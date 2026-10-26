Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Trabzon’a deniz üzerine 3 bin metrelik yeni pist ve havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olan Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde şantiye kurulum çalışmalarının başladığını bildirdi.

Mevcut 2 bin 640 metrelik pistin yetersiz kaldığını vurgulayan Uraloğlu; denize 100 milyon ton dolgu yapılarak 3 bin metre uzunluğunda yeni pist ve yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası inşa edileceğini açıkladı.

TRABZON YENİ HAVALİMANI TEKNİK ALTYAPI VE PİST PARAMETRELERİ

Deniz Dolgu Miktarı: 100 milyon ton (Ordu-Giresun ve Rize-Artvin’in ardından Türkiye’nin deniz üzerine yapılan 3. havalimanı)

Koruyucu Mendirek: 6.000 metre uzunluğunda

Yeni Pist Ölçüleri: 3.000 metre uzunluk, 45 metre genişlik

Paralel Taksi Yolu: 3.000 metre uzunluk, 45 metre genişlik

Apron Alanı: 1.370 metre uzunluk, 155 metre genişlik

Emniyet Apronu: 400 metre uzunluk, 120 metre genişlik

ÜSTYAPI VE KAPASİTE HEDEFLERİ

Mevcut havalimanının artan yük ve yolcu trafiğini karşılayamaması üzerine hayata geçirilen projenin üstyapı detayları şu şekilde sıralandı:

Yıllık Yolcu Kapasitesi: 10 milyon yolcu

Yeni Terminal Binası: 110.000 metrekare kapalı alan

Destek Binaları ve Kule: Toplam 65.000 metrekarelik teknik blok, hava trafik kontrol kulesi ve destek tesisleri

BAKAN URALOĞLU: "UZUN VADELİ ÇÖZÜM SUNACAĞIZ"

Trabzon'un hava ulaşım altyapısını güçlendireceklerini belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut havalimanımızın 2 bin 640 metre uzunluğundaki tek pisti ve tesisleri, artan yolcu ve yük trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Trabzon'a daha yüksek kapasiteli, modern ve uluslararası standartlara uygun yeni bir havalimanı kazandıracağız. Yeni havalimanımızla Trabzon'un artan hava ulaşımı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacağız."