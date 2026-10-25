Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka yeni rakamlar

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İstanbul
Ekim 2026 dönemi itibarıyla bankaların emekli maaş promosyon yarışında rakamlar güncellendi. Yalın nakit ödemeler 12.000 TL ila 25.000 TL bandında şekillenirken; faizsiz kredi, ek fatura talimatı ve kart harcama paketleriyle toplam finansal avantajlar 90.000 TL seviyesine kadar tırmandı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının 3 yıllık taahhüt karşılığında faydalandığı güncel kampanyalarda banka banka başvuru şartları ve ödeme parametreleri duyuruldu.
Ziraat Bankası
ING
Yapı Kredi
DenizBank
Garanti BBVA
İş Bankası
Vakıf Katılım
Akbank
Halkbank