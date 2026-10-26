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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:19

Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Trabzon’a deniz üzerine 3 bin metrelik yeni pist ve havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek 3. havalimanı için Trabzon'da şantiye kurulumunun başladığını duyurdu. Denize 100 milyon ton dolgu yapılarak hayata geçirilecek projede, 3 bin metre uzunluğunda yeni pist ve yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekarelik terminal binası inşa edilecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Trabzon’a deniz üzerine 3 bin metrelik yeni pist ve havalimanı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü olan Yeni Havalimanı Projesi'nde şantiye kurulum çalışmalarının başladığını bildirdi.

Mevcut 2 bin 640 metrelik pistin yetersiz kaldığını vurgulayan Uraloğlu; denize 100 milyon ton dolgu yapılarak 3 bin metre uzunluğunda yeni pist ve yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası inşa edileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Trabzon’a deniz üzerine 3 bin metrelik yeni pist ve havalimanı

TRABZON YENİ HAVALİMANI TEKNİK ALTYAPI VE PİST PARAMETRELERİ

  • Deniz Dolgu Miktarı: 100 milyon ton

    (Ordu-Giresun ve Rize-Artvin’in ardından Türkiye’nin deniz üzerine yapılan 3. havalimanı)

  • Koruyucu Mendirek: 6.000 metre uzunluğunda
  • Yeni Pist Ölçüleri: 3.000 metre uzunluk, 45 metre genişlik
  • Paralel Taksi Yolu: 3.000 metre uzunluk, 45 metre genişlik
  • Apron Alanı: 1.370 metre uzunluk, 155 metre genişlik
  • Emniyet Apronu: 400 metre uzunluk, 120 metre genişlik
Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Trabzon’a deniz üzerine 3 bin metrelik yeni pist ve havalimanı

ÜSTYAPI VE KAPASİTE HEDEFLERİ

Mevcut havalimanının artan yük ve yolcu trafiğini karşılayamaması üzerine hayata geçirilen projenin üstyapı detayları şu şekilde sıralandı:

  • Yıllık Yolcu Kapasitesi: 10 milyon yolcu
  • Yeni Terminal Binası: 110.000 metrekare kapalı alan
  • Destek Binaları ve Kule: Toplam 65.000 metrekarelik teknik blok, hava trafik kontrol kulesi ve destek tesisleri
Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Trabzon’a deniz üzerine 3 bin metrelik yeni pist ve havalimanı

BAKAN URALOĞLU: "UZUN VADELİ ÇÖZÜM SUNACAĞIZ"

Trabzon'un hava ulaşım altyapısını güçlendireceklerini belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut havalimanımızın 2 bin 640 metre uzunluğundaki tek pisti ve tesisleri, artan yolcu ve yük trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Trabzon'a daha yüksek kapasiteli, modern ve uluslararası standartlara uygun yeni bir havalimanı kazandıracağız. Yeni havalimanımızla Trabzon'un artan hava ulaşımı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacağız."

 

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ETİKETLER
#Trabzon
#havalimanı
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Trabzon Yeni Havalimanı Projesi
#Ekonomi
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