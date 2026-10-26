Bakan Uraloğlu detayları açıkladı: Trabzon’a deniz üzerine 3 bin metrelik yeni pist ve havalimanı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olan Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde şantiye kurulum çalışmalarının başladığını bildirdi.
Mevcut 2 bin 640 metrelik pistin yetersiz kaldığını vurgulayan Uraloğlu; denize 100 milyon ton dolgu yapılarak 3 bin metre uzunluğunda yeni pist ve yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası inşa edileceğini açıkladı.
Deniz Dolgu Miktarı: 100 milyon ton
(Ordu-Giresun ve Rize-Artvin’in ardından Türkiye’nin deniz üzerine yapılan 3. havalimanı)
Mevcut havalimanının artan yük ve yolcu trafiğini karşılayamaması üzerine hayata geçirilen projenin üstyapı detayları şu şekilde sıralandı:
Trabzon'un hava ulaşım altyapısını güçlendireceklerini belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Mevcut havalimanımızın 2 bin 640 metre uzunluğundaki tek pisti ve tesisleri, artan yolcu ve yük trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Trabzon'a daha yüksek kapasiteli, modern ve uluslararası standartlara uygun yeni bir havalimanı kazandıracağız. Yeni havalimanımızla Trabzon'un artan hava ulaşımı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacağız."