Yılbaşında adliyeler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak adliyelerin çalışma durumu

Adliyeler yarın açık mı, kapalı mı olduğu yeni yıl tatilinin öncesinde gündeme geldi. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre 1 Ocak 2026 tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile birçok özel sektörde faaliyet gösteren firmada çalışanlar 1 Ocak 2026 tarihinde tatil yapacaklar. Hukuki işlemleri olan vatandaşlar tarafından ise 1 Ocak'ta adliyelerin kapalı mı, açık mı olduğu merak ediliyor. 1 Ocak tarihinde adliyelerin çalışma durumları belli oldu.

Yılbaşında adliyeler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak adliyelerin çalışma durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 14:34

Mahkeme, savcılık ve icra dairesinde işlemleri olan vatandaşlar tarafından adliyelerin çalışma durumu yılbaşından önce gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Ocak tarihi resmi tatil olacak. Bu kapsamda bankalar, hastaneler (acil servisler hariç), eczaneler (nöbetçi eczaneler görev yapacak), sağlık ocakları, Borsa İstanbul, kargo firmaları, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak 2026 tarihinde kapalı olacaklar. Vatandaşlar tarafından kapalı olan kurumlar arasında adliyelerin var olup olmadığı merak ediliyor. Peki yılbaşında adliyeler açık mı, kapalı mı?

Yılbaşında adliyeler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak adliyelerin çalışma durumu

YILBAŞINDA ADLİYELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2026 Perşembe günü Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında bulunuyor. Vatandaşlar tarafından yılbaşında adliyeler kapalı olacak. 2 Ocak 2025 Cuma günü ise tekrardan adliyeler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. Adliyelerin yanı sıra noterler, bankalar, nüfus müdürlükleri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları da 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacak ve 2 Ocak Cuma günü tekrardan mesaiye başlayacak.

Yılbaşında adliyeler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak adliyelerin çalışma durumu

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Resmi tatiller takviminde yer alan bilgilere göre 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan Bayramı'nda 3.5, Kurban Bayramı'nda ise 4,5 gün tatil yapılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kapsamında ise 1.5 gün 2026 yılında tatil yapılacak. Resmi tatillerin tamamında adliyeler kapalı oluyor. 2026 yılında uygulanacak olan resmi tatiller ise şöyle:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

#Yaşam
