26 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında toparlanma sinyali: Haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları son 3 ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra yeni haftaya yükselişle başladı. Toparlanma sinyali veren altın piyasasındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Geçen haftayı 4 bin dolar seviyesinin altında kapatan ons altın, pazartesi günü yeniden kritik seviyenin üzerine çıktı. Gram ve çeyrek altın da artışta.

Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 26 Ekim 2026 altın fiyatları...