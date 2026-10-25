İstanbul Kağıthane'de oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kağıthane sakinleri diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde 2 cinayet İstanbul Kağıthane'de bir oto yıkama dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Olay, cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'taki oto yıkamacıda gerçekleşti. Motosikletli 2 kişinin silahla ateş açması sonucu oto yıkamacının sahibi Tolga Derebaşı, karnından ve bacağından ikişer kurşunla vurularak ağır yaralandı. 28 yaşındaki Derebaşı, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KARNINDAN VE BACAĞINDAN VURULDU

Olay, cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıya motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu karnından ve bacağından ikişer kurşunla vurulan oto yıkamacının sahibi Tolga Derebaşı ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN OTO YIKAMACI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tolga Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak 28 yaşındaki Derebaşı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, motosikletli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

3 GÜN ÖNCE AYNI SOKAKTA BİR CİNAYET DAHA

Öte yandan Tolga Derebaşı öldürülmesi, yine Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta birkaç gün önce meydana gelen silahlı saldırıyı akıllara getirdi.

21 Ekim'de park halindeki 34 DRC 369 plakalı otomobilde bulunan Eser Aktaş'a (44), seyir halinde olan bir motosikletteki şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Aktaş, göğsünden ve elinden yaralandı. Aktaş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin olayda kullandıkları silah, kıyafetler ile 41 ABD 024 plakalı motosikleti Merkez Mahallesi Hicazkar Sokak'taki bir elektrik panosunun önüne bırakarak kaçtıkları belirlendi.