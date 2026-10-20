Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Güllü, vefatıyla sevenlerini üzerken olayın arkasındaki gerçek ortaya çıkınca herkesi şok etmişti. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den sosyal medya paylaşımları gelirken yeni yapmış olduğu paylaşımla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

GÜLLÜ’NÜN OĞLU TUĞBERK’TEN MERAK UYANDIRAN YENİ PAYLAŞIM!

Güllü arabesk müziğin güçlü sesi, yüreklere dokunan şarkılarıyla ve kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazanan isimlerden biriydi. Ancak 26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybeden Güllü, sanat dünyasını da derin bir hüzne boğmuştu.

Daha acı kaybın durumu ilk günkü tazeliğini korurken sanatçının doğum gününde yürek burkan bir gelişme meydana geldi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin doğun gününü unutmamış kutlamıştı. Sosyal medyasından annesinin güler yüzlü fotoğrafını koyarak altına yazdığı sözlerle yürekleri dağlamıştı.

Annesine olan özlemini "İyi ki doğdun meleğim..." notunu düşerek dile getiren Tuğberk Yağız Gülter, yapmış olduğu paylaşımdan sonra gerek sosyal medyada gerekse ekranlarda en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Tüm bunlarla birlikte Tuğberk Yağız Gülter’den yaşananlar sonrası yeni bir paylaşım yaptığı görüldü. Annesinin vefatından sonra olay açıklamalarda bulunan isim ablasının da cezasının açıklanmasından sonra yeni bir paylaşımla merak uyandırdı.

‘BİRİNİ İÇERİ TIKIP…’

52 yaşında hayatını kaybeden Güllü’nün son günlerde yeni paylaşımları da gündeme gelirken Tuğberk’in yayınlamış olduğu yeni video merak uyandırdı. Sosyal medya da gündem olan videolar dikkat çekerken Tuğberk’in ifade ettikleri oldukça çok konuşuldu.

Tuğberk Yağız Gülter’in yapmış olduğu paylaşımda ses tonunu konu olduğu üzüntüsünün hala daha ilk günkü gibi acı olduğu görülüyor. Öyle ki kendisinin de yapmış olduğu paylaşım oldukça dikkat çekti.

Tuğberk Yağız Gülter, "İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebilir. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz" dedi. Dikkat çeken paylaşım sonrası "Benim tek amacım anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi bunu öğrenmek. Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü hapiste geçirmesi için uğraşan biri değilim." ifadelerini kullanarak yeni bir gündemle dikkatleri üzerine çekti.