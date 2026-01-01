Konya'da TMO deposunda vurgun! 500 milyonluk hububatı satıp yurt dışına kaçtı: Kurumdan açıklama var

Konya’nın Yunak ilçesinde lisanslı bir TMO deposunda bulunan hububatın bilgi dışında satılarak yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapıldığı iddiası haber konusu oldu.

İddia konusu haberlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Konya'nın Yunak ilçesinde Erkan T.'ye ait depoyu yıllık 40 milyon lira bedelle kiraladığı bilgisine yer verildi.

HUBUBAT SATIP KREDİ ÇEKİP YURT DIŞINA KAÇTI

Deposundaki piyasa değeri 500 milyon lira olan TMO'ya ait 40 ton hububatı satan Erkan T.'nin daha sonra bankalardan yüksek miktarda kredi çekerek Romanya'ya kaçtığı, iddia konusu haberlerde geçti. Olayla ilgili 9 depo çalışanının gözaltına alındığı da haberlerde belirtildi.

TMO'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde lisanslı depoculuk sistemi 5300 sayılı ‘Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütülmektedir. Bugünkü tarih itibariyle ülkemizde lisanslı depo kapasitesi toplam 14,3 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır (53 il, 271 firma, 364 nokta).

TMO, lisanslı depoculuk sistemi kapsamında üreticilerimizin teşvik, destek ve vergi muafiyetlerinden yararlanmaları amacıyla protokol imzaladığı lisanslı depolar üzerinden ELÜS, elektronik ürün senedi yoluyla ürün satın almaktadır.

"YAPILAN İNCELEMEDE DAHA AZ ÜRÜN TESPİT EDİLDİ"

Bahse konu haberlerde yer alan Lisanslı Depoculuk şirketinin depolarında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, söz konusu depoda resmi kayıtlara göre olması gerekenden daha az ürün olduğu tespit edilmiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konuyla ilgili adli ve idari işlemler ivedilikle başlatılarak Yunak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma ilgili makamlar tarafından devam etmektedir. Lisanslı depolarda stoklanan ürünler ilgili kanun ve alt mevzuatlar kapsamında güvence altındadır.

Söz konusu lisanslı depoda mevcut olan ürünlerden TMO’ya ait olan miktar büyük ölçüde başka bir depoya nakledilmiş olup tahliye süreci tamamlandığında eksik miktar netlik kazanacaktır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.