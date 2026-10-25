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Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:15
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1
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

Ekim 2026 dönemi itibarıyla bankaların emekli maaş promosyon yarışında rakamlar güncellendi. Yalın nakit ödemeler 12.000 TL ila 25.000 TL bandında şekillenirken; faizsiz kredi, ek fatura talimatı ve kart harcama paketleriyle toplam finansal avantajlar 90.000 TL seviyesine kadar tırmandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının 3 yıllık taahhüt karşılığında faydalandığı güncel kampanyalarda banka banka başvuru şartları ve ödeme parametreleri duyuruldu.

 

2
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON DÖKÜMÜ (EKİM 2026)

Ziraat Bankası

  • Nakit Promosyon: 12.000 TL'ye varan net ödeme.
  • Ek Finansman Desteği: 40.000 TL faizsiz kredi (12 ay vadeli).
  • Taksitli Avans / Puan: 25.000 TL faizsiz taksitli avans ve harcama puanları.
  • Toplam Avantaj Paketi: 90.000 TL

 

3
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

ING

  • Nakit Promosyon: Ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit.
  • Ek Ödül Şartları: 4 adet otomatik fatura talimatı (4.000 TL), Turuncu Hesap kullanımı (3.500 TL), mobil üyelik ve kredi kartı harcama iadeleri.
  • Toplam Limit: 32.000 TL

 

4
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

Yapı Kredi

  • Ana Promosyon: Maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan nakit.
  • Ek Şartlar: Fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve mobil müşteri olma adımları.
  • Toplam Limit: 30.000 TL

 

5
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

DenizBank

  • Nakit Promosyon: Maaş skalasına göre 12.000 TL'ye varan ödeme.
  • Ek Şartlar: Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açılışı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanımı karşılığında 18.000 TL ek promosyon.
  • Toplam Limit: 30.000 TL

 

6
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

Garanti BBVA

  • Nakit Promosyon: 15.000 TL'ye kadar doğrudan nakit.
  • Bonus Ödülleri: Kredi kartı/banka kartı harcamasına 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus.
  • Toplam Limit: 25.000 TL

 

7
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

İş Bankası

  • Nakit Promosyon: Maaş dilimine göre 15.000 TL'ye varan ödeme.
  • Ek Ödüller: Fatura talimatı (2.000 TL), ilk kez bankamatik kartı kullanımı (3.000 TL MaxiPuan), ilk kez kredi kartı kullanımı (3.000 TL MaxiPuan), yeni kasko/konut sigortası ve BES katılımı.
  • Toplam Limit: 25.000 TL

 

8
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

Vakıf Katılım

  • Nakit Promosyon: Doğrudan maaş baremine dayalı ödeme kurgusu.
  • Ödeme Aralığı: 8.750 TL – 25.000 TL.
  • Toplam Limit: 25.000 TL

 

9
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

Akbank

  • Nakit Promosyon: 15.000 TL’ye varan nakit ödeme.
  • Chip-Para Ayrıcalıkları: Mobil maaş taşıma (3.000 TL), Sağlık Sigortası (5.500 TL), 2 fatura talimatı (3.000 TL) ve Axess/Wings harcama iadeleri.
  • Toplam Limit: 30.000 TL'ye varan paket

 

10
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

Halkbank

  • 10.000 TL – 14.999 TL Arası Maaş: 8.000 TL net promosyon.
  • 15.000 TL – 19.999 TL Arası Maaş: 10.000 TL net promosyon.
  • 20.000 TL ve Üzeri Maaş: 12.000 TL net promosyon.
  • Toplam Limit: 12.000 TL

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