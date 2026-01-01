İstanbul yeni yıla karla girdi! Her yer beyaza büründü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kentin kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.
Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oluyor.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.