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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:14

Venezuela'nın İngiltere'deki 31 ton altını ABD'ye taşınacak

Venezuela'da bulunan yaklaşım 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altın, İngiltere'den, ABD'ye taşınacak. Tonlarca altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edilecek.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Venezuela'nın İngiltere'deki 31 ton altını ABD'ye taşınacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:14

Devlet Başkanı ’nun ABD’nin askeri operasyonuyla kaçırılmasının ardından ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin yankıları sürerken, Financial Times (FT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündemine taşıdı. 

FT’nin haberine göre Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan ve sona yaklaşan yeni bir mutabakat kapsamında ülkenin 2018 yılından bu yana 'de dondurulmuş halde tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altınının, 'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edileceği bildirildi. 

Venezuela'nın İngiltere'deki 31 ton altını ABD'ye taşınacak

31 TON ALTIN TEMİNAT GÖSTERİLECEK

Altınların hukuki kontrol yetkisinin yeni Venezuela yönetimine geçeceği, ancak anlaşma şartları gereği Caracas’ın bu altınları satamayacağı aktarıldı. Rezervlerin, yalnızca uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak krediler için teminat olarak kullanılabileceği ifade edildi. 

31 ton altının teminat gösterilmesiyle sağlanacak uluslararası finansmanın ise Haziran ayında ülkede meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından yürütülecek yeniden inşa çalışmalarında ve kronikleşen enflasyon kriziyle mücadelede kullanılmasının planlandığına dikkat çekildi.

İNGİLTERE MADURO YÖNETİMİNE ALTINLARI VERMEMİŞTİ

Venezuela'nın altın rezervi krizi, 2018 yılında gerçekleştirilen ve sonuçları tartışmalara neden olan Venezuela devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak vermişti. İngiltere yönetimi, o dönemki tartışmalı seçimi kazanan Nicolas Maduro'yu meşru devlet başkanı olarak tanımayı reddederek Venezuela'nın altın varlıklarını Maduro yönetimine teslim etmemişti. 

Venezuela Merkez Bankası'nın Londra'da tuttuğu altınların kontrolü konusunda taraflar arasında İngiliz mahkemelerinde uzun süren bir hukuki mücadele başlamıştı. Söz konusu rezervler, Nicolas Maduro’nun Ocak ayında ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı olan Delcy Rodriguez’in İngiltere Kralı Charles'a yaptığı diplomatik çağrılara rağmen Caracas yönetiminin erişimine açılmamıştı.

Venezuela'nın İngiltere'deki 31 ton altını ABD'ye taşınacak

HOLLANDA, ALTINLARI İNGİLTERE'YE TAŞIMIŞTI

Hollanda Merkez Bankası, ABD ve Kanada’da bulunan 86 ton altın rezervini Mart ve Ağustos aylarında İngiltere’ye taşımıştı. Yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan altının dünyanın en kolay alınıp satılabilen altınları arasında olduğu belirterek Londra’daki rezervlerin muhtemel bir kriz durumunda daha hızlı kullanılabileceği ifade edilmişti.

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ETİKETLER
#ingiltere
#Venezuela
#abd merkez bankası
#nicolas maduro
#Financial Times
#Dünya
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