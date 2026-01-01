2026 KYK burs zammı ne kadar olacak?

KYK burs zammı 2026 süreciyle ilgili beklenti giderek artıyor.

Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, yeni yılda alacakları burs ve kredi miktarlarını merak ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2026 için de güncellemeyi yılbaşında uygulamaya almayı planlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son değerlendirmesinde burs ve kredi ödemelerine ilişkin yürütülen görüşmelere dikkat çekti.

Bak, lisans öğrencilerine 3 bin, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira destek verildiğini hatırlatarak, bu tutarların artırılmasına yönelik hazırlıkların devam ettiğini ifade etti.

KYK ZAMLI BURS TUTARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinde artışlar geleneksel olarak yılsonunda ilan ediliyor.

2024’te yapılan düzenleme ile ön lisans ve lisans bursları 3 bin liraya çıkarılmıştı.

Benzer şekilde 2026 yılına ilişkin yeni tutarların da ocak ayının ilk haftasında duyurulması, zamlı ödemelerin ise ocak ayından itibaren hesaplara aktarılması öngörülüyor.