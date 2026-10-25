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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 21:11

Maduro karşıtı muhalif lider Machado Venezuela'ya döndü

ABD operasyonuyla ülkesinden çıkarılan Devlet Başkanı Maduro karşıtı muhalif lider Maria Corina Machado 1 yıllık sürgünün ardından Venezuela'ya döndü.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Maduro karşıtı muhalif lider Machado Venezuela'ya döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 21:11

Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ülkesine döndü. Yaklaşık bir yıl süren sürgünün ardından Machado, gelişmeyi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Maduro karşıtı muhalif lider Machado Venezuela'ya döndü

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, yaklaşık bir yıl süren sürgünün ardından ülkesine döndüğünü duyurdu.
Machado, sosyal medya paylaşımıyla Venezuela'ya döndüğünü belirterek "Buradayım. Sizinle birlikteyim" dedi ancak konumu veya dönüş şekline dair detay vermedi.
Başdanışmanı David Smolansky, Machado'nun deprem mağdurları, siyasi tutuklu aileleri ve demokratik hareketin liderleriyle buluşacağını ve serbest seçim tarihi için çalışacağını açıkladı.
İspanya'da sürgünde bulunan muhalefet lideri Edmundo Gonzalez, Machado'nun dönüşünü doğrulayarak yakında kendisinin de ona katılacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, dönüş hakkında bilgisi olmadığını ve Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i desteklemeye devam edeceğini ima ederek ABD'nin ülkede tam kontrole sahip olduğunu iddia etti.
Machado, tehditler ve tutuklanma riski nedeniyle 11 Aralık 2025'te Oslo'da düzenlenen Nobel Barış Ödülü törenine katılamamış, ödülü kızı Ana Corina Sosa Machado almıştı.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

BAŞDANIŞMANI SEÇİMLER İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ

’ya döndüğünü duyuran Machado, "Buradayım. Sizinle birlikteyim" ifadelerini kullandı. Machado, mevcut konumu veya ülkeye nasıl döndüğüne dair ek ayrıntı paylaşmadı.

Maduro karşıtı muhalif lider Machado Venezuela'ya döndü

Machado'nun başdanışmanı David Smolansky yaptığı açıklamada, Machado'nun geçtiğimiz haziran ayında Venezuela'yı vuran depremlerin mağdurları, siyasi tutukluların aileleri, uluslararası toplum ve Venezuela'daki demokratik hareketin çeşitli liderleriyle bir araya gelmeyi planladığını söyledi. Smolansky, "Serbest ve adil seçimler için bir tarih belirlenmesi adına aktif şekilde çalışacak" dedi.

EDMUNDO GONZALEZ'DEN DE GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

İspanya'da yaşayan sürgündeki bir diğer Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in Machado'nun ülkeye dönüşünü doğruladı ve yakında kendisinin de ona katılacağını belirtti.

TRUMP: VENEZUELA'DA İŞLERİMİZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ GİDİYOR

ABD Başkanı , Machado'nun Venezuela'ya dönüşü hakkında bilgisi olmadığını söyledi ve ABD'nin Venezuela’nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’i desteklemeye devam edeceğini ima etti. Machado için "Çok hoş bir kadın" ifadesini kullanan Trump, "Ancak Venezuela'da işlerimiz gerçekten çok iyi gidiyor" dedi.
Fox News'a verdiği röportajda Trump, ABD'nin "Venezuela'da tam kontrole sahip olduğunu" iddia ederek, "Çok adil davranıyoruz. Ancak haftada milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro karşıtı muhalif lider Machado Venezuela'ya döndü

Trump, ABD’nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı ’yu kaçırmasının ardından 2024 yılındaki seçimleri kazandığını savunan Machado'yu ülkenin yeni lideri olarak desteklememişti. ABD Başkanı, Machado yerine Maduro'nun eski Başkan Yardımcısı Delcy Rodrguez'e destek vermişti.

MACHADO MADURO KARŞITLIĞIYLA TANINIYOR

1967 yılında Venezuela'da doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve bugün Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 

Maduro karşıtı muhalif lider Machado Venezuela'ya döndü

2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edildiği için çekilmek zorunda kalmıştı. 

Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Bu yıl ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs olmuş ve aracına birkaç el ateş edilmişti. Maduro hükümeti, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan muhalefet liderinin Oslo'ya gitmesi durumunda Machado'yu bir kaçak olarak damgalayacaklarını bildirmişti. 

Norveç'in başkenti Oslo'daki Belediye Sarayı'nda 11 Aralık 2025’te düzenlenen Nobel Barış Ödülü töreninde Machado'nun ödülünü kızı Ana Corina Sosa Machado almıştı.

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ETİKETLER
#donald trump
#Venezuela
#nicolas maduro
#Nobel Barış Ödülü
#María Corina Machado
#Dünya
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