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN CEZASI BELLİ OLDU MU?

Avukat, Rahmi Çelik, davanın ardından “Kararın çıkması konusunda deliller toplanmıştır. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Mahkeme karar verecektir. Biz de bekliyoruz. Sürprizlerle hareket etmiyoruz. Yargılama sonucunu hep birlikte göreceğiz” sözlerini kullanmıştı.

Savcı, Tuğyan Ülkem Gülter'in Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

TUĞYAN ÜLKER GÜLTER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'in Azra adında bir kız çocuğu vardır. Daha önce evlenen Tuğyan, daha önce uyuşturucu suçundan cezaevine giren eşinden boşandı. Evliliğinden ise Azra adında kızı vardır.

GÜLLÜ DAVASINDA SON KARAR: CEZA BELLİ OLDU

Güllü’nün kardeşi Kader Tut’un avukatları olay anındaki görüntülere ilişkin sunduğu raporda “Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan'ın Sultan'a 'Şişt, şişt, Malkata’yı açalım öyle oynasın’ dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra 'Aç, aç, aç' diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir.

Sultan'ın tanık değil, sanık olması gerekmektedir. Sultan ifadesinde doğruyu söylüyor ancak eksik söylüyor. Biz sanığın 'Üst soya karşı kasten planlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, Sultan'ın da yargılanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.