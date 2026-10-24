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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:29

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim politikaları nedeniyle başlayan protestolara binlerce kişi katılırken güvenlik güçleri de müdahalesini sertleştirdi. Olaylarda yaklaşık bin kişi gözaltına alındı. Öte yandan Sarı Yelekliler 31 Ekim için sokağa inme çağrısı yaptı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:29

'da öğrenciler, sendikalar ve çeşitli toplumsal hareketlerin çağrısıyla ülke genelinde başlayan gösteriler gittikçe büyüyor.

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da öğrenciler, sendikalar ve çeşitli hareketlerin çağrısıyla hayat pahalılığı, eğitim sorunları ve hükümet politikalarına karşı ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı kitlesel gösteriler düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı gösterilere ülke genelinde 410 bin kişinin katıldığını açıklarken, CGT sendikası katılımı 800 bin olarak duyurdu ve yaklaşık 70 bin polis ile jandarma görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olaylar kapsamında yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artacağını bildirdi.
Öğrenciler; Parcoursup'un kaldırılması, öğretmen eksikliğinin giderilmesi, kontenjanların artırılması, yardımların yükseltilmesi ve barınma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.
Paris, Marsilya, Lyon, Lille ve Nantes gibi birçok kentte kısıtlamalar uygulanırken polis müdahaleleri, yağma olayları ve çatışmalar yaşandı.
Sarı Yelekliler, otoriter uygulamalara karşı çıkarak 31 Ekim'de yeniden ülke genelinde sokağa inme çağrısında bulundu.
Orleans kentinde aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin kongresine karşı binlerce kişinin katılımıyla ırkçılık karşıtı ayrı bir yürüyüş yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Hayat pahalılığı, emekli maaşları ve eğitim sistemindeki sorunları protesto eden göstericiler, hükümetin güvenlik politikalarına ve yürüyüş yasaklarına da tepki gösterdi. 

ÖĞRENCİLERDEN HÜKÜMETE 5 TALEP

Gösterilere katılan öğrenciler, üniversiteye giriş ve yerleştirme sistemi Parcoursup'un kaldırılmasını, öğretmen eksikliğinin giderilmesini, üniversite kontenjanlarının artırılmasını, öğrenci yardımlarının yükseltilmesini ve barınma şartlarının iyileştirilmesini talep etti. 

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilere 410 bin kişinin katıldığını açıklarken, CGT'ye göre katılım tahmini 800 bin kişi olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yağma, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. 

Büyük kentlerde ve ulaşım güzergahlarında yoğun kontroller gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, bazı kontrollerde metal bilyeler, havai fişek düzenekleri ve silah olarak kullanılabilecek çeşitli malzemeler ele geçirildiğini duyurdu. Birçok kentte gösteri yasakları uygulanırken, bazı yürüyüşlerin güzergahları değiştirildi.

SARI YELEKLİLER 31 EKİM İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Sarı Yeleklilerden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.

PARİS'TE 110 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösterilere 110 bin kişinin katıldığını açıkladı. CGT sendikası ise bu sayının 250 bin olduğunu aktardı. Sendikaların Bastille Meydanı'ndan Nation Meydanı'na düzenlemek istediği yürüyüşün güzergahı, güvenlik gerekçesiyle değiştirildi. 

Organizatörlerin karara karşı yaptığı itiraz Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine göstericiler, Porte d'Italie ile Porte de Vincennes arasındaki güzergahta yürüdü. Paris Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Helene Denechere, güzergah değişikliğinde dün Trappes'te gerçekleştirilen ırkçı saldırının oluşturduğu güvenlik tehdidinin de dikkate alındığını belirtti. 

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

Barışçıl geçen yürüyüşün son bölümünde Porte de Vincennes çevresinde polis ile maskeli grup arasında tansiyon yükseldi. Bazılarının güvenlik güçlerine yabancı cisim fırlatmasının ardından polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. İlerleyen saatlerde Vincennes'teki gruplar tamamen dağıtıldı.

MARSILYA, LYON, LILLE VE GRENOBLE SOKAKLARI DA KARIŞTI 

Marsilya'da valiliğin gösterilere yönelik genel kısıtlamalarına rağmen sendikaların düzenlediği yürüyüşe istisnai izin verildi. Reformes bölgesinde toplanan göstericiler, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarını protesto etti. Yürüyüşün ardından bazı gruplar ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, bazı provokatörler tarafından kasıtlı çöp yangını çıkarıldığı belirtildi. İtfaiye yangına müdahale etti. Marsilya'nın 5. bölgesinde yağmalama olayları yaşandığı, en az 5 iş yerinin yağmalandığı, şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. CGT'nin Bouches-du-Rhone bölge temsilcisi Marc Pietrosino, sendikaların düzenlediği yürüyüşün sakin geçtiğini belirterek sonrasında yaşanan olayların sendikal gösteriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini savundu.

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

Lyon'da ise kent merkezinin geniş bir bölümünde gösteriler yasaklandı. Polis, yasak bölgeye girmeye çalışan kapüşonlu ve maskeli grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Lille'de kent merkezindeki gösteri yasağına karşı yapılan itiraz İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine sendikalar yürüyüşlerini yasaklı bölgenin dışında gerçekleştirdi. Göstericiler, yürüyüş ve toplanma özgürlüğünü kısıtladığını savundukları kararlara tepki gösterdi. Protestocular çevik kuvvet polislerine yabancı madde fırlatırken, polis protestoculara karşı tazyikli su kullandı.

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

Grenoble'da valilik, önceki gösterilerde yaşanan olayları gerekçe göstererek kent merkezinin belirli bölgelerinde toplanma ve yürüyüşleri yasakladı. Kısıtlamalar belediye binası ve Caserne de Bonne çevresi başta olmak üzere bazı merkezi bölgeleri kapsadı. Valilik, Grenoble'da siyah kıyafetli ve maskeli 400 kişinin "vandalizm eylemi" gerçekleştirdiğini, polise saldırdıklarını açıkladı. Güvenlik güçlerinin gruba müdahalede bulunduğu ifade edildi.

TOULOUSE'DA 1 KİŞİ ELİNDEN AĞIR YARALANDI

Toulouse'ta da hükümetin eğitim ve ekonomi politikalarına karşı gösteriler düzenlendi. Güvenlik güçleri kent merkezinde ve yürüyüş güzergahları çevresinde kontroller gerçekleştirdi. Göstericiler kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması ve gösteri özgürlüğünün korunması çağrısında bulundu. Valilik gösterinin sonunda çıkan olaylarda 1 kişinin elinden ciddi şekilde yaralandığını duyurdu.

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

NANTES'TE DÜKKAN YAĞMALANDI

Nantes'te sendikaların çağrısıyla göstericiler sokaklara çıktı. Kent merkezinde uygulanan gösteri kısıtlamaları nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına tepki gösterirken, sendikalar yürüyüşlerin kısıtlanmasını eleştirdi. Valilik bir grubun bir işletmeyi tahrip ederek yağmaladığını, 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

NICE'TE BARIŞÇIL PROTESTOCULARA AŞIRI SAĞCILARDAN SALDIRI

Nice kentinde gösteri yasağı kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçleri, kent merkezindeki toplanmaları önlemek amacıyla kontroller gerçekleştirdi. Ancak barışçıl protestocular aşırı sağcı 50 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. İtfaiyeciler, yaralı protestoculara yardım etmek için seferber edildi. Valilik protestoculara yönelik şiddetin ardından 61 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

Strasbourg'da da sendikaların çağrısıyla göstericiler yürüyüş düzenledi. Eğitim politikalarına, hayat pahalılığına ve güvenlik önlemlerine tepki gösterilen yürüyüş sırasında kent merkezinde polis kontrolleri gerçekleştirildi. Bazı noktalarda polis ile protestocular karşı karşıya geldi.

Bordeaux'da valiliğin kent merkezindeki gösterileri kısıtlayan kararı sendikaların tepkisini çekti. Önceki protestolarda yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek merkezi bölgelerde ek güvenlik önlemleri alındı. Şehirde maskeli grupların kolluk kuvvetlerine saldırdığı belirtildi.
Limoges'ta ise İdare Mahkemesi, valiliğin gösterilere yönelik ilk kısıtlamalarını askıya aldı. Bunun üzerine valilik, kamu düzenini koruma gerekçesiyle yeni bir yasak kararı yayımladı. Kentte önceki hafta yaşanan olayların ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

ORLENS'TA IRKÇILIK VE SAĞ KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Orleans'ta aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin kongresine karşı düzenlenen gösteriye ise valiliğe göre 11 bin, organizatörlere göre 26 bin kişi katıldı. Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı sloganlar atıldı. Paris yakınlarında bir gün önce gerçekleştirilen ırkçı silahlı saldırı, gösterinin önemli gündem maddelerinden biri oldu. 

Fransa'da protestolar çığ gibi! Bin kişi gözaltına alındı, Sarı Yelekliler 31 Ekim için çağrı yaptı

Protestocular, saldırıyı kınayarak ırkçı şiddete ve aşırı sağcı söylemlere tepki gösterdi. Saldırının meydana geldiği Trappes kentinin Belediye Başkanı Ali Rabeh de yürüyüşe katıldı. CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, Ulusal Birlik partisinin demokrasi açısından tehlikeli olduğunu savunarak ırkçılığa karşı mücadele çağrısında bulundu. Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure ve Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko da gösteriye katılan isimler arasında yer aldı. Kongre ve protestolar nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik gerekçesiyle yürüyüş güzergahı sınırlandırılırken, 15 yaşından küçükler için saat 21.00 ile 06.00 arasında iki gece boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aşırı sağ karşıtı ana yürüyüş, ciddi bir olay yaşanmadan sona erdi.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ GÖZALTINDA

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artacağını ifade etti. Nunez, 17 Ekim'de kamu binalarının hedefl alındığı saldırıların, bu kez kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sayesinde gerçekleşmediğini belirtti. Nunez, "Bu saldırılar önlendi" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı , sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

 

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#fransa
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#Cgt
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