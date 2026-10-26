26 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında toparlanma sinyali: Haftaya yükselişle başladı

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İstanbul
Altın fiyatları son 3 ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra yeni haftaya yükselişle başladı. Toparlanma sinyali veren altın piyasasındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Geçen haftayı 4 bin dolar seviyesinin altında kapatan ons altın, pazartesi günü yeniden kritik seviyenin üzerine çıktı. Gram ve çeyrek altın da artışta.
Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 26 Ekim 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.008,17 dolar
Satış: 4.008,79 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.877 TL
Satış: 5.925 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 41.968 TL
Satış: 42.167 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.186,62 TL
Satış: 42.008,39 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.049,00 TL
Satış: 21.151 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.524 TL
Satış: 10.579 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.416,71 TL
Satış: 6.417,63 TL