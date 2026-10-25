Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

Maaş dilimine göre 15.000 TL'ye varan ödeme.

Fatura talimatı (2.000 TL), ilk kez bankamatik kartı kullanımı (3.000 TL MaxiPuan), ilk kez kredi kartı kullanımı (3.000 TL MaxiPuan), yeni kasko/konut sigortası ve BES katılımı.