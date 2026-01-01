Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da şehit olan polisin ailesine telefon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’daki saldırıda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit ailesi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Koçyiğit için aile taziyede bulundu ve dua etti.

"ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN"

Bakan Yerlikaya ise ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Şehidimiz Yasin Koçyiğit’i rahmetle yad ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.