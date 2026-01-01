Balıkesir'de deprem paniği! Yeni yılın ilk saatlerinde sallandı

2025 yılında deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yeni yılda da sallanmaya devam ediyor.

BALIKESİR'DE DEPREM PANİĞİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.51'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD, depremin 7,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirledi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2006499826456744403