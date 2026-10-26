Yakınını kaybeden milyonlarca kişiyi ilgilendiren miras hukukunda, mirasçıların gözden kaçırmaması gereken kritik ayrıntılar öne çıktı. Miras, yalnızca ev, arsa ve banka hesaplarını değil, ödenmemiş kredi borçlarını, icra dosyalarını ve diğer mali yükümlülükleri de kapsayabiliyor. Miras bırakanın borçları, mirasçıların kendi mal varlıkları açısından da risk oluşturabilirken, mirası reddetmek isteyenler için kural olarak 3 aylık süre uygulanıyor. Ancak bu sürenin kaçırılması, her durumda hukuki imkânların tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

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HABERİN ÖZETİ Mirasçılar dikkat! Süreyi kaçıranlar için yeni yol: Borçlardan kurtulmak mümkün mü? Miras hukukunda, mirasçıların borçlar ve mirasın reddi süresi gibi kritik detaylara dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor. Miras, sadece mal varlığını değil, ödenmemiş borçları ve mali yükümlülükleri de kapsayabilir ve bu borçlar mirasçıların kendi mal varlıkları için de risk oluşturabilir. Mirasın reddi için kural olarak ölümün öğrenildiği tarihten itibaren başlayan 3 aylık bir süre vardır, ancak bu sürenin başlangıcı somut olaya göre değişebilir. Belirtilen sürede miras reddedilmezse, miras kabul edilmiş sayılır ve mirasçılar borçlardan sorumlu tutulabilir. Ancak, miras bırakanın ölüm tarihinde borca batık olması gibi durumlarda, mirasın hükmen reddi gündeme gelebilir ve bu durumda 3 aylık süre kaçırılmış olsa bile hukuki yollar mevcut olabilir. Mirasın reddi, sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılmalı ve miras malları üzerinde mirasın kabulü anlamına gelecek işlemlerden kaçınılmalıdır. Borçlarla karşılaşma endişesi taşıyan mirasçıların, hak kaybı yaşamamak için hukuki destek alması ve durumu bir avukatla değerlendirmesi önerilir.

Peki vefat eden kişinin borçları mirasçılarına geçer mi? Mirası reddetmek için kaç ay süre var? Süre geçerse bütün haklar kaybedilir mi? Miras bırakanın borca batık olması durumunda hangi hukuki yollar izlenebilir? Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada mirasın reddi, miras kalan borçları ve üç aylık kritik süreye ilişkin merak edilenleri anlattı.

Gonce, miras bırakanın vefat etmesiyle birlikte mirasçıların yalnızca mal varlığı üzerinde hak sahibi olmadığını, borç ve diğer mali yükümlülüklerin de miras kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Bu nedenle mirasçıların, kendilerine kalan mal varlığının yanı sıra vefat eden kişinin kredi borçlarını, icra takiplerini ve diğer yükümlülüklerini de göz önünde bulundurması gerekiyor.

Mirasın reddi için Türk Medeni Kanunu kapsamında kural olarak üç aylık süre bulunduğuna dikkat çeken Gonce, bu sürenin hangi tarihten itibaren başladığının ve yasal şartların doğru değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

''MİRASÇILAR MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLU OLABİLİR''

Av. Gonce, mirasın yalnızca mal varlığından ibaret olmadığını, borçların da mirasçılar açısından hukuki sonuç doğurabileceğini belirtti.

Gizem Gonce, Türk Medeni Kanunu'nun 599. maddesi uyarınca mirasın, miras bırakanın ölümüyle bir bütün olarak mirasçılara geçtiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

''Belirli koşullar altında mirasçılar, miras bırakanın borçlarından sorumlu olabilirler. Türk hukukunda miras, yalnızca taşınmazlar, banka hesapları veya diğer mal varlıklarından ibaret değildir. Miras bırakanın borçları da miras hukukunun önemli bir parçasıdır. Türk Medeni Kanunu'nun 599. maddesi uyarınca miras, miras bırakanın ölümüyle bir bütün olarak mirasçılara geçer. Mirasçılar, tereke borçlarından kural olarak kişisel olarak da sorumludur.

Bu nedenle vatandaşlarımızın yalnızca miras kalan mal varlığına değil, borçların bulunup bulunmadığına da dikkat etmesi gerekir. Kanun, mirası reddetme hakkı tanımaktadır. Ancak bu hakkın belirli bir süre içerisinde ve usulüne uygun şekilde kullanılması büyük önem taşır.''

MİRAS REDDİNDE SÜRE KRİTİK

Miras hukukunda en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında, mirasın reddi için öngörülen süre geliyor. Türk Medeni Kanunu'nun 606. maddesine göre miras, kural olarak üç ay içinde reddedilebiliyor. Ancak bu sürenin başlangıcı, mirasçının durumuna göre değişebiliyor.

Av. Gizem Gonce, sürenin her olayda doğrudan ölüm tarihinden başlatılmasının doğru olmayacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

''Türk Medeni Kanunu'nun 606. maddesine göre miras, kural olarak üç ay içerisinde reddedilebilir. Yasal mirasçılar açısından bu süre, miras bırakanın ölümünün öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ancak kişinin mirasçı olduğunu daha sonra öğrendiğini ispat etmesi gibi durumlarda farklı bir başlangıç tarihi söz konusu olabilir. Atanmış mirasçılar bakımından ise süre, miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Burada önemli bir ayrıntının altını çizmek istiyorum: Üç aylık süreyi her olayda doğrudan ölüm tarihinden başlatmak doğru değildir. Sürenin başlangıcı, kişinin mirasçılık sıfatına ve somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımızın, hak kaybı yaşamamak için bu süreyi beklemeden hukuki durumlarını değerlendirmeleri son derece önemlidir.''

''BAZI DURUMLARDA MİRASIN HÜKMEN REDDİ GÜNDEME GELEBİLİR''

Mirasın reddi için öngörülen üç aylık sürenin geçirilmesi, mirasçılar açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor. Kural olarak mirasın yasal sürede reddedilmemesi, mirasın kabul edilmiş sayılması sonucunu doğuruyor. Bu durumda mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kişisel mal varlıklarıyla da sorumlu tutulabiliyor.

Gonce, üç aylık süreyi kaçıran kişilerin durumlarını inceletmeden haklarının tamamen ortadan kalktığını düşünmemeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:

''Kural olarak, yasal süre içerisinde miras reddedilmezse mirasın kabul edilmiş olduğu sonucu ortaya çıkar. Bu durumda mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kişisel mal varlıklarıyla da sorumlu tutulabilirler. Örneğin, bir kişi vefat ediyor ve geride önemli miktarda kredi borcu bırakıyor. Mirasçılar, mirası reddetme hakkını süresinde kullanmazlarsa bu borçlarla ilgili hukuki sorumlulukla karşılaşabilirler.

Ancak burada önemli bir ayrım var. Mirasın reddedilmemesi her olayda ve hiçbir istisna olmaksızın aynı sonucu doğurmaz. Özellikle ölüm tarihinde açıkça borca batık olması gibi durumlarda, Türk Medeni Kanunu'nun 605. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında mirasın hükmen reddi gündeme gelebilir. Dolayısıyla üç aylık süreyi kaçırmış olan kişilerin de durumlarını inceletmeden haklarının kesin olarak ortadan kalktığını düşünmemeleri gerekir. Bununla birlikte, bu istisnaların koşulları somut olay üzerinden değerlendirilmelidir.''

SÜREYİ KAÇIRANLAR İÇİN MİRAS REDDİ GÜNDEME GELEBİLİR

Miras hukukunda önemli bir istisna olan hükmen ret, miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aczinin açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olması durumunda gündeme gelebiliyor. Türk Medeni Kanunu'nun 605. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen bu hüküm kapsamında miras, kanun gereği reddedilmiş sayılabiliyor.

Ancak yalnızca miras bırakanın borçlarının bulunması, hükmen ret için tek başına yeterli değil. Ölüm tarihindeki mal varlığı ve borçların birlikte değerlendirilmesi, gerekli koşulların somut olayda mevcut olduğunun ortaya konulması gerekiyor.

Av. Gizem Gonce, hükmen reddin koşullarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

''Mirasın hükmen reddi, Türk Medeni Kanunu'nun 605. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre, miras bırakanın ölümü tarihinde ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır. Başka bir ifadeyle, miras bırakanın ölüm tarihinde borçlarının mal varlığından fazla olması ve ödeme güçsüzlüğünün hukuken gerekli koşullarla ortaya konulabilmesi durumunda hükmen ret gündeme gelebilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, yalnızca kişinin borçlu olmasının yeterli olmamasıdır. Ölüm tarihindeki mal varlığı ve borçları birlikte değerlendirilir. Gerektiğinde ilgili kurumlardan araştırma yapılması ve hukuki süreç yürütülmesi gerekir. Yargıtay kararlarında da terekenin ölüm tarihinde borca batık olup olmadığının araştırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Hükmen ret iddiası, koşulları mevcutsa üç aylık olağan ret süresinin geçmiş olması durumunda da ileri sürülebilir. Ancak bunun somut olayda uygulanabilirliği ayrıca değerlendirilmelidir.''

VEFATTAN AYLAR SONRA BORÇ ÇIKARSA NE YAPILMALI?

Miras bırakanın ölümünden sonra ortaya çıkan borçlar, mirasçılar açısından beklenmedik bir hukuki süreç başlatabiliyor. Özellikle icra takibi veya ödeme emriyle karşılaşan kişilerin, kendilerine ulaşan resmî belgeleri ve tebligat tarihlerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

Av. Gizem Gonce, böyle bir durumda üç temel unsurun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

''Böyle bir durumla karşılaşan kişilerin panikle hareket etmemesi ve kendilerine ulaşan belgeleri dikkatle incelemesi gerekir.

Üç temel konu değerlendirilmelidir:

Birincisi, mirasın reddi için öngörülen üç aylık sürenin ne zaman başladığıdır.

İkincisi, miras bırakanın ölüm tarihi itibarıyla mal varlığının ve borçlarının durumu, yani terekenin borca batık olup olmadığıdır.

Üçüncüsü ise mirasçının bu süreçte yaptığı işlemlerdir. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nun 610. maddesi kapsamında, mirası kabul anlamına gelebilecek bazı davranışlar mirası ret hakkını etkileyebilir.

Bu nedenle vatandaşlarımızın kendilerine gelen icra ödeme emirlerini, dava dilekçelerini veya diğer resmî bildirimleri ihmal etmemesi gerekir. Özellikle icra takibi söz konusuysa süreler ayrıca önem taşır. Her dosyanın kendine özgü koşulları bulunduğundan, belgelerin bir hukukçu tarafından incelenmesi en doğru yaklaşım olacaktır.''

MİRASI REDDETMEK İSTEYENLER DİKKAT: ''SÖZLÜ VEYA YAZILI BEYANLA YAPILMALIDIR''

Mirası reddetmek isteyen kişilerin yalnızca süreyi takip etmesi yeterli değil. Ret beyanının doğru yetkiliye kanunda öngörülen usule uygun şekilde yapılması gerekiyor. Türk Medeni Kanunu'nun 609. maddesi uyarınca mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla gerçekleştiriliyor.

Gonce, mirasçıların bu süreçte yaptığı hatalara ilişkin şu uyarılarda bulundu:

''En önemli hatalardan biri, mirasın reddi için herhangi bir resmî işlem yapmadan sürenin kendiliğinden duracağını veya uzayacağını düşünmektir. Oysa Türk Medeni Kanunu'nun 609. maddesine göre mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Bir diğer önemli konu ise miras malları üzerinde yapılan işlemlerdir. Mirasçının tereke mallarını kendisine mal etmesi veya tereke işlemlerine mirası kabul anlamına gelecek şekilde müdahil olması, ret hakkını etkileyebilir. Bu nedenle yalnızca bir dilekçe vermek değil, işlemin doğru şekilde ve süresinde yapılması da önemlidir. Mirasçılara tavsiyem, miras bırakanın mal varlığını ve borçlarını mümkün olduğunca erken araştırmaları ve herhangi bir işlem yapmadan önce hukuki durumlarını değerlendirmeleridir.''

''MİRASLA İLGİLİ HAKLARIN ZAMANINDA ÖĞRENİLMESİ YAŞANABİLECEK MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNEMLİDİR''

Yakınını kaybeden kişilerin mirasla ilgili hak ve yükümlülüklerini zamanında öğrenmesi, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıyor. Mirasın reddi için öngörülen üç aylık sürenin yanı sıra miras bırakanın mali durumunun araştırılması ve miras malları üzerinde yapılan işlemlerin hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi gerekiyor.

Av. Gizem Gonce, miras nedeniyle borçlarla karşılaşmaktan endişe eden vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

''Öncelikle yakınını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu hassas süreçte vatandaşlarımızın hem duygusal hem de hukuki açıdan zorlanabildiğini biliyoruz. Ancak mirasla ilgili hakların ve yükümlülüklerin zamanında öğrenilmesi, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açısından son derece önemlidir. Mirasın reddi için öngörülen üç aylık süreyi göz ardı etmemek, miras bırakanın borçlarını araştırmak ve gerekli hukuki işlemleri zamanında yapmak gerekir. Üç aylık süre geçmiş olsa bile somut olayda hükmen ret gibi bir hukuki imkânın bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, her miras dosyası farklıdır. Bu nedenle kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine, hak kaybı yaşamamak için profesyonel hukuki destek alınmalıdır. Miras yalnızca geride kalan mal varlığını değil, hukuki ve mali sorumlulukları da beraberinde getirebiliyor. Mirasın reddi için öngörülen üç aylık süre, mirasçılar açısından kritik önem taşırken, bazı özel durumlarda farklı hukuki yollar da gündeme gelebiliyor. Mirasla ilgili haklarınızı ve yükümlülüklerinizi zamanında öğrenmeyi, hukuki süreçleri ihmal etmemeyi unutmayın.''