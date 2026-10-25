İş vaadiyle kandırılan Dominikliler Rusya'da cepheye sürüldü, kurtarılmayı bekliyorlar

Sosyal medyada yayılan Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarının bir videosu sosyal medyada dikkat çekti. Rusya'ya iş vaadiyle kandırılarak getirildiklerini öne süren Dominikli 3 kişi zorla alıkonduklarını ve Ukrayna savaşının ön cephelerine gönderildiklerini iddia ettiler.

Askerlerden biri, "Söylenenlerin aksine, buraya neyle karşılaşacağımızı bilerek geldiğimiz yönünde kandırıldık. Bu bir yalan. Buraya bir iş sözleşmesiyle, çalışmak üzere getirildik." dedi.

''BİZE KÖLE GİBİ DAVRANIYORLAR''

New York Post'un haberine göre, askerlerden biri, savaş alanındaki hayatın acımasız gerçekliğini anlatarak, Rusların kendilerine 'köle' gibi davrandığını ve Ukrayna güçlerinin insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti ve şunları söyledi:

"O insanlar bizi cepheye gönderdiğinde, kimseye acımayan insansız hava araçları var. Onlardan biri size çarptığında - pat! Sizi paramparça ediyor, minik, lokmalık parçalara ayırıyor."

Dominikli askerler, ortalama olarak her 100 askerden sadece ikisinin görevlerini sağ salim tamamladığını iddia etti.

''DOMİNİK CUMHURİYETİ BİZE YARDIM ETSİN'' ÇAĞRISI

Videoda askerlerden biri, Peru, Panama ve Hindistan'dan gelen savaşçıların Rusya'dan çekilerek ülkelerine geri gönderildiğini söyledi.

Panama Dışişleri Bakanlığı, Rus saflarında savaşan 11 kişi de dahil olmak üzere 17 Panamalı'nın geri dönüşünü sağlarken, Peru da Rus eğitim merkezinden kaçan dört genç de dahil olmak üzere 50 vatandaşının geri dönüşünü gerçekleştirdi. Hindistan hükümeti ise orduya katılmak üzere Rusya'ya giden 139 vatandaşının serbest bırakılmasını sağladı.

Videodaki asker, Dominik Cumhuriyeti Başkanı Luis Abinader'i de aynısını yapmaya çağırdı, ''İnsanların bize merhamet göstermesinden faydalanamayan tek kişiler biziz, yani Dominikliler" dedi.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Víctor Ito Bisonó Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Alexey Seredin ile görüştüğünü ve 30 Dominikli'nin savaşa katılmak için sözleşme imzaladığını açıkladı. Bisonó, "Rusya'daki büyükelçimize, bireysel sözleşmelerin imzalandığı yasalar çerçevesinde olası takip seçeneklerini ve çözüm yollarını araştırabilmemiz için Rus hukuk danışmanlarından destek alması talimatını verdik" dedi.

''SAHTE İŞ TEKLİFLERİ''

Rusya'nın doğusundaki tatil beldesi La Romana'nın temsilcisi Carlos de Pérez, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgedeki en az 13 genç erkeğin sosyal medya üzerinden Rusya'da aşçı, kaynakçı veya tamirci gibi "sahte iş teklifleriyle" karşı karşıya kaldığını buna inanan kişilerin cepheye gönderileceğini söyledi.

Öte yandan Dominikli erkekler, Rusya'ya ilk ne zaman geldiklerini veya ne kadar süredir burada olduklarını; aldıkları eğitimlerin olup olmadığını; nasıl işe alındıklarını veya ne kadar maaş aldıklarını açıklamadılar. Ayrıca Rusya'da hangi işleri yapmayı düşündüklerini de paylaşmadılar.