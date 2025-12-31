2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte Türkiye’de vergi artışları resmen devreye alındı.

1 Ocak tarihi itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve yurt dışı çıkış harcı yeni rakamlarıyla uygulanmaya başladı.

Düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Temmuz–Aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik güncelleme yapılmazken, bunun yerine belirli ürün gruplarında sınırlı oranlı artışa gidildi.

Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında yükseltildi.

Bu düzenleme benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL ek maliyet getirdi. Sigara ve alkollü içkilerdeki artış oranı ise yüzde 7,95 olarak tespit edildi.

2026 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?

Yurt dışına çıkan vatandaşları yakından ilgilendiren harç tutarı da yeni yılda artırılmış oldu.

Daha önce 710 TL olan yurt dışı çıkış harcı, yapılan düzenleme ile 1.250 TL seviyesine çıkarıldı.