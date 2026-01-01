Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 KYK burs zammı ne kadar olacak?

KYK burs zammı 2026, yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni yılda geçerli olacak burs ve kredi tutarları için Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını duyurdu. Mevcut 3 bin liralık bursların ocak ayından itibaren yükseltilmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 KYK burs zammı ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 00:58
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 00:58

KYK burs zammı 2026 süreciyle ilgili beklenti giderek artıyor.

Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, yeni yılda alacakları burs ve kredi miktarlarını merak ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2026 için de güncellemeyi yılbaşında uygulamaya almayı planlıyor.

2026 KYK burs zammı ne kadar olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son değerlendirmesinde burs ve kredi ödemelerine ilişkin yürütülen görüşmelere dikkat çekti.

Bak, lisans öğrencilerine 3 bin, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira destek verildiğini hatırlatarak, bu tutarların artırılmasına yönelik hazırlıkların devam ettiğini ifade etti.

2026 KYK burs zammı ne kadar olacak?

KYK ZAMLI BURS TUTARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinde artışlar geleneksel olarak yılsonunda ilan ediliyor.

2024’te yapılan düzenleme ile ön lisans ve lisans bursları 3 bin liraya çıkarılmıştı.

Benzer şekilde 2026 yılına ilişkin yeni tutarların da ocak ayının ilk haftasında duyurulması, zamlı ödemelerin ise ocak ayından itibaren hesaplara aktarılması öngörülüyor.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.