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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 06:59

Kağıthane sakinleri diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde 2 cinayet

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir oto yıkamacı dükkanına dün akşam saatlerinde motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Karnından ve bacağından vurulan dükkanın işletmecisi Tolga Derebaşı hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 06:59

İstanbul Kağıthane'de oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

HABERİN ÖZETİ

Kağıthane sakinleri diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde 2 cinayet

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Kağıthane'de bir oto yıkama dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
Olay, cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'taki oto yıkamacıda gerçekleşti.
Motosikletli 2 kişinin silahla ateş açması sonucu oto yıkamacının sahibi Tolga Derebaşı, karnından ve bacağından ikişer kurşunla vurularak ağır yaralandı.
28 yaşındaki Derebaşı, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

KARNINDAN VE BACAĞINDAN VURULDU

Olay, cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Hendek Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıya motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu karnından ve bacağından ikişer kurşunla vurulan oto yıkamacının sahibi Tolga Derebaşı ağır yaralandı.

Kağıthane sakinleri diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde 2 cinayet

AĞIR YARALANAN OTO YIKAMACI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tolga Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak 28 yaşındaki Derebaşı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kağıthane sakinleri diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde 2 cinayet

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, motosikletli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

3 GÜN ÖNCE AYNI SOKAKTA BİR CİNAYET DAHA

Öte yandan Tolga Derebaşı öldürülmesi, yine Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta birkaç gün önce meydana gelen silahlı saldırıyı akıllara getirdi.

21 Ekim'de park halindeki 34 DRC 369 plakalı otomobilde bulunan Eser Aktaş'a (44), seyir halinde olan bir motosikletteki şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Aktaş, göğsünden ve elinden yaralandı. Aktaş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin olayda kullandıkları silah, kıyafetler ile 41 ABD 024 plakalı motosikleti Merkez Mahallesi Hicazkar Sokak'taki bir elektrik panosunun önüne bırakarak kaçtıkları belirlendi.

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ETİKETLER
#polis
#hamidiye mahallesi
#Hendek Sokak
#Tolga Derebaşı
#3. Sayfa
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