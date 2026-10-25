Kağıthane sakinleri diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde 2 cinayet

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İstanbul
İstanbul Kağıthane'de oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Olay, cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıya motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu karnından ve bacağından ikişer kurşunla vurulan oto yıkamacının sahibi Tolga Derebaşı ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tolga Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak 28 yaşındaki Derebaşı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, motosikletli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Tolga Derebaşı öldürülmesi, yine Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta birkaç gün önce meydana gelen silahlı saldırıyı akıllara getirdi.
21 Ekim'de park halindeki 34 DRC 369 plakalı otomobilde bulunan Eser Aktaş'a (44), seyir halinde olan bir motosikletteki şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.
Kurşunların isabet ettiği Aktaş, göğsünden ve elinden yaralandı. Aktaş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yapılan çalışmada, şüphelilerin olayda kullandıkları silah, kıyafetler ile 41 ABD 024 plakalı motosikleti Merkez Mahallesi Hicazkar Sokak'taki bir elektrik panosunun önüne bırakarak kaçtıkları belirlendi.