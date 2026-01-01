2 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi oldu? İlkokul, ortaokul ve liselere yarın okul var mı, yok mu?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yılbaşı öncesinde birçok ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Kar yağışının etkisini hissettirdiği illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Megakent İstanbul’da da kar yağışı ilçelerde görülmeye başlandı. D100 karayolunun İstanbul istikameti kar ve tipi sebebiyle geçiçi olarak trafiğe kapatıldı. Türkiye genelinde 31 ilde sarı kodlu uyarı verildi. 2 Ocak’ta birçok ilde ulaşımda aksamalar sebebiyle eğitime ara verilmesi bekleniyor. Öğrenci nüfusunun en kalabalık olduğu illerin başında gelen İstanbul’da ise olumsuz hava koşulları hafta başından beri kesintisiz devam ediyordu. 1 Ocak resmi tatil sebebiyle ilkokul, ortaokul ve liseler eğitime ara verdi. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, İstanbul’da okulların son durumu…

2 OCAK İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıkları ciddi derece düşerken soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre birçok ilde sağanak yağış ve kar görülecek.

İstanbul’da ise öğle saatlerinden itibaren bazı ilçelerde kar yağışı etkisini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yarın sabaha kadar buzlanma ve donun görüleceğini ifade etti.

AKOM’dan yapılan açıklamada kar yağışının Avrupa Yakası’nda, İstanbul Boğaz’ının çevresi ve Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının saat 18.00’den itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul’da okullar için gözler İstanbul Valiliği’ne çevrildi. Şu an için İstanbul’da okullarda eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

9 İLDE CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLDU

Olumsuz hava koşulları sebebiyle 31 ilde sarı kodlu uyarı verilmişti. Yılbaşı tatili sebebiyle Perşembe günü Türkiye’de eğitime ara verilmişti.

Tatil öncesinde ise birçok il ve ilçede kar yağışı sebebiyle okullar hafta başından itibaren tatil ediliyordu.

Kahramanmaraş, Düzce, Kars, Bolu, Şırnak, Hakkari, Malatya, Amasya, Elazığ, Gümüşhane gibi illerde 2 Ocak cuma günü okullar tatil edildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ

Şırnak Merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verilmiştir.

Eğitime ara verilen günlerde; malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

BOLU VALİLİĞİ

İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 02 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.

HAKKARİ VALİLİĞİ

Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dâhil olmak üzere) 2 Ocak 2026 Cuma günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM’larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür.