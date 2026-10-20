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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:57

Fransa'da Paris dahil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fransa'da şiddet olaylarının yayıldığı Paris dahil farklı kentlerde uygulamaya alınan kısmi sokağa çıkma yasağıyla ilgili uzatma kararı geldi. Rhone Valiliği, kararın uygulanmasıyla sükunetin sağlandığını savundu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:57

'da şiddet ve yağmalama olaylarına sahne olan sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından , , , kentlerinde belirli alanlarda dün alınan kısmi sokağa çıkma yasağının bugün de devamına karar verildi.

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da Paris dahil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da sarı yeleklilerin şiddet ve yağmalama içeren eylemlerinin ardından aralarında Paris ve Lyon'un da bulunduğu kentlerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasaklarının devamına karar verildi.
Paris'te Cumhuriyet Meydanı ve Halles sektörü civarındaki kısmi sokağa çıkma yasağı 23.00-06.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere 1 gün uzatıldı.
Paris'te Elysee Sarayı, Ulusal Meclis, Şanzelize gibi belirli bölgeler ve bazı garların etrafında 20.00-06.00 saatleri arasında izinsiz gösteri yapılması yasaklandı.
Lyon merkezinde sokağa çıkma yasağının 21.00-06.00 saatleri arasında 1 gün daha uygulanması kararlaştırıldı.
Ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan kent sayısı 12'ye yükseldi.
Olaylar kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın güvenlik görevlisi ve itfaiyeci yaralandı, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar gördü veya yağmalandı.
Limoges Belediye Binası ve Lyon'daki turizm ofisi ateşe verilirken, Marsilya'da belediye binasına zarar verildi.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'te dün Cumhuriyet Meydanı ve Halles sektörü civarında geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağını 1 gün daha uzattı.

Fransa'da Paris dahil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uzatıldı

YASAK BELİRLİ SAATLER ARASINDA UYGULANIYOR

Kent sakinlerinin, yerel saatle 23.00-06.00 saatleri arasında başkentin söz konusu noktalarında bulunması yasaklandı.

Paris'te Elysee Sarayı, Ulusal Meclis, Senato, Şanzelize, Chatelet ve Vendome Meydanı ile bazı garların etrafında yerel saatle 20.00-06.00 arası izinsiz gösteri düzenlenmesine de yasak getirildi.

Fransa'da Paris dahil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uzatıldı

VALİLİK KARARIN OLUMLU ETKİSİNİ AÇIKLADI

Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lyon merkezindeki dün alınan sokağa çıkma yasağı kentte sükunetin sağlanmasına katkı sağladı.

Lyon merkezinde 1 gün daha yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı.

Fransa'da Paris dahil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uzatıldı

YASAK 12 KENTTE UYGULAMADA

Ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınan toplam kent sayısının 12'ye yükseldiği öğrenildi.

Fransa'da dün Paris, Lyon, Lille, Nice, Douai ve Wattignies kentlerinin belirli bölgelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Fransa'da Paris dahil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

 


 

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