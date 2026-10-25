Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, taze sebze ve meyve piyasasında ciddi değişikliklere yol açması beklenen Hal Yasası taslağına ilişkin konuştu. Taslağın üreticiyi koruyan hükümlerini olumlu karşıladıklarını belirten Tavşan, düzenlemenin sektörde daha şeffaf bir piyasa oluşturmasına katkı sağlayabileceğini işaret etti. TÜRKHAL Başkanı ayrıca, "Büyük marketlerin sattığı ürünün yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu gelecek. Kriterleri belirlenirse bunların faydası olabilir" ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Sebze ve meyve ticaretinde kurallar değişiyor: Marketlere yüzde 20 yerli şartı TÜRKHAL Başkanı Yüksel Tavşan, taze sebze ve meyve piyasasında değişiklikler getirmesi beklenen yeni Hal Yasası taslağını değerlendirdi. Büyük marketlere, sattıkları ürünün yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Taslakta üreticiler için kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında kolaylıklar ile ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destekler bulunuyor. Kayıt dışılığın azaltılması amacıyla denetimlerin sıkılaştırılması ve daha şeffaf bir piyasa oluşturulması hedefleniyor. Hal dışındaki ticari faaliyetlerin kayıt ve teminat sistemi kapsamında daha sıkı takip edilmesi amaçlanıyor. Yüksel Tavşan, düzenlemenin fiyatlara etkisine ilişkin olarak fiyatların sadece aracı sayısıyla açıklanamayacağını belirtti.

ÜRETİCİLER İÇİN BİRÇOK TEŞVİK VE YARDIM SÖZ KONUSU

Düzenlemenin üreticinin pazara erişimini güçlendirmesinin yanı sıra tedarik zincirindeki işlemlerin daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabileceğini vurgulayan Tavşan, taslağın üretici, üretici birlikleri ve kooperatifleri koruyan hükümlerine dikkat çekti. "Üretici bu işin aslı, atardamarı. Dolayısıyla onların korunması şart" diyen Tavşan, üreticilere yönelik desteklerin yalnızca ürün satışından ibaret olmadığına dikkat çekerek, kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında çeşitli kolaylıkların öngörüldüğünü anlattı. Tavşan, sözlerine şöyle devam etti: "Üreticiler için birçok teşvik ve yardım söz konusu. Üretici birliği hal gibi bir yer kuracak olursa Cumhurbaşkanlığına özel, ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler var."

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önemli sorunlardan biri olduğunu dile getiren Tavşan, yeni düzenlemeyle bu alandaki denetimlerin sıkılaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Tavşan, "Kayıt dışılık bizim meslekte çok fazla. Bunun azalması için yeni maddeler getiriliyor. Daha şeffaf bir piyasa oluşturulmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu. Taslakta hal dışında gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin de kayıt ve teminat sistemi kapsamında daha sıkı takip edilmesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Tavşan, bu adımların üreticinin mağdur edilmesine yol açan uygulamaların azaltılmasına katkı sunabileceğini kaydetti. Yeni düzenlemenin tüketiciye daha ucuz sebze ve meyve olarak yansıyıp yansımayacağı sorusuna da yanıt veren Tavşan, fiyatların yalnızca aracı sayısıyla açıklanamayacağını vurguladı.