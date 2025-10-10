Maria Corina Machado Nobel Barış Ödülü'nü neden aldı, kimdir?

Nobel Barış Ödülü sahibini bulurken Maria Corina Machado'nun hayatı ve mesleği de merak konusu haline geldi.

MARİA CORİNA MACHADO NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ NEDEN ALDI?

2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isim dünyanın gündemine yerleşti. Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele nedeniyle ödül, Maria Corina Machado'ya verildi. Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado’ya vermeye karar verdi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Bu sene Nobel'in açıklanmasından bir süre önce barış ödülünün ABD Başkanı Donald Trump’a verileceği konuşulmuştu. İddialar tüm dünyayı sararken Gazze'de ateşkes planını onaylanması iddiaları güçlendirmişti. Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado aldı.

https://x.com/NobelPrize/status/1976573830337327267?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976573830337327267%7Ctwgr%5E52f601383cfea5c52e74038decb219d3e6ada1df%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2025%2F10%2F10%2Fnobel-baris-odulu-maria-corina-machadoya-verildi