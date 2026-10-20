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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 08:53

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’

Ünlü şarkıcı Güllü’nün vefatının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla adeta meral uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde annesinin doğum gününü kutlayan Tuğberk Yağız Gülter, yeni paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 08:53

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan , vefatıyla sevenlerini üzerken olayın arkasındaki gerçek ortaya çıkınca herkesi şok etmişti. Oğlu ’den paylaşımları gelirken yeni yapmış olduğu paylaşımla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

GÜLLÜ’NÜN OĞLU TUĞBERK’TEN MERAK UYANDIRAN YENİ PAYLAŞIM!

Güllü arabesk müziğin güçlü sesi, yüreklere dokunan şarkılarıyla ve kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazanan isimlerden biriydi. Ancak 26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybeden Güllü, sanat dünyasını da derin bir hüzne boğmuştu.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’

Daha acı kaybın durumu ilk günkü tazeliğini korurken sanatçının doğum gününde yürek burkan bir gelişme meydana geldi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin doğun gününü unutmamış kutlamıştı. Sosyal medyasından annesinin güler yüzlü fotoğrafını koyarak altına yazdığı sözlerle yürekleri dağlamıştı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’

Annesine olan özlemini "İyi ki doğdun meleğim..." notunu düşerek dile getiren Tuğberk Yağız Gülter, yapmış olduğu paylaşımdan sonra gerek sosyal medyada gerekse ekranlarda en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’

Tüm bunlarla birlikte Tuğberk Yağız Gülter’den yaşananlar sonrası yeni bir paylaşım yaptığı görüldü. Annesinin vefatından sonra olay açıklamalarda bulunan isim ablasının da cezasının açıklanmasından sonra yeni bir paylaşımla merak uyandırdı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’

‘BİRİNİ İÇERİ TIKIP…’

52 yaşında hayatını kaybeden Güllü’nün son günlerde yeni paylaşımları da gündeme gelirken Tuğberk’in yayınlamış olduğu yeni video merak uyandırdı. Sosyal medya da gündem olan videolar dikkat çekerken Tuğberk’in ifade ettikleri oldukça çok konuşuldu.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’

Tuğberk Yağız Gülter’in yapmış olduğu paylaşımda ses tonunu konu olduğu üzüntüsünün hala daha ilk günkü gibi acı olduğu görülüyor. Öyle ki kendisinin de yapmış olduğu paylaşım oldukça dikkat çekti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten merak uyandıran yeni paylaşım! ‘Birini içeri tıkıp…’

Tuğberk Yağız Gülter, "İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebilir. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz" dedi. Dikkat çeken paylaşım sonrası "Benim tek amacım anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi bunu öğrenmek. Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü hapiste geçirmesi için uğraşan biri değilim." ifadelerini kullanarak yeni bir gündemle dikkatleri üzerine çekti.

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ETİKETLER
#güllü
#sosyal medya
#arabesk müzik
#Tuğberk Yağız Gülter
#Magazin
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