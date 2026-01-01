Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Konya'da TMO deposunda vurgun! 500 milyonluk hububatı satıp yurt dışına kaçtı: Kurumdan açıklama var

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), deposundaki hububatın bilgi dışında satılarak yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Kurumdan gelen açıklamada gelişme doğrulanarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. ilişkin yaptığı açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığını, soruşturmanın ilgili makamlar tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konya'da TMO deposunda vurgun! 500 milyonluk hububatı satıp yurt dışına kaçtı: Kurumdan açıklama var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 00:27

Konya’nın Yunak ilçesinde lisanslı bir TMO deposunda bulunan hububatın bilgi dışında satılarak yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapıldığı iddiası haber konusu oldu.

İddia konusu haberlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Konya'nın Yunak ilçesinde Erkan T.'ye ait depoyu yıllık 40 milyon lira bedelle kiraladığı bilgisine yer verildi.

HUBUBAT SATIP KREDİ ÇEKİP YURT DIŞINA KAÇTI

Deposundaki piyasa değeri 500 milyon lira olan TMO'ya ait 40 ton hububatı satan Erkan T.'nin daha sonra bankalardan yüksek miktarda kredi çekerek Romanya'ya kaçtığı, iddia konusu haberlerde geçti. Olayla ilgili 9 depo çalışanının gözaltına alındığı da haberlerde belirtildi.

Konya'da TMO deposunda vurgun! 500 milyonluk hububatı satıp yurt dışına kaçtı: Kurumdan açıklama var

TMO'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde lisanslı depoculuk sistemi 5300 sayılı ‘Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütülmektedir. Bugünkü tarih itibariyle ülkemizde lisanslı depo kapasitesi toplam 14,3 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır (53 il, 271 firma, 364 nokta).

TMO, lisanslı depoculuk sistemi kapsamında üreticilerimizin teşvik, destek ve vergi muafiyetlerinden yararlanmaları amacıyla protokol imzaladığı lisanslı depolar üzerinden ELÜS, elektronik ürün senedi yoluyla ürün satın almaktadır.

"YAPILAN İNCELEMEDE DAHA AZ ÜRÜN TESPİT EDİLDİ"

Bahse konu haberlerde yer alan Lisanslı Depoculuk şirketinin depolarında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, söz konusu depoda resmi kayıtlara göre olması gerekenden daha az ürün olduğu tespit edilmiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konuyla ilgili adli ve idari işlemler ivedilikle başlatılarak Yunak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma ilgili makamlar tarafından devam etmektedir. Lisanslı depolarda stoklanan ürünler ilgili kanun ve alt mevzuatlar kapsamında güvence altındadır.

Söz konusu lisanslı depoda mevcut olan ürünlerden TMO’ya ait olan miktar büyük ölçüde başka bir depoya nakledilmiş olup tahliye süreci tamamlandığında eksik miktar netlik kazanacaktır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de lüks galeride 11 milyarlık vurgun!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte konkordato ilanıyla milyarlık vurgun! Örgüt liderinin sevgilisinden kilo kilo altın çıktı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.